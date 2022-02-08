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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220208/zavorotnyuk-1771620963.html
Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о матери
Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о матери - РИА Новости, 08.02.2022
Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о замечаниях в адрес матери. Мнением она поделилась в сторис личного микроблога. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:59
2022-02-08T11:06
анна заворотнюк
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о замечаниях в адрес матери. Мнением она поделилась в сторис личного микроблога. В переписке с пользователями она призналась, что больше всего ее раздражают "любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать". "Это то, чего бы хотела моя мама — чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной", — добавила Анна.В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы. Анастасия перестала появляться на светских мероприятиях. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает Анна. Например, недавно она опровергла очередной слух о состоянии своей матери.
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анна заворотнюк, анастасия заворотнюк, знаменитости, звезды
10:59 08.02.2022 (обновлено: 11:06 08.02.2022)
 
Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о матери

Дочь Заворотнюк резко ответила на комментарии о болеющей раком матери

© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о замечаниях в адрес матери. Мнением она поделилась в сторис личного микроблога.
В переписке с пользователями она призналась, что больше всего ее раздражают "любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать".
© anna_zavorotnyuk/InstagramИнстаграм-сториз Анны Заворотнюк
Инстаграм-сториз Анны Заворотнюк
© anna_zavorotnyuk/Instagram
Инстаграм-сториз Анны Заворотнюк
"Это то, чего бы хотела моя мама — чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной", — добавила Анна.
В августе 2019 года в СМИ появились публикации, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Долгое время ее родные ничего не комментировали, но позднее они подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.
Анастасия перестала появляться на светских мероприятиях. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает Анна. Например, недавно она опровергла очередной слух о состоянии своей матери.
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ШоубизАнна ЗаворотнюкАнастасия ЗаворотнюкЗнаменитостизвезды
 
 
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