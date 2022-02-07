https://ria.ru/20220207/gordon-1771481618.html

Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова

Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова - РИА Новости, 07.02.2022

Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова

Екатерина Гордон рассказала о выплатах Анастасией Костенко алиментов на первого ребенка Дмитрия Тарасова. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:40

2022-02-07T15:40

2022-02-07T15:40

шоубиз

шоу-бизнес

екатерина гордон

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151263/98/1512639859_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aed3bf0134fa3d3f89fbbc4134a42275.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Екатерина Гордон рассказала о выплатах Анастасией Костенко алиментов на первого ребенка Дмитрия Тарасова.Футболист обращался в суд с просьбой уменьшить алименты своей дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Гордон призналась, что добилась уменьшения суммы, но это "все равно достойные деньги". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.В интервью Юлии Меньшовой она добавила, что история с первой женой неоднозначная.Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой. Брак с певицей распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко в январе 2018 года.

https://ria.ru/20220120/gordon-1768694360.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, екатерина гордон, знаменитости