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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220207/gordon-1771481618.html
Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова
Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова - РИА Новости, 07.02.2022
Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова
Екатерина Гордон рассказала о выплатах Анастасией Костенко алиментов на первого ребенка Дмитрия Тарасова. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:40
2022-02-07T15:40
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Екатерина Гордон рассказала о выплатах Анастасией Костенко алиментов на первого ребенка Дмитрия Тарасова.Футболист обращался в суд с просьбой уменьшить алименты своей дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Гордон призналась, что добилась уменьшения суммы, но это "все равно достойные деньги". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.В интервью Юлии Меньшовой она добавила, что история с первой женой неоднозначная.Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой. Брак с певицей распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко в январе 2018 года.
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шоу-бизнес, екатерина гордон, знаменитости
15:40 07.02.2022
 
Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова

Гордон рассказала о выплатах Костенко алиментов на старшего ребенка Тарасова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России
Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Екатерина Гордон рассказала о выплатах Анастасией Костенко алиментов на первого ребенка Дмитрия Тарасова.
Футболист обращался в суд с просьбой уменьшить алименты своей дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Гордон призналась, что добилась уменьшения суммы, но это "все равно достойные деньги". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.

"Ко мне пришел не Тарасов, а Костенко беременная. Она сказала: "Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает. Он не игрок, как прежде какой-то команды. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Я не могу позволить себе это делать. И я переживаю, как дальше? При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком", – отметила правозащитница.

В интервью Юлии Меньшовой она добавила, что история с первой женой неоднозначная.

"Для меня в этой истории есть какой-то пыльный момент. Но с юридической точки зрения, Костенко, которая оплачивает алименты за супруга, – для меня здесь тоже серьезные вопросы есть. Плюс были куплены несколько помещений… Это не история про нищую и обездоленную женщину", – заключила Гордон.

Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой. Брак с певицей распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко в январе 2018 года.
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