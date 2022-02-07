Гордон: Костенко выплачивала алименты за Тарасова
Гордон рассказала о выплатах Костенко алиментов на старшего ребенка Тарасова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от "Партии добрых дел" Екатерина Гордон в пункте сбора подписей в поддержку её выдвижения на выборах в президенты России
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Екатерина Гордон рассказала о выплатах Анастасией Костенко алиментов на первого ребенка Дмитрия Тарасова.
Футболист обращался в суд с просьбой уменьшить алименты своей дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Гордон призналась, что добилась уменьшения суммы, но это "все равно достойные деньги". По словам женщины, это больше 50 тысяч рублей.
"Ко мне пришел не Тарасов, а Костенко беременная. Она сказала: "Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает. Он не игрок, как прежде какой-то команды. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Я не могу позволить себе это делать. И я переживаю, как дальше? При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком", – отметила правозащитница.
В интервью Юлии Меньшовой она добавила, что история с первой женой неоднозначная.
"Для меня в этой истории есть какой-то пыльный момент. Но с юридической точки зрения, Костенко, которая оплачивает алименты за супруга, – для меня здесь тоже серьезные вопросы есть. Плюс были куплены несколько помещений… Это не история про нищую и обездоленную женщину", – заключила Гордон.
Оксана была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой. Брак с певицей распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко в январе 2018 года.
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