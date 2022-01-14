https://ria.ru/20220114/tarasov-1767882814.html
Тарасов показал фигуру жены после третьих родов
Тарасов показал фигуру жены после третьих родов - РИА Новости, 14.01.2022
Тарасов показал фигуру жены после третьих родов
Дмитрий Тарасов показал в Instagram фигуру жены Анастасии Костенко после третьих родов. Супруги в купальной одежде позировали около пальмы на отдыхе на... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:59
2022-01-14T16:59
2022-01-14T16:59
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дмитрий тарасов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дмитрий Тарасов показал в Instagram фигуру жены Анастасии Костенко после третьих родов. Супруги в купальной одежде позировали около пальмы на отдыхе на Мальдивах.Поклонники похвалили Анастасию, которая, по их мнению, быстро пришла в форму после рождения третьего ребенка. Сын родился в октябре 2021 года. Его решили назвать Алексеем.Ранее модель признавалась, что ей с трудом дается принятие своей внешности после родов. В частности, она отмечала, что "ненавидит кожу, которой еще разглаживаться, целлюлит".Костенко добавила, что начала ходить на спортивные тренировки и пить больше воды, чтобы вернуть прежнюю форму.
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шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий тарасов
Тарасов показал фигуру жены после третьих родов
Дмитрий Тарасов показал фигуру Анастасии Костенко после третьих родов