https://ria.ru/20220114/tarasov-1767882814.html

Тарасов показал фигуру жены после третьих родов

Тарасов показал фигуру жены после третьих родов - РИА Новости, 14.01.2022

Тарасов показал фигуру жены после третьих родов

Дмитрий Тарасов показал в Instagram фигуру жены Анастасии Костенко после третьих родов. Супруги в купальной одежде позировали около пальмы на отдыхе на... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:59

2022-01-14T16:59

2022-01-14T16:59

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дмитрий тарасов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дмитрий Тарасов показал в Instagram фигуру жены Анастасии Костенко после третьих родов. Супруги в купальной одежде позировали около пальмы на отдыхе на Мальдивах.Поклонники похвалили Анастасию, которая, по их мнению, быстро пришла в форму после рождения третьего ребенка. Сын родился в октябре 2021 года. Его решили назвать Алексеем.Ранее модель признавалась, что ей с трудом дается принятие своей внешности после родов. В частности, она отмечала, что "ненавидит кожу, которой еще разглаживаться, целлюлит".Костенко добавила, что начала ходить на спортивные тренировки и пить больше воды, чтобы вернуть прежнюю форму.

https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html

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шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий тарасов