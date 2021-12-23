"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях
Костенко ответила на критику своего внешнего вида в социальных сетях
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Анастасия Костенко ответила на критику пользователей социальных сетей, которые оставляют ей нелестные комментарии о внешнем виде. Девушка написала, что сама знает о несовершенствах.
"Я знаю, что у меня бока. Вижу себя и адекватно оцениваю картину. Я же не булочками их наела, а вынашивала ребенка. Третьего. Подряд. Родила полтора месяца назад. Зачем некоторые из вас об этом пишут?" – отметила Анастасия.
Костенко призналась, что уже начала ходить на тренировки и пить больше воды.
"Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться, целлюлит… И это я вижу каждый день, хотя уже есть небольшие сдвиги. Больше воды пью, включила спорт. Зачем вы еще об этом пишете?" – написала супруга Тарасова.
Девушка добавила, что беременность – это сложно.
"Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать. Беременность – это сложно. Низкий поклон женщинам. Особенно родившим деток подряд", – заключила Анастасия.
У Тарасова и Костенко в октябре родился сын. Он стал третьим ребенком пары. Мальчика решили назвать Алексеем.
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