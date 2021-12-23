https://ria.ru/20211223/kostenko-1765057113.html

"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях

"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях - РИА Новости, 23.12.2021

"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях

Анастасия Костенко ответила на критику пользователей социальных сетей, которые оставляют ей нелестные комментарии о внешнем виде. Девушка написала, что сама... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:39

2021-12-23T11:39

2021-12-23T11:39

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Анастасия Костенко ответила на критику пользователей социальных сетей, которые оставляют ей нелестные комментарии о внешнем виде. Девушка написала, что сама знает о несовершенствах.Костенко призналась, что уже начала ходить на тренировки и пить больше воды.Девушка добавила, что беременность – это сложно.У Тарасова и Костенко в октябре родился сын. Он стал третьим ребенком пары. Мальчика решили назвать Алексеем.Ранее футболист был женат на Ольге Бузовой. На вручении премии Fashion TV певица заявила, что экс-супруг "кусает локти" и "машет с галерки".

https://ria.ru/20211222/tarasov-1764860033.html

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знаменитости, шоу-бизнес