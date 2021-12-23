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"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях
"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях - РИА Новости, 23.12.2021
"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях
Анастасия Костенко ответила на критику пользователей социальных сетей, которые оставляют ей нелестные комментарии о внешнем виде. Девушка написала, что сама... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:39
2021-12-23T11:39
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Анастасия Костенко ответила на критику пользователей социальных сетей, которые оставляют ей нелестные комментарии о внешнем виде. Девушка написала, что сама знает о несовершенствах.Костенко призналась, что уже начала ходить на тренировки и пить больше воды.Девушка добавила, что беременность – это сложно.У Тарасова и Костенко в октябре родился сын. Он стал третьим ребенком пары. Мальчика решили назвать Алексеем.Ранее футболист был женат на Ольге Бузовой. На вручении премии Fashion TV певица заявила, что экс-супруг "кусает локти" и "машет с галерки".
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знаменитости, шоу-бизнес
11:39 23.12.2021
 
"Мне и так нелегко сейчас": Костенко ответила на хейт в соцсетях

Костенко ответила на критику своего внешнего вида в социальных сетях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко
Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Анастасия Костенко ответила на критику пользователей социальных сетей, которые оставляют ей нелестные комментарии о внешнем виде. Девушка написала, что сама знает о несовершенствах.

"Я знаю, что у меня бока. Вижу себя и адекватно оцениваю картину. Я же не булочками их наела, а вынашивала ребенка. Третьего. Подряд. Родила полтора месяца назад. Зачем некоторые из вас об этом пишут?" – отметила Анастасия.

Костенко призналась, что уже начала ходить на тренировки и пить больше воды.

"Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться, целлюлит… И это я вижу каждый день, хотя уже есть небольшие сдвиги. Больше воды пью, включила спорт. Зачем вы еще об этом пишете?" – написала супруга Тарасова.

Девушка добавила, что беременность – это сложно.

"Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать. Беременность – это сложно. Низкий поклон женщинам. Особенно родившим деток подряд", – заключила Анастасия.

У Тарасова и Костенко в октябре родился сын. Он стал третьим ребенком пары. Мальчика решили назвать Алексеем.
Ранее футболист был женат на Ольге Бузовой. На вручении премии Fashion TV певица заявила, что экс-супруг "кусает локти" и "машет с галерки".
Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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