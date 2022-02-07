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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220207/dobrovolskaya-1771420108.html
Добровольская подала на развод с мужем
Добровольская подала на развод с мужем - РИА Новости, 07.02.2022
Добровольская подала на развод с мужем
Евгения Добровольская подала на развод с мужем Дмитрием Мананниковым, сообщает StarHit. В браке с оператором актриса прожила более 15 лет. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:44
2022-02-07T10:44
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евгения Добровольская подала на развод с мужем Дмитрием Мананниковым, сообщает StarHit. В браке с оператором актриса прожила более 15 лет.Экс-возлюбленный моложе актрисы на 13 лет. Пара воспитывает общую дочь Александру.Ранее Добровольская признавалась в необходимой "паузе" в отношениях.До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
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знаменитости, шоу-бизнес
10:44 07.02.2022
 
Добровольская подала на развод с мужем

Добровольская подала на развод с мужем Мананниковым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Евгения Добровольская
Актриса Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евгения Добровольская подала на развод с мужем Дмитрием Мананниковым, сообщает StarHit. В браке с оператором актриса прожила более 15 лет.

"Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля", – передает издание слова представителей пресс-службы суда.

Экс-возлюбленный моложе актрисы на 13 лет. Пара воспитывает общую дочь Александру.
Ранее Добровольская признавалась в необходимой "паузе" в отношениях.

"Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше", – говорила актриса.

До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
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