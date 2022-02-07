Добровольская подала на развод с мужем
Добровольская подала на развод с мужем Мананниковым
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Евгения Добровольская подала на развод с мужем Дмитрием Мананниковым, сообщает StarHit. В браке с оператором актриса прожила более 15 лет.
"Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля", – передает издание слова представителей пресс-службы суда.
Экс-возлюбленный моложе актрисы на 13 лет. Пара воспитывает общую дочь Александру.
Ранее Добровольская признавалась в необходимой "паузе" в отношениях.
"Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше", – говорила актриса.
До этого Добровольская дважды была замужем. Первым ее супругом был Вячеслав Баранов, вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов.
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