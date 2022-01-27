https://ria.ru/20220127/leningrad-1769764206.html

Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда

Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022

Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, почтив память... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:37

2022-01-27T12:37

2022-01-27T16:24

общество

санкт-петербург

александр беглов

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валентина матвиенко

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, почтив память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда.Санкт-Петербург в четверг отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Трансляция торжественной траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище велась на телеканале "Санкт-Петербург".В церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище также приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда РФ, делегация депутатов Госдумы. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы."Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев. И я уверена, что свет этого подвига никогда не погаснет. Этот подвиг бессмертен. И наш долг свято хранить память о тех, кто отстоял наш город", - добавила она.Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/blokada-1769732174.html

https://ria.ru/20220127/blokada-1769739861.html

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