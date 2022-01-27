Спикер Совфеда Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда
Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.
Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.
Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.
Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.
Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".
Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".
Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.
Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.
Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.
Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.
Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.
Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.
"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.
"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.
Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.
Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.
Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.
Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.
Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.
Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.
Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".
Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.
Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.
Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.
"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.
Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.
Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.