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Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда
Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, почтив память... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:37
2022-01-27T16:24
общество
санкт-петербург
александр беглов
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, почтив память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда.Санкт-Петербург в четверг отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Трансляция торжественной траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище велась на телеканале "Санкт-Петербург".В церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище также приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда РФ, делегация депутатов Госдумы. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы."Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев. И я уверена, что свет этого подвига никогда не погаснет. Этот подвиг бессмертен. И наш долг свято хранить память о тех, кто отстоял наш город", - добавила она.Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/blokada-1769732174.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро, александр гуцан, россия
12:37 27.01.2022 (обновлено: 16:24 27.01.2022)
 
Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда

Спикер Совфеда Матвиенко почтила память погибших жителей блокадного Ленинграда

CC BY 4.0 / Совет Федерации РФ / Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
CC BY 4.0 / Совет Федерации РФ /
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, почтив память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда.
Санкт-Петербург в четверг отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Главный раввин России Берл Лазар и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов к памятнику героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:38
Володин и представители думских фракций почтили память жертв холокоста
Трансляция торжественной траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище велась на телеканале "Санкт-Петербург".
В церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище также приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда РФ, делегация депутатов Госдумы. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы.
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
10:05В России
К годовщине снятия блокады Ленинграда обнародованы редкие документы
"Я каждый год в этот день, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, обязательно прихожу на Пискаревское кладбище. И знаете, каждый раз комок подступает к горлу. В истории, наверное, нет трагедии, сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города. И они выстояли, они победили. О блокаде написано много книг, сняты фильмы, но мне кажется, что ничто по-настоящему не может передать ту силу духа, стойкости, героизма, мужества, которые проявили ленинградцы, защищая свой родной город", - сказала Матвиенко журналистам после церемонии возложения венков и цветов.
"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев. И я уверена, что свет этого подвига никогда не погаснет. Этот подвиг бессмертен. И наш долг свято хранить память о тех, кто отстоял наш город", - добавила она.
Световая проекция на здание на Московском проспекте в Санкт-Петербурге к годовщине освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
12:30
"Люди, приближающие победу": световые картины в память о блокаде Ленинграда
Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
1 из 10

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

Президент РФ Владимир Путин Путин на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады.
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

Музыканты военного оркестра почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

Памятный значок на верхней одежде участника торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

Участники торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Мальчик возлагает цветы к вечному огню у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Ладожское озероАлександр ГуцанРоссия
 
 
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