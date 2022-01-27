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"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда
"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда
В Санкт-Петербурге почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Возложение венков и почетный караул —... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:37
2022-01-27T16:53
фото
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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В Санкт-Петербурге почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Возложение венков и почетный караул — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
15:37 27.01.2022 (обновлено: 16:53 27.01.2022)
 

"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Возложение венков и почетный караул — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

Памятные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Церемония, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

Президент РФ Владимир Путин Путин на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады.
2 из 10

Владимир Путин принял участие в мероприятиях. Президент возложил цветы к братской могиле, а потом прошел к монументу "Мать-Родина". Глава государства на несколько минут остановился у памятника и склонил голову.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
3 из 10

Военнослужащие почетного караула на церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
4 из 10

Венки и цветы в память жертв блокады возложили также губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания города Александр Бельский, судьи Конституционного суда и депутаты Госдумы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Военнослужащие почетного караула на торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
5 из 10

Участники торжественной траурной церемонии почтили память погибших минутой молчания.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

Музыканты военного оркестра почетного караула на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
6 из 10

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих под звуки оркестра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
7 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что приходит на Пискаревское кладбище каждый год в день освобождения города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

Памятный значок на верхней одежде участника торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище
8 из 10

"Это место и боли, и гордости. Мы, конечно, все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев", — сказала Матвиенко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

Участники торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
9 из 10

Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Мальчик возлагает цветы к вечному огню у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
10 из 10

Здесь покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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