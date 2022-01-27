https://ria.ru/20220127/blokada-1769785878.html

"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда

"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022

"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда

В Санкт-Петербурге почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Возложение венков и почетный караул —... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:37

2022-01-27T15:37

2022-01-27T16:53

фото

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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В Санкт-Петербурге почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Возложение венков и почетный караул — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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