https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html

Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского

Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского - РИА Новости, 17.01.2022

Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского

Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:17

2022-01-17T18:17

2022-01-17T18:17

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные хранятся в ее доме. Что известно об этом инциденте на данный момент – в материале РИА Новости. Информация об ограблении Коташенко появилась в воскресенье вечером. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о разбойном нападении.На следующий день стали известны подробности инцидента: преступники остановили автомобиль женщины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.СМИ сообщили, что злоумышленники вынудили Марину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.По некоторым данным, ограбление могли совершить по наводке и к нему мог быть причастен кто-то из прислуги. В частности, высказывалось мнение, что еще при жизни Градский любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете. На данный момент нападавшие находятся в розыске, против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.Сама Коташенко от комментариев отказалась. Вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, он зарегистрировал брак с Коташенко за несколько недель до смерти.

https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768142888.html

https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html

https://ria.ru/20211130/nasledstvo-1761375462.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/gradskiy-1762951632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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знаменитости, александр градский, шоу-бизнес