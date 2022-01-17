Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные хранятся в ее доме. Что известно об этом инциденте на данный момент – в материале РИА Новости.
Информация об ограблении Коташенко появилась в воскресенье вечером. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о разбойном нападении.
"Совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — сто миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
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На следующий день стали известны подробности инцидента: преступники остановили автомобиль женщины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.
"Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — отметила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.
СМИ сообщили, что злоумышленники вынудили Марину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.
По некоторым данным, ограбление могли совершить по наводке и к нему мог быть причастен кто-то из прислуги. В частности, высказывалось мнение, что еще при жизни Градский любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете.
"Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда", — рассказывается в материале "МК".
На данный момент нападавшие находятся в розыске, против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.
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Сама Коташенко от комментариев отказалась. Вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, он зарегистрировал брак с Коташенко за несколько недель до смерти.
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