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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html
Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского
Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского - РИА Новости, 17.01.2022
Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского
Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:17
2022-01-17T18:17
шоубиз
знаменитости
александр градский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные хранятся в ее доме. Что известно об этом инциденте на данный момент – в материале РИА Новости. Информация об ограблении Коташенко появилась в воскресенье вечером. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о разбойном нападении.На следующий день стали известны подробности инцидента: преступники остановили автомобиль женщины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.СМИ сообщили, что злоумышленники вынудили Марину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.По некоторым данным, ограбление могли совершить по наводке и к нему мог быть причастен кто-то из прислуги. В частности, высказывалось мнение, что еще при жизни Градский любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете. На данный момент нападавшие находятся в розыске, против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.Сама Коташенко от комментариев отказалась. Вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, он зарегистрировал брак с Коташенко за несколько недель до смерти.
https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768142888.html
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знаменитости, александр градский, шоу-бизнес
18:17 17.01.2022
 

Угрожали и украли 100 миллионов: что известно об ограблении вдовы Градского

© РИА Новости / Илья ПиталевМарина Корташенко
Марина Корташенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей. При этом грабители явно знали, где будет женщина и что наличные хранятся в ее доме. Что известно об этом инциденте на данный момент – в материале РИА Новости.
Информация об ограблении Коташенко появилась в воскресенье вечером. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости о разбойном нападении.
"Совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — сто миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПремия "Компания года"
Премия Компания года - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Премия "Компания года"
На следующий день стали известны подробности инцидента: преступники остановили автомобиль женщины на трассе, а затем заставили отвезти их к Коташенко домой и отдать все имеющиеся наличные деньги.

"Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — отметила начальник пресс-службы управления ведомства по Московской области Татьяна Петрова.

Ограбление - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
06:07Шоубиз
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
СМИ сообщили, что злоумышленники вынудили Марину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации изданий, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.
Супруга народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
08:40Шоубиз
СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
По некоторым данным, ограбление могли совершить по наводке и к нему мог быть причастен кто-то из прислуги. В частности, высказывалось мнение, что еще при жизни Градский любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете.
"Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда", — рассказывается в материале "МК".
На данный момент нападавшие находятся в розыске, против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (162-я статья Уголовного кодекса). Прокуратура Московской области сообщала, что поставила на контроль ход расследования дела.
Автор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 03:59Шоубиз
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского
Сама Коташенко от комментариев отказалась. Вдова повесила трубку, как только корреспондент РИА Новости представился.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По данным СМИ, он зарегистрировал брак с Коташенко за несколько недель до смерти.
Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала Голос. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 15:20
Наследие Градского находится под угрозой
 
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