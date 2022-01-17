https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html

Ограбление вдовы Градского. Новые подробности

СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского - РИА Новости, 17.01.2022

Ограбление вдовы Градского. Новые подробности

Вдова Александра Градского Марина Коташенко после его смерти перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга, сообщил "МК". РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:40

2022-01-17T08:40

2022-01-17T09:05

происшествия

москва

александр градский

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вдова Александра Градского Марина Коташенко после его смерти перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга, сообщил "МК".По информации СМИ, еще при жизни певец любил рассказывать, что хранил наличные в квартире в центре Москвы, причем он не прятал их в сейф, а держал в буфете. "Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда", — рассказывается в материале.После смерти мужа Коташенко перевезла деньги в загородный дом. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает "МК", пришли к выводу, что ограбление совершили по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.Предварительная сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. По данным прокураты, в Наро-Фоминском городском округе неизвестные угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег. В МВД добавили, что преступники сначала спровоцировали ДТП. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

https://ria.ru/20220113/ograblenie-1767592954.html

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происшествия, москва, александр градский