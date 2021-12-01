https://ria.ru/20211201/gradskiy-1761671515.html

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 01.12.2021

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище

Народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили в театре "Градский холл". РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:18

2021-12-01T16:18

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили в театре "Градский холл".Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Прощание с ним прошло в театре "Градский холл", где он семь лет проработал художественным руководителем. Соболезнования в связи с его смертью выразили певец Лев Лещенко, композитор и врио худрука театра Алексей Рыбников, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также дети Градского Мария и Даниил и артисты его театра.Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 15 лет твердо решил стать певцом. Музыкальная популярность пришла к нему в 1973 году после участия в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского "Романс о влюбленных" в качестве певца, автора песен, части стихов и всей музыки. Именно после выхода картины в 1974 году Градский выпустил первый сольный альбом.В 1980 году увлекся рок-музыкой, а впоследствии надолго посвятил себя созданию Театра современной музыки. Его строительство продлилось более 20 лет, открылся он только в 2014 году.Градский написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных лент, среди которых "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985). Кроме того, он автор первой советской рок-оперы "Стадион" (1973).В 1998 году музыкант стал лауреатом Госпремии России, а в 1999-м удостоен звания народного артиста. Его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов. С 2012 по 2015 год Градский входил в жюри музыкального шоу "Голос" на Первом канале. В сентябре 2017-го композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта. Также работал в этом качестве в юбилейном десятом сезоне.

https://ria.ru/20211129/soobschenie-1761196424.html

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761125455.html

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