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Прощание с Александром Градским
Прощание с Александром Градским - РИА Новости, 01.12.2021
Прощание с Александром Градским
Друзья, коллеги и поклонники простились в Москве с певцом и композитором Александром Градским. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2021
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москва
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Друзья, коллеги и поклонники простились в Москве с певцом и композитором Александром Градским. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, александр градский, умер александр градский
12:18 01.12.2021 (обновлено: 16:19 01.12.2021)
 

Прощание с Александром Градским

Читать ria.ru в
Друзья, коллеги и поклонники простились в Москве с певцом и композитором Александром Градским. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".

Мужчина с цветами у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России
1 из 10

Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (справа) у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл
2 из 10

Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
3 из 10

Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.

Певец Леонид Агутин у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл
4 из 10

Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Прощание проходит в формате частной церемонии.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
5 из 10

Прощание проходит в формате частной церемонии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".

Певица Пелагея у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
6 из 10

Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Прощание продолжалось несколько часов.

Люди идут на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
7 из 10

Прощание продолжалось несколько часов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".

Портрет народного артиста России, певца Александра Градского во время церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
8 из 10

Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом народного артиста России, певца Александра Градского после церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
9 из 10

Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

Во время выноса гроба с телом народного артиста России, певца Александра Градского после церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
10 из 10

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ФотоМоскваАлександр ГрадскийУмер Александр Градский
 
 
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