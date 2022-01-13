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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html
Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом
Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом - РИА Новости, 13.01.2022
Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом
Фанаты сильно удивились, как сейчас выглядит Петр Красилов. В комментариях к его недавнему интервью пользователи обсуждали внешность звезды сериала "Не родись... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:32
2022-01-13T17:32
шоубиз
лолита милявская
максим фадеев
знаменитости
александр семчев (актер)
лариса гузеева
петр красилов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фанаты сильно удивились, как сейчас выглядит Петр Красилов. В комментариях к его недавнему интервью пользователи обсуждали внешность звезды сериала "Не родись красивой". Кто еще из звезд сильно изменился за последнее время — в материале РИА Новости. Петр КрасиловКрасилов набрал вес. Но из-за килограммов он не переживает. "Лет пять назад я был одним, теперь я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы… А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое. Мне, наоборот, это интереснее, как актеру", — говорит артист.Сейчас он не снимается в кино, зато задействован в постановках."Я люблю работать. Я обожаю театр, потому что мы должны умудриться доказать зрителю, что это правда – то, что перед ними сию минуту происходит", – рассказывает актер. ЛолитаЛолита заметно похудела. Певица уверяет, что не сидела ни на каких диетах. Ее секрет — помощь хорошего эндокринолога. Врач запретил ей в течение трех месяцев есть бананы, виноград и пить спиртные напитки. Певица выполнила рекомендации специалиста, радуется потрясающему результату и делится с подписчиками видео, на которых она изображена в купальнике. "Скинула я 12 человек – это утверждение эндокринолога, хотя мне кажется, что все 20", – отметила артистка в одном из роликов и засмеялась, когда поняла, что оговорилась.Лариса Гузеева26 сентября Лариса Гузеева оказалась в больнице. У нее была высокая температура и кашель. Звезда заразилась ковидом, и болезнь стремительно развивалась. Больше трех недель она лечилась в Коммунарке. В ноябре ведущая впервые после перенесенной болезни появилась в эфире. Зрители заметили, что у нее охрип голос и она располнела. "Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая как шар, вен нет, провода…" — вспоминала о пережитом телезвезда. Александр СемчевАлександру Семчеву удалось похудеть на 100 килограммов. И при этом он не изводил себя жесткими диетами. А просто уменьшил порции и занимался спортом. "Артист Семчев, когда репетировал комические роли, всегда мечтал сыграть драматическую. Короля Лира, например. Изнутри у него рвалось нечто очень трагическое. Видимо, этим и было мотивировано его радикальное похудение", — делился размышлениями о преображении актера режиссер Константин Богомолов.Максим Фадеев"Я похудел на 112 кг за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его!" — писал в своем Instagram-аккаунте Максим Фадеев. Когда началась пандемия, он всерьез занялся спортом. Продюсер даже бегал с палками для скандинавской ходьбы.
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лолита милявская, максим фадеев, знаменитости, александр семчев (актер), лариса гузеева, петр красилов
17:32 13.01.2022
 

Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом

© РИА Новости / Владимир Федоренко, Екатерина ЧесноковаПетр Красилов и Лолита
Петр Красилов и Лолита - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фанаты сильно удивились, как сейчас выглядит Петр Красилов. В комментариях к его недавнему интервью пользователи обсуждали внешность звезды сериала "Не родись красивой". Кто еще из звезд сильно изменился за последнее время — в материале РИА Новости.

Петр Красилов

Красилов набрал вес. Но из-за килограммов он не переживает.
"Лет пять назад я был одним, теперь я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы… А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое. Мне, наоборот, это интереснее, как актеру", — говорит артист.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПетр Красилов
Петр Красилов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Петр Красилов
Сейчас он не снимается в кино, зато задействован в постановках.
"Я люблю работать. Я обожаю театр, потому что мы должны умудриться доказать зрителю, что это правда – то, что перед ними сию минуту происходит", – рассказывает актер.

Лолита

Лолита заметно похудела. Певица уверяет, что не сидела ни на каких диетах. Ее секрет — помощь хорошего эндокринолога. Врач запретил ей в течение трех месяцев есть бананы, виноград и пить спиртные напитки.
Певица выполнила рекомендации специалиста, радуется потрясающему результату и делится с подписчиками видео, на которых она изображена в купальнике.
© @lolitamilyavskayaСкриншот публикации Лолиты Милявской в Instagram
Скриншот публикации Лолиты Милявской в Instagram
© @lolitamilyavskaya
Скриншот публикации Лолиты Милявской в Instagram
"Скинула я 12 человек – это утверждение эндокринолога, хотя мне кажется, что все 20", – отметила артистка в одном из роликов и засмеялась, когда поняла, что оговорилась.

Лариса Гузеева

26 сентября Лариса Гузеева оказалась в больнице. У нее была высокая температура и кашель. Звезда заразилась ковидом, и болезнь стремительно развивалась. Больше трех недель она лечилась в Коммунарке.
© Давай поженимся!/YoutubeКадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Кадр из телепередачи "Давай поженимся!"
В ноябре ведущая впервые после перенесенной болезни появилась в эфире. Зрители заметили, что у нее охрип голос и она располнела.
"Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая как шар, вен нет, провода…" — вспоминала о пережитом телезвезда.

Александр Семчев

Александру Семчеву удалось похудеть на 100 килограммов. И при этом он не изводил себя жесткими диетами. А просто уменьшил порции и занимался спортом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Александр Семчев
Актер Александр Семчев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Александр Семчев
"Артист Семчев, когда репетировал комические роли, всегда мечтал сыграть драматическую. Короля Лира, например. Изнутри у него рвалось нечто очень трагическое. Видимо, этим и было мотивировано его радикальное похудение", — делился размышлениями о преображении актера режиссер Константин Богомолов.

Максим Фадеев

"Я похудел на 112 кг за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его!" — писал в своем Instagram-аккаунте Максим Фадеев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Когда началась пандемия, он всерьез занялся спортом. Продюсер даже бегал с палками для скандинавской ходьбы.
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