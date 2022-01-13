https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html

Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом

Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом - РИА Новости, 13.01.2022

Располневший Красилов и похудевшая Лолита: какие звезды борются с весом

Фанаты сильно удивились, как сейчас выглядит Петр Красилов. В комментариях к его недавнему интервью пользователи обсуждали внешность звезды сериала "Не родись... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:32

2022-01-13T17:32

2022-01-13T17:32

шоубиз

лолита милявская

максим фадеев

знаменитости

александр семчев (актер)

лариса гузеева

петр красилов

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фанаты сильно удивились, как сейчас выглядит Петр Красилов. В комментариях к его недавнему интервью пользователи обсуждали внешность звезды сериала "Не родись красивой". Кто еще из звезд сильно изменился за последнее время — в материале РИА Новости. Петр КрасиловКрасилов набрал вес. Но из-за килограммов он не переживает. "Лет пять назад я был одним, теперь я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы… А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое. Мне, наоборот, это интереснее, как актеру", — говорит артист.Сейчас он не снимается в кино, зато задействован в постановках."Я люблю работать. Я обожаю театр, потому что мы должны умудриться доказать зрителю, что это правда – то, что перед ними сию минуту происходит", – рассказывает актер. ЛолитаЛолита заметно похудела. Певица уверяет, что не сидела ни на каких диетах. Ее секрет — помощь хорошего эндокринолога. Врач запретил ей в течение трех месяцев есть бананы, виноград и пить спиртные напитки. Певица выполнила рекомендации специалиста, радуется потрясающему результату и делится с подписчиками видео, на которых она изображена в купальнике. "Скинула я 12 человек – это утверждение эндокринолога, хотя мне кажется, что все 20", – отметила артистка в одном из роликов и засмеялась, когда поняла, что оговорилась.Лариса Гузеева26 сентября Лариса Гузеева оказалась в больнице. У нее была высокая температура и кашель. Звезда заразилась ковидом, и болезнь стремительно развивалась. Больше трех недель она лечилась в Коммунарке. В ноябре ведущая впервые после перенесенной болезни появилась в эфире. Зрители заметили, что у нее охрип голос и она располнела. "Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая как шар, вен нет, провода…" — вспоминала о пережитом телезвезда. Александр СемчевАлександру Семчеву удалось похудеть на 100 килограммов. И при этом он не изводил себя жесткими диетами. А просто уменьшил порции и занимался спортом. "Артист Семчев, когда репетировал комические роли, всегда мечтал сыграть драматическую. Короля Лира, например. Изнутри у него рвалось нечто очень трагическое. Видимо, этим и было мотивировано его радикальное похудение", — делился размышлениями о преображении актера режиссер Константин Богомолов.Максим Фадеев"Я похудел на 112 кг за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его!" — писал в своем Instagram-аккаунте Максим Фадеев. Когда началась пандемия, он всерьез занялся спортом. Продюсер даже бегал с палками для скандинавской ходьбы.

https://ria.ru/20211109/dolina-1758189347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лолита милявская, максим фадеев, знаменитости, александр семчев (актер), лариса гузеева, петр красилов