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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220113/krasilov-1767639720.html
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом - РИА Новости, 13.01.2022
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом
Петр Красилов рассказал об изменениях во внешности. Актер в последнее время заметно располнел, в связи с чем, по его мнению, его перестали снимать в кино. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:25
2022-01-13T13:25
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
петр красилов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Петр Красилов рассказал об изменениях во внешности. Актер в последнее время заметно располнел, в связи с чем, по его мнению, его перестали снимать в кино.В интервью Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" Петр признался, что при отсутствии ярких ролей в кино много работает в театре.В комментариях поклонники были шокированы изменениями внешнего вида Петра.Другие подписчики предположили, что полнота актера может быть связана с заболеванием и призвали не критиковать его.В прошлом году Петр развелся с женой Ириной Шебеко после 16 лет брака. У них есть общая дочь Александра. У Красилова также есть сын Ваня от первой супруги Натальи Селивановой.
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знаменитости, шоу-бизнес, петр красилов
13:25 13.01.2022
 
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом

Поклонники удивились располневшему виду Петра Красилова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПетр Красилов
Петр Красилов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Петр Красилов рассказал об изменениях во внешности. Актер в последнее время заметно располнел, в связи с чем, по его мнению, его перестали снимать в кино.

"Лет пять назад я был одним, теперь я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы… А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое. Мне, наоборот, это интереснее, как актеру. Но стереотипы все равно есть, поэтому меня видят таким, как в "Не родись красивой" или в "Бедной Насте", – рассказал актер.

В интервью Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" Петр признался, что при отсутствии ярких ролей в кино много работает в театре.

"Я не снимаюсь, но при этом у меня нет свободного времени. Я люблю работать. Я обожаю театр, потому что мы должны умудриться доказать зрителю, что это правда – то, что перед ними сию минуту происходит", – добавил Красилов.

В комментариях поклонники были шокированы изменениями внешнего вида Петра.

"Чего он так разжирел? Пузо на коленях висит", "Выглядит как на пенсии", "Нельзя артисту так себя распускать", – отметили под видео.

Другие подписчики предположили, что полнота актера может быть связана с заболеванием и призвали не критиковать его.

"Как не стыдно, комментаторы! У человека, может, проблемы со здоровьем. Никто не толстеет по своему желанию", – написал один из пользователей.

В прошлом году Петр развелся с женой Ириной Шебеко после 16 лет брака. У них есть общая дочь Александра. У Красилова также есть сын Ваня от первой супруги Натальи Селивановой.
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