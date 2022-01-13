https://ria.ru/20220113/krasilov-1767639720.html
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом - РИА Новости, 13.01.2022
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом
Петр Красилов рассказал об изменениях во внешности. Актер в последнее время заметно располнел, в связи с чем, по его мнению, его перестали снимать в кино. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:25
2022-01-13T13:25
2022-01-13T13:25
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Петр Красилов рассказал об изменениях во внешности. Актер в последнее время заметно располнел, в связи с чем, по его мнению, его перестали снимать в кино.В интервью Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" Петр признался, что при отсутствии ярких ролей в кино много работает в театре.В комментариях поклонники были шокированы изменениями внешнего вида Петра.Другие подписчики предположили, что полнота актера может быть связана с заболеванием и призвали не критиковать его.В прошлом году Петр развелся с женой Ириной Шебеко после 16 лет брака. У них есть общая дочь Александра. У Красилова также есть сын Ваня от первой супруги Натальи Селивановой.
https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html
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знаменитости, шоу-бизнес, петр красилов
"Другие габариты": растолстевший Красилов шокировал своим весом
Поклонники удивились располневшему виду Петра Красилова