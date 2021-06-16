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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210616/razvod-1737200574.html
Петр Красилов развелся с женой
Петр Красилов развелся с женой - РИА Новости, 16.06.2021
Петр Красилов развелся с женой
Второй брак Петра Красилова распался, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:34
2021-06-16T12:34
шоубиз
петр красилов
развод
ирина шейк
знаменитости
канье уэст
кимберли кардашян
артур смольянинов
семья
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Второй брак Петра Красилова распался, сообщает "СтарХит".Актер и Ирина Шебеко развелись. "СтарХит" напоминает: три года назад Красилов признался, что Шебеко переехала в Лос-Анджелес, где она хотела выучиться на фотографа. Вместе с собой Ирина забрала и общую с Петром дочь — Сашу. Артист жаловался, что близких стал видеть очень редко. Слухи о расставании Красилова и Шебеко появились уже тогда, однако актер пресекал их. Петр Красилов известен по ролям в сериалах "Бедная Настя", "Не родись красивой", "Людмила Гурченко" и другим. Шебеко и Красилов поженились в 2005. Через год у них родилась дочь Александра. У актера также есть сын Ваня от первой супруги Натальи Селивановой.На днях стало известно о разводе звезды "Папиных дочек" Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова.В феврале в прессе появилась информация, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Недавно теледива раскрыла причину расставания с рэпером. Пресса уже приписывает музыканту новое увлечение. Он был замечен в компании с Ириной Шейк.
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петр красилов, развод, ирина шейк, знаменитости, канье уэст, кимберли кардашян, артур смольянинов, семья

Петр Красилов развелся с женой

12:34 16.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Петр Красилов
Актер Петр Красилов - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Второй брак Петра Красилова распался, сообщает "СтарХит".
Актер и Ирина Шебеко развелись.
"СтарХит" напоминает: три года назад Красилов признался, что Шебеко переехала в Лос-Анджелес, где она хотела выучиться на фотографа. Вместе с собой Ирина забрала и общую с Петром дочь — Сашу. Артист жаловался, что близких стал видеть очень редко.
Слухи о расставании Красилова и Шебеко появились уже тогда, однако актер пресекал их.
"Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться", — говорит инсайдер "СтарХит".
Петр Красилов известен по ролям в сериалах "Бедная Настя", "Не родись красивой", "Людмила Гурченко" и другим.
Шебеко и Красилов поженились в 2005. Через год у них родилась дочь Александра. У актера также есть сын Ваня от первой супруги Натальи Селивановой.
На днях стало известно о разводе звезды "Папиных дочек" Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова.
В феврале в прессе появилась информация, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Недавно теледива раскрыла причину расставания с рэпером. Пресса уже приписывает музыканту новое увлечение. Он был замечен в компании с Ириной Шейк.
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ШоубизПетр КрасиловРазводИрина ШейкЗнаменитостиКанье УэстКимберли КардашянАртур СмольяниновСемья
 
 
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