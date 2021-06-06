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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210606/razvod-1735882734.html
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись - РИА Новости, 06.06.2021
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись
Актриса Дарья Мельникова в интервью на ютьюб-канале FAMETIME.TV рассказала о разводе с артистом Артуром Смольяниновым. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:07
2021-06-06T18:15
шоубиз
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова в интервью на ютьюб-канале FAMETIME.TV рассказала о разводе с артистом Артуром Смольяниновым. Известная по роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки" актриса призналась, что "не очень давно" рассталась с супругом и теперь живет отдельно от него. По словам Мельниковой, развод не связан с какими-либо непримиримыми разногласиями или кризисом в отношениях."Это просто так сложились обстоятельства", — пояснила она.Актриса добавила, что доверяет бывшему мужу и у них "классные" взаимоотношения. Пара поженилась в 2013 году. В браке родились двое сыновей — Артур и Марк.
https://ria.ru/20210531/pugacheva-1734924743.html
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артур смольянинов

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись

16:07 06.06.2021 (обновлено: 18:15 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова на премьере фильма "Долгая счастливая жизнь"
Актеры Артур Смольянинов и Дарья Мельникова на премьере фильма Долгая счастливая жизнь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова в интервью на ютьюб-канале FAMETIME.TV рассказала о разводе с артистом Артуром Смольяниновым.
Известная по роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки" актриса призналась, что "не очень давно" рассталась с супругом и теперь живет отдельно от него. По словам Мельниковой, развод не связан с какими-либо непримиримыми разногласиями или кризисом в отношениях.
"Это просто так сложились обстоятельства", — пояснила она.
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Актриса добавила, что доверяет бывшему мужу и у них "классные" взаимоотношения.
"Знаешь, бывает, что люди расходятся-сходятся по-разному. У нас такой был классный очень друг для друга опыт… и двое детей", — сказала Мельникова.
Пара поженилась в 2013 году. В браке родились двое сыновей — Артур и Марк.
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