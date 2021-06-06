https://ria.ru/20210606/razvod-1735882734.html

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись - РИА Новости, 06.06.2021

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись

Актриса Дарья Мельникова в интервью на ютьюб-канале FAMETIME.TV рассказала о разводе с артистом Артуром Смольяниновым. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T16:07

2021-06-06T16:07

2021-06-06T18:15

шоубиз

артур смольянинов

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова в интервью на ютьюб-канале FAMETIME.TV рассказала о разводе с артистом Артуром Смольяниновым. Известная по роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки" актриса призналась, что "не очень давно" рассталась с супругом и теперь живет отдельно от него. По словам Мельниковой, развод не связан с какими-либо непримиримыми разногласиями или кризисом в отношениях."Это просто так сложились обстоятельства", — пояснила она.Актриса добавила, что доверяет бывшему мужу и у них "классные" взаимоотношения. Пара поженилась в 2013 году. В браке родились двое сыновей — Артур и Марк.

https://ria.ru/20210531/pugacheva-1734924743.html

https://ria.ru/20210531/gagarina-1734967638.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур смольянинов