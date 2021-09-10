https://ria.ru/20210910/milyavskaya-1749470381.html

Никаких диет: Милявская раскрыла подробности своего похудения

Никаких диет: Милявская раскрыла подробности своего похудения - РИА Новости, 10.09.2021

Никаких диет: Милявская раскрыла подробности своего похудения

Лолита Милявская рассказала в Instagram подробности своего похудения. Это был самый частый вопрос от подписчиков. Секрет – в помощи грамотного эндокринолога. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:40

2021-09-10T10:40

2021-09-10T10:40

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лолита милявская

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лолита Милявская рассказала в Instagram подробности своего похудения. Это был самый частый вопрос от подписчиков. Секрет – в помощи грамотного эндокринолога.Она добавила, что после анализа крови эндокринолог запретил ей три продукта на три месяца – банан, виноград и спиртное. Тяжелее всего артистке было ограничить себя в последнем и обойтись без бокала вина или виски. Однако певица с успехом выдержала это испытание.Ранее диетолог заявлял, что Лолита "заедает депрессию".

https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лолита милявская, знаменитости, стиль жизни