Никаких диет: Милявская раскрыла подробности своего похудения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона в театре "Модерн"
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лолита Милявская рассказала в Instagram подробности своего похудения. Это был самый частый вопрос от подписчиков. Секрет – в помощи грамотного эндокринолога.
"Никаких волшебных пилюль не существует, на диетах я не сижу. Потому что мой эндокринолог – категорический противник диет. Он говорит, что после ваших диет очень тяжело собирать вас в кучу. Как раз так восстановление веса происходит очень тяжело", – отметила Лолита.
Она добавила, что после анализа крови эндокринолог запретил ей три продукта на три месяца – банан, виноград и спиртное. Тяжелее всего артистке было ограничить себя в последнем и обойтись без бокала вина или виски. Однако певица с успехом выдержала это испытание.
"После этого, правда, произошла другая перемена. Я позвонила врачу и сказала, что меня как будто вшили. Я даже грамм не могу выпить. Сейчас я себя заставляю, да и мне можно все", – заключила Милявская.
Ранее диетолог заявлял, что Лолита "заедает депрессию".
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