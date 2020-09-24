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"Заедает депрессию": диетолог объяснил колебания веса Лолиты
Врач-диетолог Алексей Ковальков отозвался о похудении певицы Лолиты Милявской, которое так поразило пользователей Сети. По мнению специалиста, колебания веса... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:29
2020-09-25T00:04
алексей ковальков
шоу-бизнес
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> отозвался о похудении певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a>, которое так поразило пользователей Сети. По мнению специалиста, колебания веса артистки — это компенсация недостатка внимания.Медик отметил, что постоянные перепады в настроении исполнительницы влияют на набор и потерю веса."У нее постоянные перепады. То она хочет худеть, то не хочет… В свое время она сделала липосакцию, но процедура ничего ей не дала, потому что при липосакции убирается всего полтора килограмма жира. Она говорила, что сможет наконец наесться фастфудом, чтобы потом "все это" удалить. Милявская компенсирует недостаток внимания, жизненной теплоты этой едой. Ей она нужна, чтобы совсем не свихнуться. Есть моменты депрессии, которые она заедает. Сама Лолита понимает, что это психологическая проблема, и знает, как ее решить", — заявил Алексей Ковальков в ролике на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>.Сама певица, говоря о своем питании, отмечает, что не придерживается никакого особенного рациона. Она ест только <a href="https://ria.ru/20200922/lolita-1577602163.html" target="_blank">то, что ей хочется</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/lolita-1577508747.html
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алексей ковальков, шоу-бизнес, лолита милявская

"Заедает депрессию": диетолог объяснил колебания веса Лолиты

14:29 24.09.2020 (обновлено: 00:04 25.09.2020)
453
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на четвертой "Реальной премии MUSICBOX 2016", проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Лолита Милявская на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016, проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков отозвался о похудении певицы Лолиты Милявской, которое так поразило пользователей Сети. По мнению специалиста, колебания веса артистки — это компенсация недостатка внимания.
Медик отметил, что постоянные перепады в настроении исполнительницы влияют на набор и потерю веса.
"У нее постоянные перепады. То она хочет худеть, то не хочет… В свое время она сделала липосакцию, но процедура ничего ей не дала, потому что при липосакции убирается всего полтора килограмма жира. Она говорила, что сможет наконец наесться фастфудом, чтобы потом "все это" удалить. Милявская компенсирует недостаток внимания, жизненной теплоты этой едой. Ей она нужна, чтобы совсем не свихнуться. Есть моменты депрессии, которые она заедает. Сама Лолита понимает, что это психологическая проблема, и знает, как ее решить", — заявил Алексей Ковальков в ролике на YouTube.
Сама певица, говоря о своем питании, отмечает, что не придерживается никакого особенного рациона. Она ест только то, что ей хочется.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 14:14
Развод пошел на пользу? Лолита поразила подписчиков стройной фигурой
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