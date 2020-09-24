https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577709298.html

"Заедает депрессию": диетолог объяснил колебания веса Лолиты

Врач-диетолог Алексей Ковальков отозвался о похудении певицы Лолиты Милявской, которое так поразило пользователей Сети. По мнению специалиста, колебания веса... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:29

2020-09-24T14:29

2020-09-25T00:04

алексей ковальков

шоу-бизнес

лолита милявская

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> отозвался о похудении певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a>, которое так поразило пользователей Сети. По мнению специалиста, колебания веса артистки — это компенсация недостатка внимания.Медик отметил, что постоянные перепады в настроении исполнительницы влияют на набор и потерю веса."У нее постоянные перепады. То она хочет худеть, то не хочет… В свое время она сделала липосакцию, но процедура ничего ей не дала, потому что при липосакции убирается всего полтора килограмма жира. Она говорила, что сможет наконец наесться фастфудом, чтобы потом "все это" удалить. Милявская компенсирует недостаток внимания, жизненной теплоты этой едой. Ей она нужна, чтобы совсем не свихнуться. Есть моменты депрессии, которые она заедает. Сама Лолита понимает, что это психологическая проблема, и знает, как ее решить", — заявил Алексей Ковальков в ролике на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>.Сама певица, говоря о своем питании, отмечает, что не придерживается никакого особенного рациона. Она ест только <a href="https://ria.ru/20200922/lolita-1577602163.html" target="_blank">то, что ей хочется</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/lolita-1577508747.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, шоу-бизнес, лолита милявская