https://ria.ru/20200922/lolita-1577602163.html

"Тортик уйдет за два дня": похудевшая Лолита рассказала о своем питании

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью журналу Flacon о своем питании. Артистка уверяет - она ест то, что ей пожелается. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:45

2020-09-22T14:45

2020-09-22T14:45

шоу-бизнес

лолита милявская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156078/03/1560780351_0:0:2984:1678_1400x0_80_0_0_c9ba278d29dbabd3aac33a409669f824.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолита Милявская</a> рассказала <a href="https://flacon-magazine.com/rubric/people/lolita-transformacia" target="_blank">в интервью</a> журналу Flacon о своем питании. Артистка уверяет - она ест то, что ей пожелается.Ранее звезда <a href="https://ria.ru/20200915/lolita-1577270533.html" target="_blank">опубликовала</a> в своем Instagram кадры, на которых предстала сильно похудевшей.При этом в рацион Милявской продолжают входить и сладости, и мясное."Захотелось сегодня мяса — ем мясо, не захотела — не ем месяц. Захотела хлеб, захотела тортик, он продается через дорогу, — и тортик уйдет за два дня", — пояснила знаменитость в рамках проекта "Трансформация".Также певица отметила, что сейчас ведет относительно здоровый образ жизни. Он, по ее мнению, заключается в соблюдении режима сна: отбой — в 12, в 7 утра подъем, без загулов.Кроме того, Лолита ежедневно перед сном принимает назначенные врачом таблетки. Их всего две: одна держит холестерин, другая — поддерживает баланс сахара.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/lolita-1577508747.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, лолита милявская