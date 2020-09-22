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"Тортик уйдет за два дня": похудевшая Лолита рассказала о своем питании
Певица Лолита Милявская рассказала в интервью журналу Flacon о своем питании. Артистка уверяет - она ест то, что ей пожелается. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:45
2020-09-22T14:45
шоу-бизнес
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолита Милявская</a> рассказала <a href="https://flacon-magazine.com/rubric/people/lolita-transformacia" target="_blank">в интервью</a> журналу Flacon о своем питании. Артистка уверяет - она ест то, что ей пожелается.Ранее звезда <a href="https://ria.ru/20200915/lolita-1577270533.html" target="_blank">опубликовала</a> в своем Instagram кадры, на которых предстала сильно похудевшей.При этом в рацион Милявской продолжают входить и сладости, и мясное."Захотелось сегодня мяса — ем мясо, не захотела — не ем месяц. Захотела хлеб, захотела тортик, он продается через дорогу, — и тортик уйдет за два дня", — пояснила знаменитость в рамках проекта "Трансформация".Также певица отметила, что сейчас ведет относительно здоровый образ жизни. Он, по ее мнению, заключается в соблюдении режима сна: отбой — в 12, в 7 утра подъем, без загулов.Кроме того, Лолита ежедневно перед сном принимает назначенные врачом таблетки. Их всего две: одна держит холестерин, другая — поддерживает баланс сахара.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/lolita-1577508747.html
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шоу-бизнес, лолита милявская

"Тортик уйдет за два дня": похудевшая Лолита рассказала о своем питании

14:45 22.09.2020
7248
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала в интервью журналу Flacon о своем питании. Артистка уверяет - она ест то, что ей пожелается.
Ранее звезда опубликовала в своем Instagram кадры, на которых предстала сильно похудевшей.
При этом в рацион Милявской продолжают входить и сладости, и мясное.
"Захотелось сегодня мяса — ем мясо, не захотела — не ем месяц. Захотела хлеб, захотела тортик, он продается через дорогу, — и тортик уйдет за два дня", — пояснила знаменитость в рамках проекта "Трансформация".
Также певица отметила, что сейчас ведет относительно здоровый образ жизни. Он, по ее мнению, заключается в соблюдении режима сна: отбой — в 12, в 7 утра подъем, без загулов.
Кроме того, Лолита ежедневно перед сном принимает назначенные врачом таблетки. Их всего две: одна держит холестерин, другая — поддерживает баланс сахара.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 14:14
Развод пошел на пользу? Лолита поразила подписчиков стройной фигурой
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Шоу-бизнесЛолита Милявская
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