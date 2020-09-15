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Постройневшая Лолита произвела фурор в Сети
Певица Лолита Милявская привлекла внимание пользователей Instagram, опубликовав фотографию со дня рождения гендиректора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:31
2020-09-15T15:36
шоу-бизнес
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолита Милявская</a> привлекла внимание пользователей Instagram, <a href="https://www.instagram.com/p/CFH4_E5p5TC/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовав</a> фотографию со дня рождения гендиректора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова.На снимке артистка позирует в черном обтягивающем платье под руку с именинником.Поклонники отметили, что певица заметно постройнела за последнее время."Лола все хорошеет и хорошеет! Прекрасно выглядишь, женщина-сказка!" — написал Kowkinilya."Ну статуэточка же", — говорится в комментарии актрисы <a href="http://ria.ru/person_EHvelina_Bledans/" target="_blank" data-auto="true">Эвелины Бледанс</a>."Ты такая вся бомба! Взяла себя в руки и превосходной стала!" — считает devonashka.Поклонники оценили и наряд артистки ."Платье огонь", — восхитился gagarin_nick."Богиня. Лолита, вы такой пример раскрепощенности и женственности", — высказалась yulya_experiandova.
https://ria.ru/20200812/1575716451.html
https://ria.ru/20200620/1573236485.html
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шоу-бизнес, лолита милявская

Постройневшая Лолита произвела фурор в Сети

15:31 15.09.2020 (обновлено: 15:36 15.09.2020)
5535
© Фото : аккаунт Лолиты Милявской в InstagramЛолита и Арман Давлетяров
Лолита и Арман Давлетяров - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : аккаунт Лолиты Милявской в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Лолита Милявская привлекла внимание пользователей Instagram, опубликовав фотографию со дня рождения гендиректора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова.
На снимке артистка позирует в черном обтягивающем платье под руку с именинником.
Поклонники отметили, что певица заметно постройнела за последнее время.
"Лола все хорошеет и хорошеет! Прекрасно выглядишь, женщина-сказка!" — написал Kowkinilya.
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"Ну статуэточка же", — говорится в комментарии актрисы Эвелины Бледанс.
"Ты такая вся бомба! Взяла себя в руки и превосходной стала!" — считает devonashka.
Поклонники оценили и наряд артистки .
"Платье огонь", — восхитился gagarin_nick.
"Богиня. Лолита, вы такой пример раскрепощенности и женственности", — высказалась yulya_experiandova.
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