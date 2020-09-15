https://ria.ru/20200915/lolita-1577270533.html

Постройневшая Лолита произвела фурор в Сети

Певица Лолита Милявская привлекла внимание пользователей Instagram, опубликовав фотографию со дня рождения гендиректора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:31

2020-09-15T15:31

2020-09-15T15:36

шоу-бизнес

лолита милявская

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолита Милявская</a> привлекла внимание пользователей Instagram, <a href="https://www.instagram.com/p/CFH4_E5p5TC/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовав</a> фотографию со дня рождения гендиректора телеканала "Муз-ТВ" Армана Давлетярова.На снимке артистка позирует в черном обтягивающем платье под руку с именинником.Поклонники отметили, что певица заметно постройнела за последнее время."Лола все хорошеет и хорошеет! Прекрасно выглядишь, женщина-сказка!" — написал Kowkinilya."Ну статуэточка же", — говорится в комментарии актрисы <a href="http://ria.ru/person_EHvelina_Bledans/" target="_blank" data-auto="true">Эвелины Бледанс</a>."Ты такая вся бомба! Взяла себя в руки и превосходной стала!" — считает devonashka.Поклонники оценили и наряд артистки ."Платье огонь", — восхитился gagarin_nick."Богиня. Лолита, вы такой пример раскрепощенности и женственности", — высказалась yulya_experiandova.

https://ria.ru/20200812/1575716451.html

https://ria.ru/20200620/1573236485.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, лолита милявская