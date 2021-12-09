Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762521995.html
Международный день борьбы с коррупцией
Международный день борьбы с коррупцией - РИА Новости, 09.12.2021
Международный день борьбы с коррупцией
Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:35
2021-12-09T00:35
справки
международный день борьбы с коррупцией
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762523423_0:212:2891:1838_1920x0_80_0_0_6fb03f6543d1676931153bf6b4817764.jpg
Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.В соответствии с конвенцией, каждое государство-участник стремится устанавливать меры, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах. Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды – все это распространенные примеры правонарушений и должностных преступлений.Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны. Она влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно выплачивать трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг, не используются должным образом. Коррупция подрывает доверие к правительству. Согласно оценкам МВФ, если бы все страны сократили коррупцию, они могли бы получить один триллион долларов потерянных налоговых поступлений, или 1,25% мирового ВВП.В 2021 году Международный день противодействия коррупции проводится под девизом "Твое право, твоя роль: скажи коррупции нет". Кампания направлена на обмен передовым опытом и примерами предотвращения и противодействия коррупции во всем мире посредством укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией; устранения связей с другими формами преступности; создания условий для восстановления и возвращения украденных активов; разработки инновационных решений; продвижения профилактики через образование; привлечения молодежи; мобилизации союзников в гражданском обществе, научных кругах и частном секторе. В России в целях создания системы противодействия коррупции в мае 2008 года был создан Совет по противодействию коррупции при президенте РФ. 25 декабря 2008 года президент РФ подписал пакет законов о противодействии коррупции. Пакет включал четыре закона: базовый закон "О противодействии коррупции", законопроект, вносящий поправки в закон о правительстве РФ, и еще два закона, вносящие изменения и поправки в 25 Федеральных законов. Федеральным законом "О противодействии коррупции" (2008) установлены правовые и организационные основы предупреждения коррупции. Документ постоянно дополняется. В соответствии с законом, противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами. Закон обязал чиновников предоставлять работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и о доходах членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ограничения, запреты и обязанности были распространены на сотрудников милиции (ныне полиция), прокуратуры, органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и военнослужащих. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Также было усилено уголовное наказание за коррупцию. В Уголовный кодекс России также введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.7 мая 2013 года президентом был подписан Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Согласно документу, данные запреты распространяются на лиц, занимающих или замещающих государственные должности, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ, членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей руководителей, глав городских округов, глав муниципальных районов и местных администраций. 6 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации". Законом запрещается члену правительства открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства. Согласно закону, членам правительства запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Закон вводит запрет на получение подарков, денежного вознаграждения, выезд в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций,В 2010 году в России была принята Национальная стратегия противодействия коррупции.С 2008 года президентом РФ утверждаются Национальные планы по противодействию коррупции. В настоящее время указом президента принят Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. По данным председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, с 2011 года в суд было направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 миллиарда рублей. Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года. Однако, как констатирует Генпрокуратура, осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%. В марте 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий изымать потенциально коррупционные деньги чиновников.Изменения предполагают появление нормы, согласно которой деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена. Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762523423_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0c9885366ce35d2f0413b3aea358205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, международный день борьбы с коррупцией, россия
00:35 09.12.2021
 

Международный день борьбы с коррупцией

© AFP 2021 / Erica SantelicesДемонстрация против коррупции во время Международного дня борьбы с коррупцией, Санто-Доминго
Демонстрация против коррупции во время Международного дня борьбы с коррупцией, Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Erica Santelices
Читать ria.ru в
Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций.
В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).
Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.
В соответствии с конвенцией, каждое государство-участник стремится устанавливать меры, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах.
Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды – все это распространенные примеры правонарушений и должностных преступлений.
Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны. Она влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно выплачивать трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг, не используются должным образом. Коррупция подрывает доверие к правительству.
Согласно оценкам МВФ, если бы все страны сократили коррупцию, они могли бы получить один триллион долларов потерянных налоговых поступлений, или 1,25% мирового ВВП.
В 2021 году Международный день противодействия коррупции проводится под девизом "Твое право, твоя роль: скажи коррупции нет". Кампания направлена на обмен передовым опытом и примерами предотвращения и противодействия коррупции во всем мире посредством укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией; устранения связей с другими формами преступности; создания условий для восстановления и возвращения украденных активов; разработки инновационных решений; продвижения профилактики через образование; привлечения молодежи; мобилизации союзников в гражданском обществе, научных кругах и частном секторе.
В России в целях создания системы противодействия коррупции в мае 2008 года был создан Совет по противодействию коррупции при президенте РФ.
25 декабря 2008 года президент РФ подписал пакет законов о противодействии коррупции. Пакет включал четыре закона: базовый закон "О противодействии коррупции", законопроект, вносящий поправки в закон о правительстве РФ, и еще два закона, вносящие изменения и поправки в 25 Федеральных законов.
Федеральным законом "О противодействии коррупции" (2008) установлены правовые и организационные основы предупреждения коррупции. Документ постоянно дополняется. В соответствии с законом, противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Закон обязал чиновников предоставлять работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и о доходах членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ограничения, запреты и обязанности были распространены на сотрудников милиции (ныне полиция), прокуратуры, органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и военнослужащих.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Также было усилено уголовное наказание за коррупцию.
В Уголовный кодекс России также введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.
7 мая 2013 года президентом был подписан Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Согласно документу, данные запреты распространяются на лиц, занимающих или замещающих государственные должности, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ, членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей руководителей, глав городских округов, глав муниципальных районов и местных администраций.
6 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации". Законом запрещается члену правительства открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства. Согласно закону, членам правительства запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Закон вводит запрет на получение подарков, денежного вознаграждения, выезд в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
В 2010 году в России была принята Национальная стратегия противодействия коррупции.
С 2008 года президентом РФ утверждаются Национальные планы по противодействию коррупции. В настоящее время указом президента принят Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
По данным председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, с 2011 года в суд было направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 миллиарда рублей.
Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года. Однако, как констатирует Генпрокуратура, осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%.
В марте 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий изымать потенциально коррупционные деньги чиновников.
Изменения предполагают появление нормы, согласно которой деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена. Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМеждународный день борьбы с коррупциейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
03:01Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с Россией
03:00Юрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
Лента новостейМолния
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с РоссиейЮрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершегоСудебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров