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В России предложили изымать потенциально коррупционные деньги чиновников
В России предложили изымать потенциально коррупционные деньги чиновников
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:35
2021-03-22T20:33
россия
чиновники
госдума рф
коррупция
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает внесение поправок в два Федеральных закона — "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Изменения предполагают появление нормы, согласно которой деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена.Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией.Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.
https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html
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россия, чиновники, госдума рф, коррупция, деньги, общество, экономика

В России предложили изымать потенциально коррупционные деньги чиновников

18:35 22.03.2021 (обновлено: 20:33 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает внесение поправок в два Федеральных закона — "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Изменения предполагают появление нормы, согласно которой деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
14:23
В Нижегородской области экс-чиновника заподозрили в превышении полномочий
Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией.
Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.
Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 15:03
Путин призвал уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией
 
РоссияЧиновникиГосдума РФКоррупцияДеньгиОбществоЭкономика
 
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