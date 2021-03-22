https://ria.ru/20210322/dengi-1602373688.html
В России предложили изымать потенциально коррупционные деньги чиновников
В России предложили изымать потенциально коррупционные деньги чиновников
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:35
2021-03-22T18:35
2021-03-22T20:33
россия
чиновники
госдума рф
коррупция
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает внесение поправок в два Федеральных закона — "О банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Изменения предполагают появление нормы, согласно которой деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена.Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией.Сейчас в пользу государства возможно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.
https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html
https://ria.ru/20210317/korruptsiya-1601655024.html
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россия, чиновники, госдума рф, коррупция, деньги, общество, экономика