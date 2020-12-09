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В России коррупционеры уходят от 98% штрафов
В России коррупционеры уходят от 98% штрафов
Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:18
2020-12-09T11:42
игорь краснов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура.Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Об этом шла речь на профильном совещании, которое провел генпрокурор Игорь Краснов.В рамках борьбы с коррупцией в Уголовный кодекс России введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, оон

В России коррупционеры уходят от 98% штрафов

11:18 09.12.2020 (обновлено: 11:42 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура.
Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти
"Службе судебных приставов никак не удается достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений. Взыскиваемость по ним, в целом, остается невысокой, а штрафов по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышает 2%", - говорится в релизе.
Об этом шла речь на профильном совещании, которое провел генпрокурор Игорь Краснов.
В рамках борьбы с коррупцией в Уголовный кодекс России введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.
 
Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФООН
 
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