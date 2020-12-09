https://ria.ru/20201209/dengi-1588358321.html
В России коррупционеры уходят от 98% штрафов
В России коррупционеры уходят от 98% штрафов
Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:18
2020-12-09T11:18
2020-12-09T11:42
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
оон
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура.Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Об этом шла речь на профильном совещании, которое провел генпрокурор Игорь Краснов.В рамках борьбы с коррупцией в Уголовный кодекс России введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, оон