https://ria.ru/20201209/dengi-1588358321.html

В России коррупционеры уходят от 98% штрафов

В России коррупционеры уходят от 98% штрафов

Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:18

2020-12-09T11:18

2020-12-09T11:42

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%, констатирует Генпрокуратура.Сегодня, 9 декабря, во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Об этом шла речь на профильном совещании, которое провел генпрокурор Игорь Краснов.В рамках борьбы с коррупцией в Уголовный кодекс России введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.

https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, генеральная прокуратура рф, оон