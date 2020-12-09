https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html

Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти

Бастрыкин: Путину регулярно сообщают о коррупции в высших эшелонах власти

Девятого декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, в рамках которого государства-участники Конвенции ООН информируют общественность... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:00

2020-12-09T10:00

2020-12-09T10:17

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

александр бастрыкин

интервью

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Девятого декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, в рамках которого государства-участники Конвенции ООН информируют общественность о принимаемых мерах в этой области. О работе Следственного комитета России в противостоянии коррупции, равенстве чиновников всех уровней перед законом и признании криптовалюты имуществом рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Беседовала Дарина Хануна. – Александр Иванович, сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Почему коррупция признается опасным преступлением на международном уровне?– Коррупция – проблема транснациональная, которая подрывает социально-экономическое развитие любого государства. Она влечет за собой подрыв доверия к органам государственной власти, снижает инвестиционную привлекательность государства, а, следовательно, препятствует развитию бизнеса. Это явление давно вышло за границы отдельных стран, и его опасность признается на международном уровне. Так, 9 декабря 2003 года в Мексике для подписания была открыта Конвенция ООН против коррупции. К ней присоединилось большинство стран мира, среди которых и Россия. В связи с этим ежегодно, начиная с 2004 года, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о принимаемых мерах по противодействию преступлениям коррупционной направленности.Представители Следственного комитета на постоянной основе участвуют в работе международных организаций, деятельность которых связана с выработкой мер, направленных на борьбу с коррупцией. В текущем году сотрудники ведомства, в том числе в виртуальном формате посредством видео-конференц-связи, участвовали в заседании второй подготовительной конференции 28-го экономико-экологического форума ОБСЕ, посвященной вопросам профилактики и противодействия коррупции. СК России также принимал участие в пленарных заседаниях, заседаниях рабочих групп и семинарах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).Все это значительно расширяет наши возможности по противодействию коррупционным преступлениям и отмыванию преступных доходов, позволяя нам обмениваться опытом с зарубежными коллегами.– Как вы отметили, Россия стала участницей конвенции, а каким образом впоследствии развивалось антикоррупционное законодательство в нашей стране?– В настоящее время есть несколько базовых документов, на основе которых развивается антикоррупционное законодательство. В первую очередь к ним относятся Указ президента Российской Федерации от 19.05.2008 №815 "О мерах по противодействию коррупции", а также Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" с последующими изменениями и дополнениями. В последнем, кстати, и содержится само определение коррупции.Кроме того, наиболее важными специальными актами по борьбе с коррупцией являются федеральные законы от 25.12.2008 №274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции", от 25.12.2008 №280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 и принятием вышеуказанного Федерального закона "О противодействии коррупции".Наиболее тяжкие последствия коррупции наступают в случаях, когда речь идет о противоправных действиях чиновников, поэтому контроль за их расходами является одним из действенных инструментов противодействия коррупции. Как известно, Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ на них возложена обязанность не только представлять сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, но и указывать источники получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению имущества.Таким образом, в настоящее время создан единый антикоррупционный механизм, перед которым чиновники всех уровней равны.– Важнейшей составляющей расследования таких преступлений является возмещение причиненного ущерба. Каких размеров возмещения удалось добиться за прошедшие 10 лет с момента образования ведомства?– С первых же дней образования Следственный комитет оперативно пресекает хищения бюджетных средств, выделенных на федеральные целевые программы, приоритетные национальные проекты, на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны. Благодаря специализации следователей мы добиваемся конкретных результатов – в период с 2011 года по настоящее время в суд направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 76,8 миллиарда рублей. В текущем году возбуждено 15 217 уголовных дел по фактам совершения коррупционных преступлений, что на 4% больше прошлого года. Расследовано 15 861 коррупционное преступление в отношении 7420 обвиняемых. В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей (по уголовным делам, расследование которых завершено). Сумма добровольно возмещенного, изъятого и арестованного имущества почти на 80% покрывает размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба.В связи с непростой экономической обстановкой нам важно добиться того, чтобы адресная социальная поддержка со стороны государства дошла до многодетных семей, инвалидов, пенсионеров. В ходе работы по пресечению коррупции особое внимание уделяется защите социальных гарантий детей, особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по вопросам предоставления им жилья за счет бюджетных средств. Достаточно сказать, что в текущем году следователями возбуждено свыше 130 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, в том числе о выделении детям-сиротам некачественных жилых помещений и о злоупотреблениях при освоении бюджетных средств. Среди фигурантов этих уголовных дел чиновники и коммерсанты из Алтайского и Красноярского краев, Орловской, Сахалинской областей и других субъектов. Все эти дела находятся на особом контроле, и по моему указанию во всех регионах совместно с органами прокуратуры нами непрерывно осуществляется мониторинг качества предоставляемого детям-сиротам жилья.– На ваш взгляд, какие еще необходимы меры для увеличения размера возмещения ущерба?– Анализ правоприменительной практики о противодействии коррупции показал, что хищения бюджетных средств совершаются, как правило, в форме мошенничества, присвоения или растраты. Касаясь возмещения имущественного ущерба, Следственный комитет всегда поддерживал идею о том, что лицо, признанное гражданским истцом по уголовному делу, освобождалось от того, чтобы дважды участвовать в судебных разбирательствах – вначале по уголовному, а затем по гражданскому делу. Наши предложения были учтены – Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 13.10.2020 №23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" обязал суды принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска и не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.Кроме того, нами предлагается дополнить статью 115 Уголовно-процессуального кодекса нормой, содержащей положение о сохранении наложенного в ходе уголовного судопроизводства ареста на имущество до фактического обращения на него взыскания при вступлении в законную силу обвинительного приговора, в котором судом исковые требования гражданского истца удовлетворены, либо за ним признано право на удовлетворение гражданского иска, и вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.– Сколько высокопоставленных чиновников предстало перед судом по делам о коррупции?– В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом. Например, недавно завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова. В ходе следствия установлено, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Это были не только деньги, но и услуги имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра. Со своей стороны, Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. Его задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 6 миллионов рублей в своем служебном кабинете. Купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который обнаружен на руках чиновника. Вину он, кстати, так и не признал, но у следствия и без этого собрано достаточно доказательств.Выявляются и случаи коррупционных фактов и среди губернаторов и их заместителей. В некоторых из них имела место их аффилированность с субъектами предпринимательской деятельности. К примеру, среди осужденных за коррупцию – бывшие губернаторы Брянской, Тульской, Сахалинской и Кировской областей, бывшие главы республик Карелия, Коми, заместители губернаторов Алтайского края, Вологодской и Челябинской областей и другие высокопоставленные чиновники. Слушается в суде дело заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько, которая обвиняется в получении взяток за содействие отдельным юридическим лицам в победе в аукционах на ремонт здания и поставку оборудования, а также принятии и первоочередной оплате выполненных работ. В прошлом месяце возбуждено уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Он обвиняется в хищении совместно с соучастниками из бюджета Ивановской области 700 миллионов рублей в период, когда он являлся губернатором области (в 2011 году).О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства.– Расскажите подробнее о работе по противодействию организованной коррупционной преступности в текущем году.– В общем массиве число этих дел незначительно. За 9 месяцев текущего года в суд направлено 66 уголовных дел в отношении организованных групп (количество дел по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, тогда оно составляло 53 дела) по обвинению 235 лиц (в 2019 году – 135 лиц). Также было направлено шесть уголовных дел в отношении преступных сообществ (преступных организаций) по обвинению 11 лиц, в 2019 году подобных дел было три.На днях завершены следственные действия по уголовному делу о хищении путем растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк". В числе обвиняемых – пятеро бывших работников банка, которым предъявлено обвинение в растрате. В результате деятельности преступной группы, созданной братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 году из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей, а затем легализованы. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Еще четверо соучастников преступления объявлены в федеральный розыск. При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела.Неприятно об этом говорить, но в некоторых случаях в такие группы входят сотрудники правоохранительных органов. Но мы видим, что службы собственной безопасности этих ведомств работают очень интенсивно и фиксируют такие действия.– Какова география таких преступлений?– На Северном Кавказе расследуются уголовные дела в отношении сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обвиняемых в создании преступного сообщества и получении взяток. Выявить эти преступления удалось благодаря ГУСБ МВД России, а расследованием занимаются опытные следователи Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.Как полагает следствие, с 2016 по 2020 год участники сообщества получили взятки на сумму не менее 54 миллионов рублей – полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно-наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края. К уголовной ответственности привлекаются 15 должностных лиц. Расследование еще продолжается, но у следствия уже имеется значительный массив доказательств причастности обвиняемых к этим преступлениям. При этом с четырьмя из них заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых они дали показания, в том числе изобличающие других участников преступного сообщества.Аналогичное дело расследуется в отношении сотрудников МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В 2017-2018 годах они получили 42 миллиона рублей в качестве взяток от лиц, которые незаконно перевозили алкогольную продукцию. К уголовной ответственности привлекается 16 фигурантов.Военными следователями расследовано уголовное дело в отношении организованной группы, куда входили генеральный директор ОАО "Оборонэнерго" Михаил Фомин, заместитель генерального директора ОАО "Оборонэнергосбыт" Евгений Юдинский, бывший директор департамента этого же общества Игорь Быков, бывший генеральный директор ООО "Энергобаланс-Регион", а также бывший руководитель ОАО "28 электрическая сеть" и другие лица. В 2010-2013 годах "Оборонэнерго" получало денежные средства за потребленную Минобороны электроэнергию, а сотрудники ОАО "28 электрическая сеть" снимали показания приборов учета и оформляли отчетные документы. Соучастники организовали заключение фиктивных договоров на оказание аналогичных услуг и таким образом похитили средства Минобороны в размере более 2,9 миллиарда рублей.Третий день идёт оглашение приговора подсудимым. Очевидно, что уже провозглашенные результаты судебного рассмотрения говорят о состоятельности версии следствия.Недавно Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова, бывшего директора юридического департамента указанной организации Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. По данным следствия, в 2016-2017 годах Александров обеспечил заключение компанией "Аэрофлот" договоров на оказание юридических услуг с указанными адвокатами. При этом конкурсные процедуры проведены не были, а цена договоров оказалась значительно выше рыночной. Услуги адвокатов оплачивались по ставке 400 евро в час, при этом они привлекались по делам, не представляющим сложности, когда процессуальные оппоненты уже признавали исковые требования ПАО "Аэрофлот". Помимо этого, адвокатами в акты выполненных работ также включались работы и услуги, которые фактически не выполнялись. Всего соучастники похитили 250 миллионов рублей. Это вдвое превышает годовой фонд оплаты труда юридического департамента авиапредприятия, состоящего из 50 человек. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.– Насколько сложно отследить законность расходования средств, выделяемых на строительство или ремонт крупных объектов?– Многие коррупционеры придумывают непростые схемы, зачастую вводя в заблуждение должностных лиц органов власти, и долгое время остаются безнаказанными. Но работа правоохранительных органов позволяет выявлять различные нарушения и пресекать их. Например, в настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Чтобы осуществить поставку оборудования для систем видеонаблюдения, компания, которая выполняла работы, привлекла в качестве субподрядчика ООО "ГК "Охрана". Учредителем этой компании является Алексей Кобыща, объявленный на данный момент в розыск. Соучастники согласовали с представителями немецкой компании поставку, а затем, чтобы искусственно завысить стоимость товара, оформили ряд притворных сделок через знакомых посредников. В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже. В ходе следствия на денежные средства, недвижимое имущество некоторых фигурантов уголовного дела наложен арест. Также проверяются другие возможные факты хищений.– В связи с принятием Федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут ли, на ваш взгляд, возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в противоправных или преступных целях?– Несмотря на принятие этого федерального закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года, ряд аспектов требует дальнейшей регламентации. В частности, признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения.Одновременно с участием Росфинмониторинга необходимо разработать механизм выявления и расследования преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта: коррупционных и экономических, легализации преступных доходов, финансировании терроризма и других.

https://ria.ru/20191209/1562133354.html

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https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588138983.html

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588166643.html

https://ria.ru/20201208/uscherb-1588165514.html

https://ria.ru/20201208/ananevy-1588154476.html

https://ria.ru/20191127/1561678558.html

https://rsport.ria.ru/20201208/stadion-1588162096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), александр бастрыкин, интервью