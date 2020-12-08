https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html
СК рассказал о высокопоставленных чиновниках, осужденных за коррупцию
СК рассказал о высокопоставленных чиновниках, осужденных за коррупцию
Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:55
2020-12-08T10:55
2020-12-08T10:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом", - сказал он.В качестве примера он привел уголовное дело, возбужденное против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.Следователи установили, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Это были не только деньги, но и услуги имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра. При этом со своей стороны Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капстроительства в эксплуатацию.Чиновник был задержан с поличным при получении очередной взятки - 6 миллионов рублей в своем кабинете. При этом купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который в дальнейшем был обнаружен на руках чиновника."Вину он, кстати, так и не признал, но у следствия и без этого собрано достаточно доказательств", - добавил Бастрыкин.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588138983.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом", - сказал он.
В качестве примера он привел уголовное дело, возбужденное против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.
Следователи установили, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Это были не только деньги, но и услуги имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра. При этом со своей стороны Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капстроительства в эксплуатацию.
Чиновник был задержан с поличным при получении очередной взятки - 6 миллионов рублей в своем кабинете. При этом купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который в дальнейшем был обнаружен на руках чиновника.
"Вину он, кстати, так и не признал, но у следствия и без этого собрано достаточно доказательств", - добавил Бастрыкин.