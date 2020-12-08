https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html

СК рассказал о высокопоставленных чиновниках, осужденных за коррупцию

СК рассказал о высокопоставленных чиновниках, осужденных за коррупцию

Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:55

2020-12-08T10:55

2020-12-08T10:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом", - сказал он.В качестве примера он привел уголовное дело, возбужденное против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.Следователи установили, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Это были не только деньги, но и услуги имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра. При этом со своей стороны Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капстроительства в эксплуатацию.Чиновник был задержан с поличным при получении очередной взятки - 6 миллионов рублей в своем кабинете. При этом купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который в дальнейшем был обнаружен на руках чиновника."Вину он, кстати, так и не признал, но у следствия и без этого собрано достаточно доказательств", - добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588138983.html

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия