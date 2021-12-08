Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре на Пхукете россиян было больше, чем туристов из других стран. Говорят, это "небо и земля" по сравнению с Египтом, с его очередями в аэропортах, нашумевшими историями отравлений и невысоким качеством услуг. О том, как изменились цены и сервис на курортах Таиланда, есть ли жизнь вне отелей и какие в королевстве ковидные ограничения, — в материале РИА Новости.
"По-прежнему любят русских"
"Когда мы первый раз пришли на массаж, нас даже обнимали! И жаловались, как им было тяжело", — рассказывают отдыхающие на Пхукете Дарья Очеретная и Александр Лашков.
По словам Романа Винниченко, представителя туристического агентства Tropic Tours, сейчас идеальное время для поездки в Таиланд — можно отдохнуть практически в одиночестве.
"Приезжих мало, а тайцы по-прежнему любят русских и очень им рады", — отмечает туристка Елена Хозикова.
Пляж в провинции Краби в Таиланде
Также ей понравились невысокие цены и хороший сервис. Массаж — дешевый, экскурсии — интересные, общение с местными — без навязчивости, а стоимость отдыха сильно ниже, чем на Мальдивах, в Мексике и Доминикане.
Жизнь за стенами отеля
В первую очередь Таиланд будет интересен тем, кого привлекает не только формат "все включено", считает жительница острова Ко Куд Анастасия Саможикова.
"Есть возможность поближе познакомиться со страной, прочувствовать ее, полюбить", — подчеркивает она.
Экскурсий много, и они разнообразные, говорит генеральный представитель TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Короткие обзорные, однодневные — на острова Джеймса Бонда, Пхи-Пхи, Рача, Корал, Кхаи, архипелаги Сурин и Симиланы и двухдневные — например, к заливу Пхангнга.
Правда, есть нюансы. По прибытии — карантин, даже для привитых. То есть нельзя выезжать за пределы провинции. Это только через семь дней и с сертификатом о вакцинации.
Ситуация в Таиланде в связи с коронавирусом
Но развлечений хватает: аквапарки, дельфинарии, можно покататься на слонах или квадроциклах.
"Природа обновилась: появились новые кораллы, вернулись рифовые акулы, рыбы перестали бояться людей и подплывают близко к берегу. Поэтому снорклинг особенно актуален", — объясняет представитель компании YouTravel.me.
Снорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
Открыты массажные салоны, торговые центры, рестораны, кафе, магазины, бары — но не ночные клубы. Да и алкоголь продают не везде.
"Курортные зоны восстанавливаются по-разному, самый оживленный район на сегодня — это Банг Тао. Атмосфера здесь практически ничем не отличается от доковидной", — говорит Андрей Снетков.
Маски в общественных местах обязательны, на улице — тоже.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
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Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанк
Плакат на дороге с просьбой надевать маску при въезде в курортный район Патонг на Пхукете
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Плакат на дороге с просьбой надевать маску при въезде в курортный район Патонг на Пхукете
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк
Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Таиланде
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Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Таиланде
1 из 3
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
2 из 3
Плакат на дороге с просьбой надевать маску при въезде в курортный район Патонг на Пхукете
3 из 3
Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Таиланде
Выживи, если сможешь
"Нет очередей, толп, автомобильных пробок, улицы пропитаны тайским "сабай" (состояние, когда тебе легко и комфортно. — Прим. ред.), никто никуда не спешит", — рассказывает Анастасия Саможикова. Цены на недвижимость и аренду жилья упали, в магазинах и бутиках почти всегда большие скидки.
Но, по ее словам, есть и минусы: не везде подают меню на английском языке, в туристических местах уже не на каждом шагу обменники валюты, супермаркеты, кафе. Из-за пандемии многие разорились.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРынок в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Рынок в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Владелец отеля в провинции Краби Кирилл Сенопальников уточняет: заполненность номеров — 20 процентов. Большая часть отдыхающих — из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. "Конечно, выживать очень тяжело, все-таки минимум гостей при ценах в три раза ниже… Но я стараюсь", — добавляет он.
© AP Photo / Rajavi OmaneeПляж Майя Бэй в Таиланде
© AP Photo / Rajavi Omanee
Пляж Майя Бэй в Таиланде
Правила — простые, а цены — невысокие
С 16 декабря Таиланд смягчает правила посещения страны. Отдыхающим, прибывающим по программе "Песочница" (привитым можно на Пхукет без карантина), нужно провести в выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в королевстве одобрили только "Спутник V".
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет десятидневная самоизоляция в заранее забронированном отеле. На четвертый-пятый день — ПЦР-тест, необходимый и для въезда в страну.
Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием на сумму не менее 50 тысяч долларов.
По словам Андрея Снеткова, самые востребованные направления — курортные зоны Пхукет, Самуи и Бангкок, а также провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай.
Цены на непраздничные дни невысокие: семидневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраком — 50 тысяч рублей на человека с вылетом в ближайшие дни. Новогодние туры — уже от 120 тысяч.
Многое зависит от авиаперелета. Со стыковкой — на 30-40 процентов дешевле прямых.
Как сообщает Генконсульство России на Пхукете, со второй половины декабря "Аэрофлот" и S7 планируют ввести дополнительные рейсы из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Иркутска, а также запустить новые из Улан-Удэ.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
"В среднем цены на проживание в стране сейчас ниже допандемийных на 25-40 процентов, так как отели предоставляют выгодные скидки, — отмечает Андрей Снетков. — Особенно популярны четырехзвездочные. Сервис заметно улучшился, так как отельеры почувствовали конкуренцию и стараются активно привлекать туристов. Многие объекты размещения прошли реновацию".
© Фото : Anantara Hua Hin Resort & SpaВид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa
А вот авторские туры подорожали, уточняют в компании YouTravel.me. В 2019-м 10-15-дневная поездка с трансфером, питанием, экскурсиями и сеансами массажа стоила 70-95 тысяч без авиабилетов, теперь — до 140 тысяч.
"Многие местные туристические компании не пережили пандемию, остались самые надежные с хорошим сервисом," — добавляет Роман Винниченко. Как бы то ни было, Пхукет восстанавливается, и прилететь туда точно стоит.
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