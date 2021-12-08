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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html
Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде
Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде - РИА Новости, 08.12.2021
Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде
В ноябре на Пхукете россиян было больше, чем туристов из других стран. Говорят, это "небо и земля" по сравнению с Египтом, с его очередями в аэропортах,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:00
2021-12-08T07:57
туризм
отдых
таиланд
s7 airlines
аэрофлот
пхукет (остров)
краби (провинция)
пхукет (провинция)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре на Пхукете россиян было больше, чем туристов из других стран. Говорят, это "небо и земля" по сравнению с Египтом, с его очередями в аэропортах, нашумевшими историями отравлений и невысоким качеством услуг. О том, как изменились цены и сервис на курортах Таиланда, есть ли жизнь вне отелей и какие в королевстве ковидные ограничения, — в материале РИА Новости."По-прежнему любят русских""Когда мы первый раз пришли на массаж, нас даже обнимали! И жаловались, как им было тяжело", — рассказывают отдыхающие на Пхукете Дарья Очеретная и Александр Лашков.По словам Романа Винниченко, представителя туристического агентства Tropic Tours, сейчас идеальное время для поездки в Таиланд — можно отдохнуть практически в одиночестве."Приезжих мало, а тайцы по-прежнему любят русских и очень им рады", — отмечает туристка Елена Хозикова.Также ей понравились невысокие цены и хороший сервис. Массаж — дешевый, экскурсии — интересные, общение с местными — без навязчивости, а стоимость отдыха сильно ниже, чем на Мальдивах, в Мексике и Доминикане.Жизнь за стенами отеляВ первую очередь Таиланд будет интересен тем, кого привлекает не только формат "все включено", считает жительница острова Ко Куд Анастасия Саможикова."Есть возможность поближе познакомиться со страной, прочувствовать ее, полюбить", — подчеркивает она.Экскурсий много, и они разнообразные, говорит генеральный представитель TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Короткие обзорные, однодневные — на острова Джеймса Бонда, Пхи-Пхи, Рача, Корал, Кхаи, архипелаги Сурин и Симиланы и двухдневные — например, к заливу Пхангнга.Правда, есть нюансы. По прибытии — карантин, даже для привитых. То есть нельзя выезжать за пределы провинции. Это только через семь дней и с сертификатом о вакцинации.Но развлечений хватает: аквапарки, дельфинарии, можно покататься на слонах или квадроциклах."Природа обновилась: появились новые кораллы, вернулись рифовые акулы, рыбы перестали бояться людей и подплывают близко к берегу. Поэтому снорклинг особенно актуален", — объясняет представитель компании YouTravel.me.Открыты массажные салоны, торговые центры, рестораны, кафе, магазины, бары — но не ночные клубы. Да и алкоголь продают не везде."Курортные зоны восстанавливаются по-разному, самый оживленный район на сегодня — это Банг Тао. Атмосфера здесь практически ничем не отличается от доковидной", — говорит Андрей Снетков.Маски в общественных местах обязательны, на улице — тоже.Выживи, если сможешь"Нет очередей, толп, автомобильных пробок, улицы пропитаны тайским "сабай" (состояние, когда тебе легко и комфортно. — Прим. ред.), никто никуда не спешит", — рассказывает Анастасия Саможикова. Цены на недвижимость и аренду жилья упали, в магазинах и бутиках почти всегда большие скидки.Но, по ее словам, есть и минусы: не везде подают меню на английском языке, в туристических местах уже не на каждом шагу обменники валюты, супермаркеты, кафе. Из-за пандемии многие разорились.Владелец отеля в провинции Краби Кирилл Сенопальников уточняет: заполненность номеров — 20 процентов. Большая часть отдыхающих — из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. "Конечно, выживать очень тяжело, все-таки минимум гостей при ценах в три раза ниже… Но я стараюсь", — добавляет он.Правила — простые, а цены — невысокиеС 16 декабря Таиланд смягчает правила посещения страны. Отдыхающим, прибывающим по программе "Песочница" (привитым можно на Пхукет без карантина), нужно провести в выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в королевстве одобрили только "Спутник V".Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет десятидневная самоизоляция в заранее забронированном отеле. На четвертый-пятый день — ПЦР-тест, необходимый и для въезда в страну.Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием на сумму не менее 50 тысяч долларов.По словам Андрея Снеткова, самые востребованные направления — курортные зоны Пхукет, Самуи и Бангкок, а также провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай.Цены на непраздничные дни невысокие: семидневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраком — 50 тысяч рублей на человека с вылетом в ближайшие дни. Новогодние туры — уже от 120 тысяч.Многое зависит от авиаперелета. Со стыковкой — на 30-40 процентов дешевле прямых. Как сообщает Генконсульство России на Пхукете, со второй половины декабря "Аэрофлот" и S7 планируют ввести дополнительные рейсы из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Иркутска, а также запустить новые из Улан-Удэ."В среднем цены на проживание в стране сейчас ниже допандемийных на 25-40 процентов, так как отели предоставляют выгодные скидки, — отмечает Андрей Снетков. — Особенно популярны четырехзвездочные. Сервис заметно улучшился, так как отельеры почувствовали конкуренцию и стараются активно привлекать туристов. Многие объекты размещения прошли реновацию". А вот авторские туры подорожали, уточняют в компании YouTravel.me. В 2019-м 10-15-дневная поездка с трансфером, питанием, экскурсиями и сеансами массажа стоила 70-95 тысяч без авиабилетов, теперь — до 140 тысяч."Многие местные туристические компании не пережили пандемию, остались самые надежные с хорошим сервисом," — добавляет Роман Винниченко. Как бы то ни было, Пхукет восстанавливается, и прилететь туда точно стоит.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
таиланд
пхукет (остров)
краби (провинция)
пхукет (провинция)
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отдых, таиланд, s7 airlines, аэрофлот, пхукет (остров), краби (провинция), пхукет (провинция), туристы, цены, отели, туризм, проблемы - туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
08:00 08.12.2021
 

Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде

© AFP 2021 / Pornchai Kittiwongsaku Туристы в "слоновой деревне" в Таиланде
Туристы в слоновой деревне в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Pornchai Kittiwongsaku
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре на Пхукете россиян было больше, чем туристов из других стран. Говорят, это "небо и земля" по сравнению с Египтом, с его очередями в аэропортах, нашумевшими историями отравлений и невысоким качеством услуг. О том, как изменились цены и сервис на курортах Таиланда, есть ли жизнь вне отелей и какие в королевстве ковидные ограничения, — в материале РИА Новости.

"По-прежнему любят русских"

"Когда мы первый раз пришли на массаж, нас даже обнимали! И жаловались, как им было тяжело", — рассказывают отдыхающие на Пхукете Дарья Очеретная и Александр Лашков.
По словам Романа Винниченко, представителя туристического агентства Tropic Tours, сейчас идеальное время для поездки в Таиланд — можно отдохнуть практически в одиночестве.
© Depositphotos / Tatiana BelovaМассаж в Таиланде
Массаж в Таиланде
1 из 2
Массаж в Таиланде
© Depositphotos / Tatiana Belova
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Продавщица в защитной маске на улице Пхукета

Продавщица в защитной маске на улице Пхукета
2 из 2

Продавщица в защитной маске на улице Пхукета

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Массаж в Таиланде
© Depositphotos / Tatiana Belova
2 из 2

Продавщица в защитной маске на улице Пхукета

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
"Приезжих мало, а тайцы по-прежнему любят русских и очень им рады", — отмечает туристка Елена Хозикова.
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Пляж в провинции Краби в Таиланде
Пляж в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
Пляж в провинции Краби в Таиланде
Также ей понравились невысокие цены и хороший сервис. Массаж — дешевый, экскурсии — интересные, общение с местными — без навязчивости, а стоимость отдыха сильно ниже, чем на Мальдивах, в Мексике и Доминикане.

Жизнь за стенами отеля

В первую очередь Таиланд будет интересен тем, кого привлекает не только формат "все включено", считает жительница острова Ко Куд Анастасия Саможикова.
"Есть возможность поближе познакомиться со страной, прочувствовать ее, полюбить", — подчеркивает она.
© РИА Новости / Елена ИсайкинаОстров Пхи-пхи. Тайланд
Остров Пхи-пхи. Тайланд
1 из 4
Остров Пхи-пхи. Тайланд
© РИА Новости / Елена Исайкина
CC BY-SA 3.0 / Ramayana Water Park / Аквапарк Рамаяна в Таиланде
Аквапарк Рамаяна в Таиланде
2 из 4
Аквапарк Рамаяна в Таиланде
CC BY-SA 3.0 / Ramayana Water Park /
CC0 / Александр Андреев / Пляж острова Ко Хе
Пляж острова Ко Хе
3 из 4
Пляж острова Ко Хе
CC0 / Александр Андреев /
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСерфинг
Серфинг
4 из 4
Серфинг
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
1 из 4
Остров Пхи-пхи. Тайланд
© РИА Новости / Елена Исайкина
2 из 4
Аквапарк Рамаяна в Таиланде
CC BY-SA 3.0 / Ramayana Water Park /
3 из 4
Пляж острова Ко Хе
CC0 / Александр Андреев /
4 из 4
Серфинг
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Экскурсий много, и они разнообразные, говорит генеральный представитель TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Короткие обзорные, однодневные — на острова Джеймса Бонда, Пхи-Пхи, Рача, Корал, Кхаи, архипелаги Сурин и Симиланы и двухдневные — например, к заливу Пхангнга.
Правда, есть нюансы. По прибытии — карантин, даже для привитых. То есть нельзя выезжать за пределы провинции. Это только через семь дней и с сертификатом о вакцинации.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкСитуация в Таиланде в связи с коронавирусом
Ситуация в Тайланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Ситуация в Таиланде в связи с коронавирусом
Но развлечений хватает: аквапарки, дельфинарии, можно покататься на слонах или квадроциклах.
"Природа обновилась: появились новые кораллы, вернулись рифовые акулы, рыбы перестали бояться людей и подплывают близко к берегу. Поэтому снорклинг особенно актуален", — объясняет представитель компании YouTravel.me.
© Fotolia / getITСнорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
Снорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Fotolia / getIT
Снорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
Открыты массажные салоны, торговые центры, рестораны, кафе, магазины, бары — но не ночные клубы. Да и алкоголь продают не везде.
"Курортные зоны восстанавливаются по-разному, самый оживленный район на сегодня — это Банг Тао. Атмосфера здесь практически ничем не отличается от доковидной", — говорит Андрей Снетков.
Маски в общественных местах обязательны, на улице — тоже.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета

Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
1 из 3

Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанк

Плакат на дороге с просьбой надевать маску при въезде в курортный район Патонг на Пхукете

Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
2 из 3

Плакат на дороге с просьбой надевать маску при въезде в курортный район Патонг на Пхукете

© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Таиланде

Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Тайланде
3 из 3

Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Таиланде

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 3

Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Плакат на дороге с просьбой надевать маску при въезде в курортный район Патонг на Пхукете

© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Женщина на одной из улиц в районе Лагуна на острове Пхукет в Таиланде

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Выживи, если сможешь

"Нет очередей, толп, автомобильных пробок, улицы пропитаны тайским "сабай" (состояние, когда тебе легко и комфортно. — Прим. ред.), никто никуда не спешит", — рассказывает Анастасия Саможикова. Цены на недвижимость и аренду жилья упали, в магазинах и бутиках почти всегда большие скидки.
Но, по ее словам, есть и минусы: не везде подают меню на английском языке, в туристических местах уже не на каждом шагу обменники валюты, супермаркеты, кафе. Из-за пандемии многие разорились.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРынок в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Рынок в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Рынок в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Владелец отеля в провинции Краби Кирилл Сенопальников уточняет: заполненность номеров — 20 процентов. Большая часть отдыхающих — из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. "Конечно, выживать очень тяжело, все-таки минимум гостей при ценах в три раза ниже… Но я стараюсь", — добавляет он.
© AP Photo / Rajavi OmaneeПляж Майя Бэй в Таиланде
Пляж Майя Бэй в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Rajavi Omanee
Пляж Майя Бэй в Таиланде

Правила — простые, а цены — невысокие

С 16 декабря Таиланд смягчает правила посещения страны. Отдыхающим, прибывающим по программе "Песочница" (привитым можно на Пхукет без карантина), нужно провести в выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в королевстве одобрили только "Спутник V".
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании Аэрофлот в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Анкин
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Российские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет десятидневная самоизоляция в заранее забронированном отеле. На четвертый-пятый день — ПЦР-тест, необходимый и для въезда в страну.
Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием на сумму не менее 50 тысяч долларов.
По словам Андрея Снеткова, самые востребованные направления — курортные зоны Пхукет, Самуи и Бангкок, а также провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай.
© Pixabay / Walkerssk

Остров Джеймса Бонда в Таиланде

Остров Джеймса Бонда в Тайланде
1 из 4

Остров Джеймса Бонда в Таиланде

© Pixabay / Walkerssk
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дорожное движение на улице в Бангкоке

Дорожное движение на улице в Бангкоке
2 из 4

Дорожное движение на улице в Бангкоке

© РИА Новости / Павел Львов
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© Depositphotos / delobol

Гора обезьян, Пхукет

Гора обезьян, Пхукет
3 из 4

Гора обезьян, Пхукет

© Depositphotos / delobol
© Фото : public domain/Kévin VeauМыс Промтеп
Мыс Промтеп
4 из 4
Мыс Промтеп
© Фото : public domain/Kévin Veau
1 из 4

Остров Джеймса Бонда в Таиланде

© Pixabay / Walkerssk
2 из 4

Дорожное движение на улице в Бангкоке

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Гора обезьян, Пхукет

© Depositphotos / delobol
4 из 4
Мыс Промтеп
© Фото : public domain/Kévin Veau
Цены на непраздничные дни невысокие: семидневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраком — 50 тысяч рублей на человека с вылетом в ближайшие дни. Новогодние туры — уже от 120 тысяч.
Многое зависит от авиаперелета. Со стыковкой — на 30-40 процентов дешевле прямых.
Как сообщает Генконсульство России на Пхукете, со второй половины декабря "Аэрофлот" и S7 планируют ввести дополнительные рейсы из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Иркутска, а также запустить новые из Улан-Удэ.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
"В среднем цены на проживание в стране сейчас ниже допандемийных на 25-40 процентов, так как отели предоставляют выгодные скидки, — отмечает Андрей Снетков. — Особенно популярны четырехзвездочные. Сервис заметно улучшился, так как отельеры почувствовали конкуренцию и стараются активно привлекать туристов. Многие объекты размещения прошли реновацию".
© Фото : Anantara Hua Hin Resort & SpaВид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Anantara Hua Hin Resort & Spa
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa
А вот авторские туры подорожали, уточняют в компании YouTravel.me. В 2019-м 10-15-дневная поездка с трансфером, питанием, экскурсиями и сеансами массажа стоила 70-95 тысяч без авиабилетов, теперь — до 140 тысяч.
"Многие местные туристические компании не пережили пандемию, остались самые надежные с хорошим сервисом," — добавляет Роман Винниченко. Как бы то ни было, Пхукет восстанавливается, и прилететь туда точно стоит.
Девушки делают селфи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 08:00Туризм
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
 
ТуризмОтдыхТаиландS7 AirlinesАэрофлотПхукет (остров)Краби (провинция)Пхукет (провинция)туристыЦеныОтелиТуризмПроблемы - ТуризмКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"куда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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