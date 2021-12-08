https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде

Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде - РИА Новости, 08.12.2021

Сейчас лучшее время: как изменился отдых в Таиланде

В ноябре на Пхукете россиян было больше, чем туристов из других стран. Говорят, это "небо и земля" по сравнению с Египтом, с его очередями в аэропортах,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:00

2021-12-08T08:00

2021-12-08T07:57

туризм

отдых

таиланд

s7 airlines

аэрофлот

пхукет (остров)

краби (провинция)

пхукет (провинция)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре на Пхукете россиян было больше, чем туристов из других стран. Говорят, это "небо и земля" по сравнению с Египтом, с его очередями в аэропортах, нашумевшими историями отравлений и невысоким качеством услуг. О том, как изменились цены и сервис на курортах Таиланда, есть ли жизнь вне отелей и какие в королевстве ковидные ограничения, — в материале РИА Новости."По-прежнему любят русских""Когда мы первый раз пришли на массаж, нас даже обнимали! И жаловались, как им было тяжело", — рассказывают отдыхающие на Пхукете Дарья Очеретная и Александр Лашков.По словам Романа Винниченко, представителя туристического агентства Tropic Tours, сейчас идеальное время для поездки в Таиланд — можно отдохнуть практически в одиночестве."Приезжих мало, а тайцы по-прежнему любят русских и очень им рады", — отмечает туристка Елена Хозикова.Также ей понравились невысокие цены и хороший сервис. Массаж — дешевый, экскурсии — интересные, общение с местными — без навязчивости, а стоимость отдыха сильно ниже, чем на Мальдивах, в Мексике и Доминикане.Жизнь за стенами отеляВ первую очередь Таиланд будет интересен тем, кого привлекает не только формат "все включено", считает жительница острова Ко Куд Анастасия Саможикова."Есть возможность поближе познакомиться со страной, прочувствовать ее, полюбить", — подчеркивает она.Экскурсий много, и они разнообразные, говорит генеральный представитель TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Короткие обзорные, однодневные — на острова Джеймса Бонда, Пхи-Пхи, Рача, Корал, Кхаи, архипелаги Сурин и Симиланы и двухдневные — например, к заливу Пхангнга.Правда, есть нюансы. По прибытии — карантин, даже для привитых. То есть нельзя выезжать за пределы провинции. Это только через семь дней и с сертификатом о вакцинации.Но развлечений хватает: аквапарки, дельфинарии, можно покататься на слонах или квадроциклах."Природа обновилась: появились новые кораллы, вернулись рифовые акулы, рыбы перестали бояться людей и подплывают близко к берегу. Поэтому снорклинг особенно актуален", — объясняет представитель компании YouTravel.me.Открыты массажные салоны, торговые центры, рестораны, кафе, магазины, бары — но не ночные клубы. Да и алкоголь продают не везде."Курортные зоны восстанавливаются по-разному, самый оживленный район на сегодня — это Банг Тао. Атмосфера здесь практически ничем не отличается от доковидной", — говорит Андрей Снетков.Маски в общественных местах обязательны, на улице — тоже.Выживи, если сможешь"Нет очередей, толп, автомобильных пробок, улицы пропитаны тайским "сабай" (состояние, когда тебе легко и комфортно. — Прим. ред.), никто никуда не спешит", — рассказывает Анастасия Саможикова. Цены на недвижимость и аренду жилья упали, в магазинах и бутиках почти всегда большие скидки.Но, по ее словам, есть и минусы: не везде подают меню на английском языке, в туристических местах уже не на каждом шагу обменники валюты, супермаркеты, кафе. Из-за пандемии многие разорились.Владелец отеля в провинции Краби Кирилл Сенопальников уточняет: заполненность номеров — 20 процентов. Большая часть отдыхающих — из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. "Конечно, выживать очень тяжело, все-таки минимум гостей при ценах в три раза ниже… Но я стараюсь", — добавляет он.Правила — простые, а цены — невысокиеС 16 декабря Таиланд смягчает правила посещения страны. Отдыхающим, прибывающим по программе "Песочница" (привитым можно на Пхукет без карантина), нужно провести в выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в королевстве одобрили только "Спутник V".Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет десятидневная самоизоляция в заранее забронированном отеле. На четвертый-пятый день — ПЦР-тест, необходимый и для въезда в страну.Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием на сумму не менее 50 тысяч долларов.По словам Андрея Снеткова, самые востребованные направления — курортные зоны Пхукет, Самуи и Бангкок, а также провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай.Цены на непраздничные дни невысокие: семидневный отдых в трехзвездочном отеле с завтраком — 50 тысяч рублей на человека с вылетом в ближайшие дни. Новогодние туры — уже от 120 тысяч.Многое зависит от авиаперелета. Со стыковкой — на 30-40 процентов дешевле прямых. Как сообщает Генконсульство России на Пхукете, со второй половины декабря "Аэрофлот" и S7 планируют ввести дополнительные рейсы из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Иркутска, а также запустить новые из Улан-Удэ."В среднем цены на проживание в стране сейчас ниже допандемийных на 25-40 процентов, так как отели предоставляют выгодные скидки, — отмечает Андрей Снетков. — Особенно популярны четырехзвездочные. Сервис заметно улучшился, так как отельеры почувствовали конкуренцию и стараются активно привлекать туристов. Многие объекты размещения прошли реновацию". А вот авторские туры подорожали, уточняют в компании YouTravel.me. В 2019-м 10-15-дневная поездка с трансфером, питанием, экскурсиями и сеансами массажа стоила 70-95 тысяч без авиабилетов, теперь — до 140 тысяч."Многие местные туристические компании не пережили пандемию, остались самые надежные с хорошим сервисом," — добавляет Роман Винниченко. Как бы то ни было, Пхукет восстанавливается, и прилететь туда точно стоит.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

таиланд

пхукет (остров)

краби (провинция)

пхукет (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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