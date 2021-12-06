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В Таиланде частично отменили "сухой закон" для туристов

В Таиланде частично отменили "сухой закон" для туристов - РИА Новости, 06.12.2021

В Таиланде частично отменили "сухой закон" для туристов

В Паттайе частично отменены ограничения на торговлю спиртными напитками в заведениях, работающих более семи месяцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:15

2021-12-06T13:15

2021-12-06T13:15

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Паттайе частично отменены ограничения на торговлю спиртными напитками в заведениях, работающих более семи месяцев, сообщает АТОР.Главным аргументом представителей индустрии гостеприимства, требовавших у властей провинции как можно скорее отменить "сухой закон", были отказы туристов от отдыха на курорте в пользу Пхукета, Самуи, Краби, где таких запретов на спиртное не существует.Купить алкоголь в Паттайе гости могли лишь в маркетах. Предполагалось, что это правило будет действовать до 16 января 2022 года. Согласно приказу губернатора Чонбури в пилотных туристических зонах, к которым относится и Паттайя, с 3 декабря разрешена продажа алкогольных напитков.Но пить их можно лишь в заведениях, которые прошли тесты на гигиеническую безопасность, сертифицированы SHA+ и предоставляют свои услуги в соответствии с требованиями министерства здравоохранения. Разрешено будет продавать спиртное и в ресторанах при отелях SHA+.Если учесть, что большинство из 600 заведений в Паттайе имеют этот сертификат, то запрет на алкоголь для туристов здесь практически полностью снимается.Однако некоторые ограничения пока все же остаются. Так, воспользоваться правом выпить в ресторане отдыхающие смогут лишь в период с 11 до 14 часов и с 17 до 23 часов.Развлекательные заведения, клубы и бары до 16 января остаются закрытыми.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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таиланд, паттайя, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), краби (провинция), туризм, коронавирус covid-19