Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1758338473.html
Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян
Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян - РИА Новости, 10.11.2021
Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян
Пхукет открыт для россиян как "туристическая песочница", однако гостям не следует забывать о действующих в Таиланде правилах въезда, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:09
2021-11-10T11:09
туризм
пхукет (остров)
новости - туризм
туризм
таиланд
владимир соснов
что посмотреть
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/40/1559094098_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_c2204749532b0a2b0e2654bdd2594cd5.jpg
БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Пхукет открыт для россиян как "туристическая песочница", однако гостям не следует забывать о действующих в Таиланде правилах въезда, заявил РИА Новости генеральный консул РФ на острове Владимир Соснов.Сейчас возобновились прямые авиарейсы из Москвы, Иркутска, Новосибирска и Владивостока, сказал дипломат."В этой связи хотелось бы напомнить россиянам о том, что правила въезда в туристические зоны хоть и упрощены, но все же пока еще сильно отличаются от тех, которые действовали до пандемии", — отметил он.На первом прямом рейсе из Москвы, прибывшем на Пхукет 6 ноября после 19 месяцев отсутствия авиасообщения, оказались двое пассажиров, не имевших ни таиландского сертификата разрешения на въезд (COE), ни регистрации в мобильном приложении Thailand Pass, рассказал генконсул."СОЕ, выданный до 1 ноября, или разрешение, полученное в приложении Thailand Pass, пока обязательны для всех гостей. Также нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до вылета, медстраховка с ковидным расширением на сумму не менее 50 тысяч долларов", — напомнил генконсул. Помимо документов для въезда в страну, дипломат рассказал о правилах, которые действуют на территории Таиланда и туристических зон, или "песочниц", таких как Пхукет. Так, прибывшие на остров путешественники сдают в аэропорту еще один ПЦР-тест в дополнение к сделанному перед вылетом из России, напомнил Соснов."Из аэропорта туристы едут в отель, где они обязаны пробыть до получения результатов теста. Когда рейс вечерний, отдыхающим придется переночевать в гостинице, не выходя из нее до утра", — пояснил он.В случае положительного результата зараженный будет госпитализирован по страховке. При отрицательном он сразу получит возможность свободно передвигаться по территории Пхукета."Важно помнить еще одно: свободное передвижение в первые семь дней возможно только по территории той "песочницы", в которую прибыл турист. Если это Пхукет, то надо всю неделю оставаться на острове, а потом можно ехать в другие провинции Таиланда", — отметил он. При этом в первые семь дней гостям разрешается выезжать на однодневные морские прогулки, однако они ограничены районами островов, которые административно относятся к провинции. "Например, на Пхи-Пхи в первые семь дней ездить нельзя, так как они относятся к Краби, а не к Пхукету", — рассказал дипломат.Для въезда в "песочницу" российскому туристу необходимо на сегодняшний день быть полностью вакцинированным двумя дозами препарата "Спутник V". Другие вакцины РФ, включая "Спутник Лайт", Таиланд пока не признал.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/40/1559094098_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_79b4d3c295d89012b6da30de7e0f331c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пхукет (остров), новости - туризм, туризм, таиланд, владимир соснов, что посмотреть , коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море
11:09 10.11.2021
 
Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян

Генконсул России на Пхукете рассказал о документах для въезда и правилах посещения острова

© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Пхукет открыт для россиян как "туристическая песочница", однако гостям не следует забывать о действующих в Таиланде правилах въезда, заявил РИА Новости генеральный консул РФ на острове Владимир Соснов.
Сейчас возобновились прямые авиарейсы из Москвы, Иркутска, Новосибирска и Владивостока, сказал дипломат.
"В этой связи хотелось бы напомнить россиянам о том, что правила въезда в туристические зоны хоть и упрощены, но все же пока еще сильно отличаются от тех, которые действовали до пандемии", — отметил он.
На первом прямом рейсе из Москвы, прибывшем на Пхукет 6 ноября после 19 месяцев отсутствия авиасообщения, оказались двое пассажиров, не имевших ни таиландского сертификата разрешения на въезд (COE), ни регистрации в мобильном приложении Thailand Pass, рассказал генконсул.
"СОЕ, выданный до 1 ноября, или разрешение, полученное в приложении Thailand Pass, пока обязательны для всех гостей. Также нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до вылета, медстраховка с ковидным расширением на сумму не менее 50 тысяч долларов", — напомнил генконсул.
Девушки делают селфи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
08:00Туризм
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
Помимо документов для въезда в страну, дипломат рассказал о правилах, которые действуют на территории Таиланда и туристических зон, или "песочниц", таких как Пхукет. Так, прибывшие на остров путешественники сдают в аэропорту еще один ПЦР-тест в дополнение к сделанному перед вылетом из России, напомнил Соснов.
"Из аэропорта туристы едут в отель, где они обязаны пробыть до получения результатов теста. Когда рейс вечерний, отдыхающим придется переночевать в гостинице, не выходя из нее до утра", — пояснил он.
В случае положительного результата зараженный будет госпитализирован по страховке. При отрицательном он сразу получит возможность свободно передвигаться по территории Пхукета.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх
"Важно помнить еще одно: свободное передвижение в первые семь дней возможно только по территории той "песочницы", в которую прибыл турист. Если это Пхукет, то надо всю неделю оставаться на острове, а потом можно ехать в другие провинции Таиланда", — отметил он.
При этом в первые семь дней гостям разрешается выезжать на однодневные морские прогулки, однако они ограничены районами островов, которые административно относятся к провинции. "Например, на Пхи-Пхи в первые семь дней ездить нельзя, так как они относятся к Краби, а не к Пхукету", — рассказал дипломат.
Для въезда в "песочницу" российскому туристу необходимо на сегодняшний день быть полностью вакцинированным двумя дозами препарата "Спутник V". Другие вакцины РФ, включая "Спутник Лайт", Таиланд пока не признал.
Журналист и телеведущий Андрей Понкратов с астраханским арбузом - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00Туризм
Дома лучше: телеведущий Андрей Понкратов — о самых интересных путешествиях
 
ТуризмПхукет (остров)Новости - ТуризмТуризмТаиландВладимир Сосновчто посмотретьКоронавирус COVID-19куда можно лететьотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
11:38Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России
Лента новостейМолния
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходныеМурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России