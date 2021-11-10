https://ria.ru/20211110/pkhuket-1758338473.html

Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян

Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян - РИА Новости, 10.11.2021

Генконсул России на Пхукете рассказал о правилах въезда для россиян

Пхукет открыт для россиян как "туристическая песочница", однако гостям не следует забывать о действующих в Таиланде правилах въезда, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:09

2021-11-10T11:09

2021-11-10T11:09

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БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Пхукет открыт для россиян как "туристическая песочница", однако гостям не следует забывать о действующих в Таиланде правилах въезда, заявил РИА Новости генеральный консул РФ на острове Владимир Соснов.Сейчас возобновились прямые авиарейсы из Москвы, Иркутска, Новосибирска и Владивостока, сказал дипломат."В этой связи хотелось бы напомнить россиянам о том, что правила въезда в туристические зоны хоть и упрощены, но все же пока еще сильно отличаются от тех, которые действовали до пандемии", — отметил он.На первом прямом рейсе из Москвы, прибывшем на Пхукет 6 ноября после 19 месяцев отсутствия авиасообщения, оказались двое пассажиров, не имевших ни таиландского сертификата разрешения на въезд (COE), ни регистрации в мобильном приложении Thailand Pass, рассказал генконсул."СОЕ, выданный до 1 ноября, или разрешение, полученное в приложении Thailand Pass, пока обязательны для всех гостей. Также нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до вылета, медстраховка с ковидным расширением на сумму не менее 50 тысяч долларов", — напомнил генконсул. Помимо документов для въезда в страну, дипломат рассказал о правилах, которые действуют на территории Таиланда и туристических зон, или "песочниц", таких как Пхукет. Так, прибывшие на остров путешественники сдают в аэропорту еще один ПЦР-тест в дополнение к сделанному перед вылетом из России, напомнил Соснов."Из аэропорта туристы едут в отель, где они обязаны пробыть до получения результатов теста. Когда рейс вечерний, отдыхающим придется переночевать в гостинице, не выходя из нее до утра", — пояснил он.В случае положительного результата зараженный будет госпитализирован по страховке. При отрицательном он сразу получит возможность свободно передвигаться по территории Пхукета."Важно помнить еще одно: свободное передвижение в первые семь дней возможно только по территории той "песочницы", в которую прибыл турист. Если это Пхукет, то надо всю неделю оставаться на острове, а потом можно ехать в другие провинции Таиланда", — отметил он. При этом в первые семь дней гостям разрешается выезжать на однодневные морские прогулки, однако они ограничены районами островов, которые административно относятся к провинции. "Например, на Пхи-Пхи в первые семь дней ездить нельзя, так как они относятся к Краби, а не к Пхукету", — рассказал дипломат.Для въезда в "песочницу" российскому туристу необходимо на сегодняшний день быть полностью вакцинированным двумя дозами препарата "Спутник V". Другие вакцины РФ, включая "Спутник Лайт", Таиланд пока не признал.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

пхукет (остров)

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