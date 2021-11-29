https://ria.ru/20211129/tailand-1761291807.html

Таиланд упрощает правила въезда для туристов

Таиланд упрощает правила въезда для туристов - РИА Новости, 29.11.2021

Таиланд упрощает правила въезда для туристов

Власти Таиланда объявили об упрощении правил въезда для иностранных туристов с 16 декабря, теперь здесь ждут и переболевших, и привитых хотя бы одной дозой... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:27

2021-11-29T16:27

2021-11-29T16:27

туризм

отдых

таиланд

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754140768_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_da5f21061035bbdb8bfa62bbf8e57f7f.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Таиланда объявили об упрощении правил въезда для иностранных туристов с 16 декабря, теперь здесь ждут и переболевших, и привитых хотя бы одной дозой вакцины, сообщает АТОР.Изменения коснутся всех трех программ —"Песочница", Test & Go и Quarantine. Отдыхающим, приезжающим по первой, нужно будет пробыть на территории выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".Привитым туристам из 63 стран (России среди них нет), которые имеют право приезжать в Таиланд без карантина в рамках программы Test&Go, вместо ПЦР-теста по прибытии можно будет сдать экспресс, который дает результат за 15 минут. То есть ждать в номере отеля больше не нужно. Требование обязательного бронирования пакета услуг (одна ночь в сертифицированной гостинице, один тест и заранее организованный трансфер из аэропорта) также отменяется. С 24 декабря упрощенные меры начнут распространяться и на пребывающих по суше и морю.Послабления ждут и туристов, приезжающих в Таиланд на условиях карантина (Quarantine). Это могут быть невакцинированные из любой страны мира, и привитые, желающие посетить не входящие в "Песочницу" провинции. Сроки карантина для этой группы сокращены. При условии полной вакцинации придется изолироваться на пять дней – вместо недели, как сейчас.Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет 10-дневный карантин в заранее забронированном отеле, на четвертый-пятый день нужно будет сдать ПЦР-тест, также он необходим и для въезда в Таиланд. Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов.

https://ria.ru/20211117/tailand-1759425925.html

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, таиланд, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"