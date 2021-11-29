https://ria.ru/20211129/tailand-1761291807.html
Таиланд упрощает правила въезда для туристов
Таиланд упрощает правила въезда для туристов - РИА Новости, 29.11.2021
Таиланд упрощает правила въезда для туристов
Власти Таиланда объявили об упрощении правил въезда для иностранных туристов с 16 декабря, теперь здесь ждут и переболевших, и привитых хотя бы одной дозой... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:27
2021-11-29T16:27
2021-11-29T16:27
туризм
отдых
таиланд
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754140768_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_da5f21061035bbdb8bfa62bbf8e57f7f.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Таиланда объявили об упрощении правил въезда для иностранных туристов с 16 декабря, теперь здесь ждут и переболевших, и привитых хотя бы одной дозой вакцины, сообщает АТОР.Изменения коснутся всех трех программ —"Песочница", Test & Go и Quarantine. Отдыхающим, приезжающим по первой, нужно будет пробыть на территории выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".Привитым туристам из 63 стран (России среди них нет), которые имеют право приезжать в Таиланд без карантина в рамках программы Test&Go, вместо ПЦР-теста по прибытии можно будет сдать экспресс, который дает результат за 15 минут. То есть ждать в номере отеля больше не нужно. Требование обязательного бронирования пакета услуг (одна ночь в сертифицированной гостинице, один тест и заранее организованный трансфер из аэропорта) также отменяется. С 24 декабря упрощенные меры начнут распространяться и на пребывающих по суше и морю.Послабления ждут и туристов, приезжающих в Таиланд на условиях карантина (Quarantine). Это могут быть невакцинированные из любой страны мира, и привитые, желающие посетить не входящие в "Песочницу" провинции. Сроки карантина для этой группы сокращены. При условии полной вакцинации придется изолироваться на пять дней – вместо недели, как сейчас.Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет 10-дневный карантин в заранее забронированном отеле, на четвертый-пятый день нужно будет сдать ПЦР-тест, также он необходим и для въезда в Таиланд. Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов.
https://ria.ru/20211117/tailand-1759425925.html
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754140768_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_49891a59a543bde437e7b1980f0f218c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, таиланд, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
Таиланд упрощает правила въезда для туристов
Власти Таиланда упростят въезд для иностранных туристов с 16 декабря
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Власти Таиланда объявили об упрощении правил въезда для иностранных туристов с 16 декабря, теперь здесь ждут и переболевших, и привитых хотя бы одной дозой вакцины, сообщает
АТОР.
Изменения коснутся всех трех программ —"Песочница", Test & Go и Quarantine.
Отдыхающим, приезжающим по первой, нужно будет пробыть на территории выбранной провинции не неделю, а пять дней. Въезд разрешат и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".
Привитым туристам из 63 стран (России среди них нет), которые имеют право приезжать в Таиланд без карантина в рамках программы Test&Go, вместо ПЦР-теста по прибытии можно будет сдать экспресс, который дает результат за 15 минут. То есть ждать в номере отеля больше не нужно. Требование обязательного бронирования пакета услуг (одна ночь в сертифицированной гостинице, один тест и заранее организованный трансфер из аэропорта) также отменяется. С 24 декабря упрощенные меры начнут распространяться и на пребывающих по суше и морю.
Послабления ждут и туристов, приезжающих в Таиланд на условиях карантина (Quarantine). Это могут быть невакцинированные из любой страны мира, и привитые, желающие посетить не входящие в "Песочницу" провинции. Сроки карантина для этой группы сокращены. При условии полной вакцинации придется изолироваться на пять дней – вместо недели, как сейчас.
Путешественников без прививки и при частичной иммунизации ждет 10-дневный карантин в заранее забронированном отеле, на четвертый-пятый день нужно будет сдать ПЦР-тест, также он необходим и для въезда в Таиланд. Кроме того, понадобится страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов.