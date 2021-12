https://ria.ru/20211201/tailand-1761641484.html

Власти Таиланда рассказали, сколько туристов посетило страну в ноябре

Более 133 тысяч международных путешественников въехали в Таиланд в течение ноября, с момента снятия ряда ограничений, сообщил пресс-секретарь правительственного

БАНГКОК, 1 дек — РИА Новости. Более 133 тысяч международных путешественников въехали в Таиланд в течение ноября, с момента снятия ряда ограничений, сообщил пресс-секретарь правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 Тхависин Висануйотхин."По программе Test and Go прибыли 106,2 тысячи гостей, и 21,4 тысячи — по программе "туристических песочниц". С необходимостью соблюдения десятидневного карантина прилетели 5,4 тысячи отдыхающих", — уточнил чиновник.С 1 ноября Таиланд ввел в действие программу Test and Go ("Сдавай тест и иди"), по которой полностью привитые путешественники из 63 стран мира с наиболее высоким уровнем вакцинации населения могут въезжать в страну без карантина. Они проходят только один ПЦР-тест по прибытии и пользуются полной свободой передвижения после получения отрицательного результата.Также с 1 ноября был расширен список "туристических песочниц", зон, в которые полностью вакцинированные путешественники из стран, не входящих в список "шестидесяти трех", могут также въезжать без соблюдения изоляции. Они сдают один ПЦР-анализ по прибытии находятся на территории "песочницы" (например, острова Пхукет или Бангкока) в течение семи дней. Позже этот период был сокращен до пяти дней.

