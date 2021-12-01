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Власти Таиланда рассказали, сколько туристов посетило страну в ноябре
Власти Таиланда рассказали, сколько туристов посетило страну в ноябре - РИА Новости, 01.12.2021
Власти Таиланда рассказали, сколько туристов посетило страну в ноябре
Более 133 тысяч международных путешественников въехали в Таиланд в течение ноября, с момента снятия ряда ограничений, сообщил пресс-секретарь правительственного РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:15
2021-12-01T18:15
2021-12-01T18:15
туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
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туризм
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 1 дек — РИА Новости. Более 133 тысяч международных путешественников въехали в Таиланд в течение ноября, с момента снятия ряда ограничений, сообщил пресс-секретарь правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 Тхависин Висануйотхин."По программе Test and Go прибыли 106,2 тысячи гостей, и 21,4 тысячи — по программе "туристических песочниц". С необходимостью соблюдения десятидневного карантина прилетели 5,4 тысячи отдыхающих", — уточнил чиновник.С 1 ноября Таиланд ввел в действие программу Test and Go ("Сдавай тест и иди"), по которой полностью привитые путешественники из 63 стран мира с наиболее высоким уровнем вакцинации населения могут въезжать в страну без карантина. Они проходят только один ПЦР-тест по прибытии и пользуются полной свободой передвижения после получения отрицательного результата.Также с 1 ноября был расширен список "туристических песочниц", зон, в которые полностью вакцинированные путешественники из стран, не входящих в список "шестидесяти трех", могут также въезжать без соблюдения изоляции. Они сдают один ПЦР-анализ по прибытии находятся на территории "песочницы" (например, острова Пхукет или Бангкока) в течение семи дней. Позже этот период был сокращен до пяти дней.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
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таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
Власти Таиланда рассказали, сколько туристов посетило страну в ноябре
Более 130 тысяч путешественников въехали в Таиланд из-за границы в течение ноября
БАНГКОК, 1 дек — РИА Новости. Более 133 тысяч международных путешественников въехали в Таиланд в течение ноября, с момента снятия ряда ограничений, сообщил пресс-секретарь правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 Тхависин Висануйотхин.
"По программе Test and Go прибыли 106,2 тысячи гостей, и 21,4 тысячи — по программе "туристических песочниц". С необходимостью соблюдения десятидневного карантина прилетели 5,4 тысячи отдыхающих", — уточнил чиновник.
С 1 ноября Таиланд ввел в действие программу Test and Go ("Сдавай тест и иди"), по которой полностью привитые путешественники из 63 стран мира с наиболее высоким уровнем вакцинации населения могут въезжать в страну без карантина. Они проходят только один ПЦР-тест по прибытии и пользуются полной свободой передвижения после получения отрицательного результата.
Также с 1 ноября был расширен список "туристических песочниц", зон, в которые полностью вакцинированные путешественники из стран, не входящих в список "шестидесяти трех", могут также въезжать без соблюдения изоляции. Они сдают один ПЦР-анализ по прибытии находятся на территории "песочницы" (например, острова Пхукет или Бангкока) в течение семи дней. Позже этот период был сокращен до пяти дней.