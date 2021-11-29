В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ
© Фото : Правительство Ленинградской областиНовый мемориал в поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, установлен новый мемориал, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Открытие памятника морякам 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота и воинам 80-й стрелковой дивизии посвящено 80-й годовщине операции по прорыву блокады Ленинграда, предпринятой 28 ноября 1941 года. Одним из полков морской пехоты, осуществлявшей высадку десанта, командовал майор Василий Маргелов ― впоследствии легендарный командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза, генерал армии.
Почтить память погибших десантников на мемориал приехали представители командования воздушно-десантных войск Российской Федерации, Совета Федерации, правительства Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций и военно-патриотических клубов, а также военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании мемориала. "Шлиссельбургский десант" стал одной из первых попыток освобождения Ленинграда от блокады. Это не просто дань памяти погибшим, это памятник героическому прошлому нашей страны, пример мужества для новых поколений. Наш долг сохранять память о Великой Отечественной войне, ее героях и потерях, которые понесла наша Родина. Мы не должны забыть стойкость и отвагу советских воинов ― наших земляков и героев", — сказал Цой.
Мемориал представляет собой многотонный гранитный валун с выгравированными на нем словами "Памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года".
Ранее, в ноябре 2015 года, инициативной группой, возглавляемой потомками участников Шлиссельбургского десанта, был установлен памятный знак на месте героического подвига военных у деревни Липки.