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https://ria.ru/20211129/pamyatnik-1761316559.html
В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ
В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ - РИА Новости, 29.11.2021
В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ
В поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, установлен новый мемориал, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:45
2021-11-29T17:45
ленинградская область
общество
липки
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
василий маргелов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, установлен новый мемориал, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Открытие памятника морякам 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота и воинам 80-й стрелковой дивизии посвящено 80-й годовщине операции по прорыву блокады Ленинграда, предпринятой 28 ноября 1941 года. Одним из полков морской пехоты, осуществлявшей высадку десанта, командовал майор Василий Маргелов ― впоследствии легендарный командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза, генерал армии.Почтить память погибших десантников на мемориал приехали представители командования воздушно-десантных войск Российской Федерации, Совета Федерации, правительства Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций и военно-патриотических клубов, а также военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.Мемориал представляет собой многотонный гранитный валун с выгравированными на нем словами "Памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года".Ранее, в ноябре 2015 года, инициативной группой, возглавляемой потомками участников Шлиссельбургского десанта, был установлен памятный знак на месте героического подвига военных у деревни Липки.
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общество, липки, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), василий маргелов
17:45 29.11.2021
 

В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ

© Фото : Правительство Ленинградской областиНовый мемориал в поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград
Новый мемориал в поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, установлен новый мемориал, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Открытие памятника морякам 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота и воинам 80-й стрелковой дивизии посвящено 80-й годовщине операции по прорыву блокады Ленинграда, предпринятой 28 ноября 1941 года. Одним из полков морской пехоты, осуществлявшей высадку десанта, командовал майор Василий Маргелов ― впоследствии легендарный командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза, генерал армии.
Почтить память погибших десантников на мемориал приехали представители командования воздушно-десантных войск Российской Федерации, Совета Федерации, правительства Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций и военно-патриотических клубов, а также военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании мемориала. "Шлиссельбургский десант" стал одной из первых попыток освобождения Ленинграда от блокады. Это не просто дань памяти погибшим, это памятник героическому прошлому нашей страны, пример мужества для новых поколений. Наш долг сохранять память о Великой Отечественной войне, ее героях и потерях, которые понесла наша Родина. Мы не должны забыть стойкость и отвагу советских воинов ― наших земляков и героев", — сказал Цой.
Мемориал представляет собой многотонный гранитный валун с выгравированными на нем словами "Памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года".
Ранее, в ноябре 2015 года, инициативной группой, возглавляемой потомками участников Шлиссельбургского десанта, был установлен памятный знак на месте героического подвига военных у деревни Липки.
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летия Дороги жизни - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:47Ленинградская область
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летия Дороги жизни
 
Ленинградская областьОбществоЛипкиЛенинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)Василий Маргелов
 
 
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