https://ria.ru/20211129/pamyatnik-1761316559.html

В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ

В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ - РИА Новости, 29.11.2021

В Ленобласти установили новый мемориал героям ВОВ

В поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, установлен новый мемориал, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:45

2021-11-29T17:45

2021-11-29T17:45

ленинградская область

общество

липки

ленинградская область

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

василий маргелов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. В поселке Синявино, на месте героического подвига участников Шлиссельбургского десанта, павших в битве за Ленинград, установлен новый мемориал, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Открытие памятника морякам 1-го Особого отдельного лыжного полка Краснознамённого Балтийского флота и воинам 80-й стрелковой дивизии посвящено 80-й годовщине операции по прорыву блокады Ленинграда, предпринятой 28 ноября 1941 года. Одним из полков морской пехоты, осуществлявшей высадку десанта, командовал майор Василий Маргелов ― впоследствии легендарный командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза, генерал армии.Почтить память погибших десантников на мемориал приехали представители командования воздушно-десантных войск Российской Федерации, Совета Федерации, правительства Ленинградской области, ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций и военно-патриотических клубов, а также военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.Мемориал представляет собой многотонный гранитный валун с выгравированными на нем словами "Памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября 1941 года".Ранее, в ноябре 2015 года, инициативной группой, возглавляемой потомками участников Шлиссельбургского десанта, был установлен памятный знак на месте героического подвига военных у деревни Липки.

https://ria.ru/20211123/pamyatnik-1760318855.html

липки

ленинградская область

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общество, липки, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), василий маргелов