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Заявление о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Заявление о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта - РИА Новости, 26.11.2021

Заявление о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T00:25

2021-11-26T00:25

2021-11-26T00:25

справки

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

обострение конфликта в нагорном карабахе

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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. По разным данным, в ходе боевых действий, которые продолжались 44 дня, погибли 2,8 тысячи азербайджанских и 3,7 тысячи армянских солдат, а также 1,8 тысячи военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. Поздно ночью президентом Азербайджана, премьер-министром Армения и президентом России было подписано заявление, в котором объявлялось о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились остановиться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. Согласно соглашению, Баку до 1 декабря 2020 года должны были перейти Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора (шириной пять километров), соединяющего Карабах с Арменией, развертывался миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Согласно соглашению, миротворцы размещались параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания российского миротворческого контингента – пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Также договаривающиеся стороны решили развернуть миротворческий центр по контролю за прекращением огня. На основании соглашения должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением должны осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России.Кроме того, по согласованию сторон должно быть обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.Достигнутые договоренности призваны создать необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, обострение конфликта в нагорном карабахе