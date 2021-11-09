12:57 09.11.2021 (обновлено: 13:39 09.11.2021)
В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными
Песков: договоренности по Карабаху очень важны для Баку и Еревана
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.
"Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет", - добавил Песков. Также он заявил, что договоренности по Карабаху, подписанные год назад руководителями России, Армении и Азербайджана, чрезвычайно важны для Еревана и Баку и значение этих документов трудно переоценить.
"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные... и для Азербайджана, и для Армении - документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры. Вы знаете, что российские миротворцы выполняют свои функции, обеспечивая безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев... Поэтому значение подписанных документов, конечно, трудно переоценить", - сказал Песков.
Очередное обострение - самое серьезное за последние четверть века - началось в Карабахе 27 сентября 2020 года. По разным данным, в ходе боевых действий, которые продолжались 44 дня, погибли 2,8 тысячи азербайджанских и 3,7 тысячи армянских солдат, а также 1,8 тысячи военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Почти за два месяца войны было предпринято несколько попыток примирить воюющие стороны, однако усилия Франции и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ так и остались договоренностями на бумаге.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев заключили соглашение, по которому Ереван и Баку прекращали боевые действия, остановившись на занятых позициях. За считанные сутки до этого азербайджанские войска взяли город Шуша, который Азербайджан считает своей культурной столицей. Кроме того, под контроль Азербайджана перешли Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые в 1993-2020 годах находились под контролем НКР.
Таким образом, Азербайджан военным и дипломатическим путем вернул себе все семь районов, которые в советское время находились по соседству с карабахской автономией и по результатам первой войны 26 лет оставались под контролем армянской стороны. Помимо уже названных речь идет о Кубатлинском, Зангеланском, Физулинском и Джебраильском районах. Со своей стороны, Армения вывела свои вооруженные силы из Карабаха. Для обеспечения порядка туда вошли российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.