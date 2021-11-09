https://ria.ru/20211109/peskov-1758209065.html

В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными

В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными - РИА Новости, 09.11.2021

В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными

В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:57

2021-11-09T12:57

2021-11-09T13:39

в мире

армения

азербайджан

дмитрий песков

нагорный карабах

россия

обострение конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.Он уточнил, что общение Москвы с Баку и с Ереваном происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе."Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет", - добавил Песков. Также он заявил, что договоренности по Карабаху, подписанные год назад руководителями России, Армении и Азербайджана, чрезвычайно важны для Еревана и Баку и значение этих документов трудно переоценить.Очередное обострение - самое серьезное за последние четверть века - началось в Карабахе 27 сентября 2020 года. По разным данным, в ходе боевых действий, которые продолжались 44 дня, погибли 2,8 тысячи азербайджанских и 3,7 тысячи армянских солдат, а также 1,8 тысячи военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Почти за два месяца войны было предпринято несколько попыток примирить воюющие стороны, однако усилия Франции и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ так и остались договоренностями на бумаге.В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев заключили соглашение, по которому Ереван и Баку прекращали боевые действия, остановившись на занятых позициях. За считанные сутки до этого азербайджанские войска взяли город Шуша, который Азербайджан считает своей культурной столицей. Кроме того, под контроль Азербайджана перешли Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые в 1993-2020 годах находились под контролем НКР.Таким образом, Азербайджан военным и дипломатическим путем вернул себе все семь районов, которые в советское время находились по соседству с карабахской автономией и по результатам первой войны 26 лет оставались под контролем армянской стороны. Помимо уже названных речь идет о Кубатлинском, Зангеланском, Физулинском и Джебраильском районах. Со своей стороны, Армения вывела свои вооруженные силы из Карабаха. Для обеспечения порядка туда вошли российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.

https://ria.ru/20211107/karabakh-1757979113.html

https://ria.ru/20211108/karabakh-1758093863.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, дмитрий песков, нагорный карабах, россия, обострение конфликта в нагорном карабахе