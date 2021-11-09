Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/peskov-1758209065.html
В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными
В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными - РИА Новости, 09.11.2021
В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными
В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:57
2021-11-09T13:39
в мире
армения
азербайджан
дмитрий песков
нагорный карабах
россия
обострение конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.Он уточнил, что общение Москвы с Баку и с Ереваном происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе."Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет", - добавил Песков. Также он заявил, что договоренности по Карабаху, подписанные год назад руководителями России, Армении и Азербайджана, чрезвычайно важны для Еревана и Баку и значение этих документов трудно переоценить.Очередное обострение - самое серьезное за последние четверть века - началось в Карабахе 27 сентября 2020 года. По разным данным, в ходе боевых действий, которые продолжались 44 дня, погибли 2,8 тысячи азербайджанских и 3,7 тысячи армянских солдат, а также 1,8 тысячи военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Почти за два месяца войны было предпринято несколько попыток примирить воюющие стороны, однако усилия Франции и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ так и остались договоренностями на бумаге.В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев заключили соглашение, по которому Ереван и Баку прекращали боевые действия, остановившись на занятых позициях. За считанные сутки до этого азербайджанские войска взяли город Шуша, который Азербайджан считает своей культурной столицей. Кроме того, под контроль Азербайджана перешли Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые в 1993-2020 годах находились под контролем НКР.Таким образом, Азербайджан военным и дипломатическим путем вернул себе все семь районов, которые в советское время находились по соседству с карабахской автономией и по результатам первой войны 26 лет оставались под контролем армянской стороны. Помимо уже названных речь идет о Кубатлинском, Зангеланском, Физулинском и Джебраильском районах. Со своей стороны, Армения вывела свои вооруженные силы из Карабаха. Для обеспечения порядка туда вошли российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
https://ria.ru/20211107/karabakh-1757979113.html
https://ria.ru/20211108/karabakh-1758093863.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, дмитрий песков, нагорный карабах, россия, обострение конфликта в нагорном карабахе
12:57 09.11.2021 (обновлено: 13:39 09.11.2021)
 
В Кремле назвали договоренности по Карабаху чрезвычайно важными

Песков: договоренности по Карабаху очень важны для Баку и Еревана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 21:32
Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе
Он уточнил, что общение Москвы с Баку и с Ереваном происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе.
"Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет", - добавил Песков. Также он заявил, что договоренности по Карабаху, подписанные год назад руководителями России, Армении и Азербайджана, чрезвычайно важны для Еревана и Баку и значение этих документов трудно переоценить.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные... и для Азербайджана, и для Армении - документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры. Вы знаете, что российские миротворцы выполняют свои функции, обеспечивая безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев... Поэтому значение подписанных документов, конечно, трудно переоценить", - сказал Песков.

Очередное обострение - самое серьезное за последние четверть века - началось в Карабахе 27 сентября 2020 года. По разным данным, в ходе боевых действий, которые продолжались 44 дня, погибли 2,8 тысячи азербайджанских и 3,7 тысячи армянских солдат, а также 1,8 тысячи военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Почти за два месяца войны было предпринято несколько попыток примирить воюющие стороны, однако усилия Франции и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ так и остались договоренностями на бумаге.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев заключили соглашение, по которому Ереван и Баку прекращали боевые действия, остановившись на занятых позициях. За считанные сутки до этого азербайджанские войска взяли город Шуша, который Азербайджан считает своей культурной столицей. Кроме того, под контроль Азербайджана перешли Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые в 1993-2020 годах находились под контролем НКР.
Таким образом, Азербайджан военным и дипломатическим путем вернул себе все семь районов, которые в советское время находились по соседству с карабахской автономией и по результатам первой войны 26 лет оставались под контролем армянской стороны. Помимо уже названных речь идет о Кубатлинском, Зангеланском, Физулинском и Джебраильском районах. Со своей стороны, Армения вывела свои вооруженные силы из Карабаха. Для обеспечения порядка туда вошли российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:53
СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана
 
В миреАрменияАзербайджанДмитрий ПесковНагорный КарабахРоссияОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
Лента новостейМолния
"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу