16:49 17.11.2021 (обновлено: 16:57 17.11.2021)
В МИД призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы
Захарова: важно запустить процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия считает важным скорейший запуск Арменией и Азербайджаном процесса делимитации границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей комиссии на основе ранее представленных российских предложений", - сказала она на брифинге в среду.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в ОДКБ "внимательно следят" за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.
"Россия серьезно относится как к своим двусторонним, так и многосторонним обязательствам. По двусторонней линии проводятся соответствующие консультации... Что касается ОДКБ, то, по нашей информации, там внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе", - добавила она.
"Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Представитель МИД РФ добавила, что во вторник состоялся телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении, также министр обороны РФ провел телефонные разговоры с армянским и азербайджанским коллегами. "В результате этих посреднических усилий бои и столкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности", - отметила Захарова.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным Минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.