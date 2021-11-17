https://ria.ru/20211117/delimitatsiya-1759503871.html

В МИД призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы

В МИД призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы - РИА Новости, 17.11.2021

В МИД призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы

Россия считает важным скорейший запуск Арменией и Азербайджаном процесса делимитации границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:49

2021-11-17T16:49

2021-11-17T16:57

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия считает важным скорейший запуск Арменией и Азербайджаном процесса делимитации границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в ОДКБ "внимательно следят" за ситуацией на армяно-азербайджанской границе."Россия серьезно относится как к своим двусторонним, так и многосторонним обязательствам. По двусторонней линии проводятся соответствующие консультации... Что касается ОДКБ, то, по нашей информации, там внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе", - добавила она."Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло", - сказала Захарова на брифинге в среду.Представитель МИД РФ добавила, что во вторник состоялся телефонный разговор президента России с премьер-министром Армении, также министр обороны РФ провел телефонные разговоры с армянским и азербайджанским коллегами. "В результате этих посреднических усилий бои и столкновения прекратились с вечера вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности", - отметила Захарова.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным Минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://ria.ru/20211117/voennye-1759454134.html

https://ria.ru/20211116/pashinyan-1759376918.html

https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html

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