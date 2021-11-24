Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян по телефону обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ.
"Обсужден ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе в контексте предстоящей 26 ноября текущего года трехсторонней встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что министры также затронули другие актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи. Подчеркивалось, что также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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