https://ria.ru/20211124/lavrov-1760616628.html

Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 24.11.2021

Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян по телефону обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:47

2021-11-24T20:47

2021-11-24T20:47

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

мид армении

сергей лавров

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян по телефону обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Обсужден ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе в контексте предстоящей 26 ноября текущего года трехсторонней встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.Отмечается, что министры также затронули другие актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего заявления, состоятся 26 ноября в Сочи. Подчеркивалось, что также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760442326.html

армения

азербайджан

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