https://ria.ru/20201110/karabakh-1583847112.html
Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе
Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе
Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 00:00 мск 10 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:38
2020-11-10T01:38
2020-11-10T01:46
россия
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 00:00 мск 10 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире