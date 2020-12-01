Алиев заявил о передаче Лачинского коридора российским миротворцам
11:09 01.12.2020 (обновлено: 11:37 01.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы обеспечивают контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша
БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Лачинский коридор в Карабахе передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в пять километров.
"Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного заявления было положение о сохранении этого коридора под контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого, и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это очень большое достижение", - заявил Алиев в своем обращении к народу.
По его словам, "над первоначальной версией заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша".
"В первоначальной версии заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной пять километров. Коридор шириной пять километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности", - заявил Алиев.
Последний, третий по счету район - Лачинский - со вторника официально перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.