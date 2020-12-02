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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587297507.html
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
Лачинский район в Нагорном Карабахе накануне был передан передан азербайджанской стороне, однако коридор, связывающий республику с Арменией, контролируют... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:15
2020-12-02T13:21
ситуация в нагорном карабахе
миротворцы
лачинский коридор
нагорный карабах
фото
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Лачинский район в Нагорном Карабахе накануне был передан передан азербайджанской стороне, однако коридор, связывающий республику с Арменией, контролируют российские миротворцы. Как обеспечивается безопасность в регионе, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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миротворцы, лачинский коридор, нагорный карабах, фото, фото

Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

13:15 02.12.2020 (обновлено: 13:21 02.12.2020)
 
Читать ria.ru в
Лачинский район в Нагорном Карабахе накануне был передан передан азербайджанской стороне, однако коридор, связывающий республику с Арменией, контролируют российские миротворцы. Как обеспечивается безопасность в регионе, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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