https://ria.ru/20201202/karabakh-1587297507.html

Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

Лачинский район в Нагорном Карабахе накануне был передан передан азербайджанской стороне, однако коридор, связывающий республику с Арменией, контролируют... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:15

2020-12-02T13:15

2020-12-02T13:21

ситуация в нагорном карабахе

миротворцы

лачинский коридор

нагорный карабах

фото

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Лачинский район в Нагорном Карабахе накануне был передан передан азербайджанской стороне, однако коридор, связывающий республику с Арменией, контролируют российские миротворцы. Как обеспечивается безопасность в регионе, смотрите в фотоленте Ria.ru.

лачинский коридор

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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