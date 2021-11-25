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Туризм
https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html
"И что — у вас, русских, нет денег?" Как изменился сервис в Египте
"И что — у вас, русских, нет денег?" Как изменился сервис в Египте - РИА Новости, 25.11.2021
"И что — у вас, русских, нет денег?" Как изменился сервис в Египте
Египет — постоянный герой новостей: очереди в аэропортах, некомфортные залы ожидания, отравления и даже смерти. Глава Ростуризма Зарина Догузова регулярно... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:00
2021-11-25T10:22
туризм
египет
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
шарм-эш-шейх
хургада
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
красное море
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Египет — постоянный герой новостей: очереди в аэропортах, некомфортные залы ожидания, отравления и даже смерти. Глава Ростуризма Зарина Догузова регулярно беседует по телефону с Халедом Эленани, министром по туризму и древностям страны. Поводом стало ЧП в отеле в Хургаде, потом — ситуация в воздушных гаванях. По отзывам агентов, путешественники нередко возвращаются разочарованными. О том, что происходит на египетских курортах и действительно ли упало качество сервиса, — в материале РИА Новости."Базар" уже не тот"Шарм-эш-Шейх похож на базар с дешевым товаром, рестораны и магазины частично закрыли, но цены не низкие, — рассказывает Елена Молотова, которая недавно побывала в Египте. — В общем, после поездки есть разочарование. Хочется надеяться, что это временно и уровень сервиса вырастет".Другие путешественники согласны. "Египет — страна вечной стройки и грязи. Так было всегда. В этом они стабильны. Таков менталитет, и ты либо принимаешь его, либо нет", — считает Наталья Иванова-Боридько.По ее словам, Египет изменился. "В магазинах уже почти не сторговаться. Когда продавцы услышали, откуда мы, ехидно спросили: "Что — у вас, русских, нет денег? — вспоминает туристка. — Они ждали наши кошельки. Но при этом все весьма вежливы".Наталья отмечает, что есть проблемы и с сервисом в гостиницах: "На мой взгляд, в отеле слабо подготовились к открытию чартеров. Не хватало персонала, выстраивались очереди в столовой. И по уборке — один мальчик на большой корпус".Но с появлением чартеров и началом высокого сезона персонал добирают. "В целом мы прекрасно отдохнули и стараемся не искать минусов", — заключает Наталья.Туроператоры предупреждают: не стоит ожидать от Египта сервиса как в Турции. "За время отсутствия массового турпотока из России планка в Египте снизилась. При этом возросли требования наших путешественников, которые хотят видеть высокие стандарты, но при минимальной стоимости".Некоторые эксперты называют примерные сроки восстановления отрасли: один-два сезона. Хотя, учитывая пандемию и неустойчивость, прогнозы могут оказаться слишком оптимистичными.Системная проблемаМассовые проверки, которые прошли в отелях после отравления иностранных туристов в Хургаде, показали, что проблема системная. При этом характерна она преимущественно для бюджетных вариантов размещения."По информации Минтуризма Египта, проверили более 500 египетских гостиниц. В результате закрыли три на курортах Шарм-эш-Шейх и Дахаб, шесть — в провинции Красное Море, где расположены Хургада и Марса-Алам. В девяти отелях региона запретили работу пищеблоков", — рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ограничения, говорит она, коснулись гостиниц категорий "три звезды" и "четыре звезды", которые характеризуют как "весьма недорогие". Еще 30 объектов потеряли звезды. То есть проблемы обнаружили почти в каждом десятом из проверенных отелей.Расследуют гибель после поездки в Египет 34-летнего Кирилла Егорова. Его близкие попали в больницу, а один из сыновей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась с отдыха, где у него, а затем у всех Егоровых началась рвота. Пока не назвали официальную причину массового отравления туристов в гостинице AMC Royal Hotel в Хургаде. Отель оперативно закрыли, а пострадавшим предоставили ваучеры на бесплатный отдых в Египте в следующем году.Получается, если нужен качественный сервис, не стоит экономить на гостинице. Кроме того, важно посоветоваться с агентами, операторами и туристами, уже побывавшими в стране. А вот попытка вернуться в полюбившийся когда-то отель может не сработать: многие кардинально изменились не в лучшую сторону.Жди своей очередиНа этой неделе в зоне пристального внимания оказались не гостиницы, а аэропорты Египта, где в очередях на посадку стояли по шесть часов. Глава Ростуризма Зарина Догузова звонила египетскому коллеге и просила решить проблему. В ведомстве отметили: судя по отзывам отдыхающих, из-за длительных проверок многие опаздывают на рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет. В зонах ожидания недостаточно мест, нет питьевой воды, социальную дистанцию не соблюдают.Многие туристы жалуются на "допросы с пристрастием", закрытые окошки, длинные очереди, отсутствие масок и тесноту.При этом, например, Наталья Иванова говорит, что обратный вылет прошел спокойно: "Никаких неудобств мы не испытали. С момента выхода из автобуса и до чистой зоны миновал час. Да, тщательный досмотр, относимся с пониманием, но все быстро".Туристам советуют держать наготове паспорт и билеты, заранее снимать ремень, верхнюю одежду, выкладывать все из карманов, доставать ноутбуки и планшеты. Не брать в ручную кладь зажигалки и другие запрещенные предметы.По словам министра Халеда Эленани, власти делают все возможное. Также он пообещал создать комфортные условия для наших туристов во время ожидания.Мало рифов и нет кальяновСерьезным разочарованием для россиян в Египте стал запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах, отелях (даже со своим нельзя) — это развлечение у многих было любимым. Меру объясняют борьбой с коронавирусом."Главное — есть море, рыбки", — успокаивают путешественников. Но и тут не все гладко. По отзывам отдыхающих, коралловые рифы стремительно редеют.Связано это не с пандемией, а скорее с глобальным потеплением. По данным Министерства окружающей среды Египта, которые приводит Africa News, в Красном море количество коралловых рифов снизилось с 36,1 процента в 1997-м до 34,3 в 2019 году.Однако в Египте борются с проблемой. Так, еще в 2019-м власти обещали, что под особый контроль возьмут природные заказники. В частности, Национальный заповедник "Рас-Абу-Галум" рядом с городом Дахаб, где находится Голубая дыра — один из самых опасных и красивых рифов Красного моря.Также в стране сообщали, что Египетская палата дайвинга и водных видов спорта, контролирующая 269 центров и более 2900 профессиональных спортсменов, защитила уязвимые районы буями, чтобы не причаливали лодки. В некоторых местах начинающим и вовсе запретили нырять: поврежденным рифам нужно восстановиться.Египет — без вариантовВ любом случае альтернатив Египту зимой нет. По словам Майи Ломидзе, средняя стоимость новогоднего отдыха в этой стране на неделю с размещением в пятизвездочной гостинице начинается от 45 тысяч рублей на человека. Турция стоит примерно столько же, но климат — не сравнить. Остальные направления — существенно дороже.Да и достопримечательности Египта — от богатого подводного мира до пирамид, храмов, музеев — вне конкуренции. Вероятно, грядущие праздники станут проверкой и для туристической сферы Египта, и для чиновников, и для самих путешественников. Новогодние каникулы покажут, насколько страна готова к массовому возвращению россиян — и хотят ли они вернуться.
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египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), шарм-эш-шейх, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, красное море, туризм, аэропорты, проблемы - туризм, зарина догузова, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
08:00 25.11.2021 (обновлено: 10:22 25.11.2021)
 

"И что — у вас, русских, нет денег?" Как изменился сервис в Египте

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Египет — постоянный герой новостей: очереди в аэропортах, некомфортные залы ожидания, отравления и даже смерти. Глава Ростуризма Зарина Догузова регулярно беседует по телефону с Халедом Эленани, министром по туризму и древностям страны. Поводом стало ЧП в отеле в Хургаде, потом — ситуация в воздушных гаванях. По отзывам агентов, путешественники нередко возвращаются разочарованными. О том, что происходит на египетских курортах и действительно ли упало качество сервиса, — в материале РИА Новости.

"Базар" уже не тот

"Шарм-эш-Шейх похож на базар с дешевым товаром, рестораны и магазины частично закрыли, но цены не низкие, — рассказывает Елена Молотова, которая недавно побывала в Египте. — В общем, после поездки есть разочарование. Хочется надеяться, что это временно и уровень сервиса вырастет".
Другие путешественники согласны. "Египет — страна вечной стройки и грязи. Так было всегда. В этом они стабильны. Таков менталитет, и ты либо принимаешь его, либо нет", — считает Наталья Иванова-Боридько.
По ее словам, Египет изменился. "В магазинах уже почти не сторговаться. Когда продавцы услышали, откуда мы, ехидно спросили: "Что — у вас, русских, нет денег? — вспоминает туристка. — Они ждали наши кошельки. Но при этом все весьма вежливы".
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Наталья отмечает, что есть проблемы и с сервисом в гостиницах: "На мой взгляд, в отеле слабо подготовились к открытию чартеров. Не хватало персонала, выстраивались очереди в столовой. И по уборке — один мальчик на большой корпус".
Но с появлением чартеров и началом высокого сезона персонал добирают. "В целом мы прекрасно отдохнули и стараемся не искать минусов", — заключает Наталья.
Туроператоры предупреждают: не стоит ожидать от Египта сервиса как в Турции. "За время отсутствия массового турпотока из России планка в Египте снизилась. При этом возросли требования наших путешественников, которые хотят видеть высокие стандарты, но при минимальной стоимости".
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Некоторые эксперты называют примерные сроки восстановления отрасли: один-два сезона. Хотя, учитывая пандемию и неустойчивость, прогнозы могут оказаться слишком оптимистичными.

Системная проблема

Массовые проверки, которые прошли в отелях после отравления иностранных туристов в Хургаде, показали, что проблема системная. При этом характерна она преимущественно для бюджетных вариантов размещения.
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В Египте после инспекции наказали отели с некачественным сервисом
"По информации Минтуризма Египта, проверили более 500 египетских гостиниц. В результате закрыли три на курортах Шарм-эш-Шейх и Дахаб, шесть — в провинции Красное Море, где расположены Хургада и Марса-Алам. В девяти отелях региона запретили работу пищеблоков", — рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ограничения, говорит она, коснулись гостиниц категорий "три звезды" и "четыре звезды", которые характеризуют как "весьма недорогие". Еще 30 объектов потеряли звезды. То есть проблемы обнаружили почти в каждом десятом из проверенных отелей.
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Расследуют гибель после поездки в Египет 34-летнего Кирилла Егорова. Его близкие попали в больницу, а один из сыновей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась с отдыха, где у него, а затем у всех Егоровых началась рвота.
Пока не назвали официальную причину массового отравления туристов в гостинице AMC Royal Hotel в Хургаде. Отель оперативно закрыли, а пострадавшим предоставили ваучеры на бесплатный отдых в Египте в следующем году.
Получается, если нужен качественный сервис, не стоит экономить на гостинице. Кроме того, важно посоветоваться с агентами, операторами и туристами, уже побывавшими в стране. А вот попытка вернуться в полюбившийся когда-то отель может не сработать: многие кардинально изменились не в лучшую сторону.
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Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых

Жди своей очереди

На этой неделе в зоне пристального внимания оказались не гостиницы, а аэропорты Египта, где в очередях на посадку стояли по шесть часов. Глава Ростуризма Зарина Догузова звонила египетскому коллеге и просила решить проблему.
В ведомстве отметили: судя по отзывам отдыхающих, из-за длительных проверок многие опаздывают на рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет. В зонах ожидания недостаточно мест, нет питьевой воды, социальную дистанцию не соблюдают.
Многие туристы жалуются на "допросы с пристрастием", закрытые окошки, длинные очереди, отсутствие масок и тесноту.
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Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах
При этом, например, Наталья Иванова говорит, что обратный вылет прошел спокойно: "Никаких неудобств мы не испытали. С момента выхода из автобуса и до чистой зоны миновал час. Да, тщательный досмотр, относимся с пониманием, но все быстро".
Туристам советуют держать наготове паспорт и билеты, заранее снимать ремень, верхнюю одежду, выкладывать все из карманов, доставать ноутбуки и планшеты. Не брать в ручную кладь зажигалки и другие запрещенные предметы.
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По словам министра Халеда Эленани, власти делают все возможное. Также он пообещал создать комфортные условия для наших туристов во время ожидания.

Мало рифов и нет кальянов

Серьезным разочарованием для россиян в Египте стал запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах, отелях (даже со своим нельзя) — это развлечение у многих было любимым. Меру объясняют борьбой с коронавирусом.
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"Главное — есть море, рыбки", — успокаивают путешественников. Но и тут не все гладко. По отзывам отдыхающих, коралловые рифы стремительно редеют.
Связано это не с пандемией, а скорее с глобальным потеплением. По данным Министерства окружающей среды Египта, которые приводит Africa News, в Красном море количество коралловых рифов снизилось с 36,1 процента в 1997-м до 34,3 в 2019 году.
Однако в Египте борются с проблемой. Так, еще в 2019-м власти обещали, что под особый контроль возьмут природные заказники. В частности, Национальный заповедник "Рас-Абу-Галум" рядом с городом Дахаб, где находится Голубая дыра — один из самых опасных и красивых рифов Красного моря.
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Также в стране сообщали, что Египетская палата дайвинга и водных видов спорта, контролирующая 269 центров и более 2900 профессиональных спортсменов, защитила уязвимые районы буями, чтобы не причаливали лодки. В некоторых местах начинающим и вовсе запретили нырять: поврежденным рифам нужно восстановиться.

Египет — без вариантов

В любом случае альтернатив Египту зимой нет. По словам Майи Ломидзе, средняя стоимость новогоднего отдыха в этой стране на неделю с размещением в пятизвездочной гостинице начинается от 45 тысяч рублей на человека. Турция стоит примерно столько же, но климат — не сравнить. Остальные направления — существенно дороже.
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Да и достопримечательности Египта — от богатого подводного мира до пирамид, храмов, музеев — вне конкуренции.
Вероятно, грядущие праздники станут проверкой и для туристической сферы Египта, и для чиновников, и для самих путешественников. Новогодние каникулы покажут, насколько страна готова к массовому возвращению россиян — и хотят ли они вернуться.
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ТуризмЕгипетФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Шарм-эш-ШейхХургадаАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеКрасное мореТуризмАэропортыПроблемы - ТуризмЗарина Догузовакуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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