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Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах
Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах - РИА Новости, 24.11.2021
Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах
Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила взять под контроль проблему... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:53
2021-11-24T10:53
2021-11-24T10:53
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила взять под контроль проблему с очередями в аэропортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.Стороны обсудили ситуацию с многочасовым ожиданием при прохождении досмотра. В Ростуризме отметили, что, судя по жалобам отдыхающих, из-за длительного ожидания многие опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет. Россияне также недовольны аэропортами. Зоны ожидания не оборудованы достаточным количеством посадочных мест, нет питьевой воды, не соблюдается социальная дистанция."Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы", — приводит Ростуризм слова Догузовой.Она уточнила, что предложила египетским властям несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания.По словам Догузовой, Эленани сообщил, что в курсе проблемы и участвует в ее решении. В ведомстве отметили, что глава Ростуризма также поблагодарила своего египетского коллегу за оперативное реагирование на недавнюю ситуацию с массовым отравлением российских туристов в одном из отелей Хургады. В частности, были проведены проверки, некоторые отели были закрыты, а другие лишились звезд.
https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, куда поехать, отдых на море, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах
Ростуризм предложил властям Египта способы решения проблемы с очередями в аэропортах
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила взять под контроль проблему с очередями в аэропортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.
Стороны обсудили ситуацию с многочасовым ожиданием при прохождении досмотра. В Ростуризме отметили, что, судя по жалобам отдыхающих, из-за длительного ожидания многие опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет.
Россияне также недовольны аэропортами. Зоны ожидания не оборудованы достаточным количеством посадочных мест, нет питьевой воды, не соблюдается социальная дистанция.
"Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы", — приводит Ростуризм слова Догузовой.
Она уточнила, что предложила египетским властям несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания.
По словам Догузовой, Эленани сообщил, что в курсе проблемы и участвует в ее решении.
В ведомстве отметили, что глава Ростуризма также поблагодарила своего египетского коллегу за оперативное реагирование на недавнюю ситуацию с массовым отравлением
российских туристов в одном из отелей Хургады. В частности, были проведены проверки, некоторые отели были закрыты
, а другие лишились звезд.