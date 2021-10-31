https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757072768.html

В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле

В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле - РИА Новости, 31.10.2021

В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле

Число российских туристов, попавших в больницу египетского города Хургада с отравлением, составило 40 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:58

2021-10-31T10:58

2021-10-31T11:30

туризм

в мире

хургада

россия

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Число российских туристов, попавших в больницу египетского города Хургада с отравлением, составило 40 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Каире Илья Водянов.По его словам, врачи скоро отпустят всех пострадавших.О массовом отравлении россиян в Хургаде стало известно накануне вечером. Как рассказала РИА Новости одна из пострадавших, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Попали в больницу и другие постояльцы гостиницы, в основном дети в возрасте от двух лет. По словам собеседницы агенства, причиной отравления могла стать водопроводная вода, власти собираются возбудить уголовное дело из-за антинсанитарных условий в отеле.Пока что AMC Royal закрыли на двое суток, туристов расселяют по другим гостиницам.Сейчас Египет открыт для иностранцев: въезжать можно при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом. С августа Россия восстановила прямое авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.

https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757071103.html

хургада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, хургада, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде