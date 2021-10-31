https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757072768.html
В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле - РИА Новости, 31.10.2021
В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
Число российских туристов, попавших в больницу египетского города Хургада с отравлением, составило 40 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:58
2021-10-31T10:58
2021-10-31T11:30
туризм
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хургада
россия
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Число российских туристов, попавших в больницу египетского города Хургада с отравлением, составило 40 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Каире Илья Водянов.По его словам, врачи скоро отпустят всех пострадавших.О массовом отравлении россиян в Хургаде стало известно накануне вечером. Как рассказала РИА Новости одна из пострадавших, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Попали в больницу и другие постояльцы гостиницы, в основном дети в возрасте от двух лет. По словам собеседницы агенства, причиной отравления могла стать водопроводная вода, власти собираются возбудить уголовное дело из-за антинсанитарных условий в отеле.Пока что AMC Royal закрыли на двое суток, туристов расселяют по другим гостиницам.Сейчас Египет открыт для иностранцев: въезжать можно при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом. С августа Россия восстановила прямое авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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в мире, хургада, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
10:58 31.10.2021 (обновлено: 11:30 31.10.2021)
В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
Посольство: 40 россиян госпитализировали после отравления в отеле египетской Хургады
КАИР, 31 окт — РИА Новости. Число российских туристов, попавших в больницу египетского города Хургада с отравлением, составило 40 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Каире Илья Водянов.
По его словам, врачи скоро отпустят всех пострадавших.
"Всех сегодня должны выписать из больницы. Сорок человек отравились в отеле AMC Royal", — сказал пресс-секретарь.
О массовом отравлении россиян в Хургаде стало известно накануне вечером. Как рассказала РИА Новости одна из пострадавших, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Попали в больницу и другие постояльцы гостиницы, в основном дети в возрасте от двух лет. По словам собеседницы агенства, причиной отравления могла стать водопроводная вода, власти собираются возбудить уголовное дело из-за антинсанитарных условий в отеле.
Пока что AMC Royal закрыли на двое суток, туристов расселяют по другим гостиницам.
Сейчас Египет
открыт для иностранцев: въезжать можно при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом. С августа Россия восстановила прямое авиасообщение с курортами Хургада
и Шарм-эш-Шейх
.