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Туризм
https://ria.ru/20211119/egipet-1759778520.html
В Египте после инспекции наказали отели с некачественным сервисом
В Египте после инспекции наказали отели с некачественным сервисом - РИА Новости, 19.11.2021
В Египте после инспекции наказали отели с некачественным сервисом
Работа 18 отелей в Египте приостановлена в результате инспекций, организованных после массового отравления иностранных туристов в отеле Хургады, 30 гостиниц... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:53
2021-11-19T18:53
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
южный синай (мухафаза)
майя ломидзе
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работа 18 отелей в Египте приостановлена в результате инспекций, организованных после массового отравления иностранных туристов в отеле Хургады, 30 гостиниц из-за некачественного сервиса были лишены звезд, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По инициативе минтуризма отели Хургады и Шарм-эш-Шейха проверяют контрольные комитеты, у которых есть полномочия на месте закрывать гостиницы, нарушающие санитарные правила, или снижать объектам звезды в случае несоответствия заявленных услуг реальному положению дел", — сказала Ломидзе.Она отметила, что, по информации Минтуризма Египта, было проверено более 500 египетских отелей. "В результате закрыли три гостиницы на курортах Шарм-эш-Шейх и Дахаб, шесть — в провинции Красное море, где расположены Хургада и Марса Алам. В девяти отелях региона запрещена работа пищеблоков из-за их неподобающего санитарного состояния", — добавила глава АТОР.Она отметила, что ограничения коснулись отелей категорий три и четыре звезды, которые характеризуют как "весьма недорогие". Несколько из них продавались на российском рынке. Ломидзе рассказала, что владельцам гостиниц запретили повторное открытие без новых проверок. "Инспекторы хотят удостовериться, что все требования от качества воды до температуры внутри холодильников будут соблюдены", — пояснила руководитель ассоциации.Глава АТОР также указала, что из-за некачественного сервиса 30 гостиниц потеряли звезды.
https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html
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египет
шарм-эш-шейх
хургада
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), южный синай (мухафаза), майя ломидзе, отели, гостиницы, туризм, отдых на море, куда можно лететь, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
18:53 19.11.2021
 
В Египте после инспекции наказали отели с некачественным сервисом

АТОР: 30 отелей в Египте лишили звезд за некачественный сервис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работа 18 отелей в Египте приостановлена в результате инспекций, организованных после массового отравления иностранных туристов в отеле Хургады, 30 гостиниц из-за некачественного сервиса были лишены звезд, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По инициативе минтуризма отели Хургады и Шарм-эш-Шейха проверяют контрольные комитеты, у которых есть полномочия на месте закрывать гостиницы, нарушающие санитарные правила, или снижать объектам звезды в случае несоответствия заявленных услуг реальному положению дел", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что, по информации Минтуризма Египта, было проверено более 500 египетских отелей. "В результате закрыли три гостиницы на курортах Шарм-эш-Шейх и Дахаб, шесть — в провинции Красное море, где расположены Хургада и Марса Алам. В девяти отелях региона запрещена работа пищеблоков из-за их неподобающего санитарного состояния", — добавила глава АТОР.
Она отметила, что ограничения коснулись отелей категорий три и четыре звезды, которые характеризуют как "весьма недорогие". Несколько из них продавались на российском рынке.
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Ломидзе рассказала, что владельцам гостиниц запретили повторное открытие без новых проверок. "Инспекторы хотят удостовериться, что все требования от качества воды до температуры внутри холодильников будут соблюдены", — пояснила руководитель ассоциации.
Глава АТОР также указала, что из-за некачественного сервиса 30 гостиниц потеряли звезды.
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