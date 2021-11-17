https://ria.ru/20211117/egipet-1759514785.html

Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза"

Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза" - РИА Новости, 17.11.2021

Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза"

Погибший после поездки в Египет 34-летний Кирилл Егоров занимал руководящую должность в АО "Мособлгаз", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:50

2021-11-17T17:50

2021-11-17T17:50

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Погибший после поездки в Египет 34-летний Кирилл Егоров занимал руководящую должность в АО "Мособлгаз", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Кирилл Егоров с 2012 являлся сотрудником "Мособлгаза", с 2019-ого работал в должности первого заместителя директора филиала "Восток", — уточнили в пресс-службе. — В период с 5 по 15 ноября находился в ежегодном отпуске. Его семья на данный момент находится в больнице. Причины скоропостижной смерти устанавливают следственные органы".16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме в в деревне Вахромеево, одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, его супруга и двое детей были без сознания. Жену и детей госпитализировали. Один из сыновей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у него, а затем у всех Егоровых началась рвота. Причиной отравления и смерти занимаются следователи и криминалисты, планируется назначение ряда экспертиз.

https://ria.ru/20211117/egipet-1759436172.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мособлгаз, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм