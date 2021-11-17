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Туризм
https://ria.ru/20211117/egipet-1759514785.html
Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза"
Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза" - РИА Новости, 17.11.2021
Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза"
Погибший после поездки в Египет 34-летний Кирилл Егоров занимал руководящую должность в АО "Мособлгаз", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:50
2021-11-17T17:50
туризм
происшествия
мособлгаз
следственный комитет россии (ск рф)
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туризм
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Погибший после поездки в Египет 34-летний Кирилл Егоров занимал руководящую должность в АО "Мособлгаз", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия."Кирилл Егоров с 2012 являлся сотрудником "Мособлгаза", с 2019-ого работал в должности первого заместителя директора филиала "Восток", — уточнили в пресс-службе. — В период с 5 по 15 ноября находился в ежегодном отпуске. Его семья на данный момент находится в больнице. Причины скоропостижной смерти устанавливают следственные органы".16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме в в деревне Вахромеево, одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, его супруга и двое детей были без сознания. Жену и детей госпитализировали. Один из сыновей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у него, а затем у всех Егоровых началась рвота. Причиной отравления и смерти занимаются следователи и криминалисты, планируется назначение ряда экспертиз.
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происшествия, мособлгаз, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, туризм
17:50 17.11.2021
 
Погибший после поездки в Египет мужчина был топ-менеджером "Мособлгаза"

Пресс-служба: погибшим после поездки в Египет был замдиректора филиала "Мособлгаза"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Погибший после поездки в Египет 34-летний Кирилл Егоров занимал руководящую должность в АО "Мособлгаз", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Кирилл Егоров с 2012 являлся сотрудником "Мособлгаза", с 2019-ого работал в должности первого заместителя директора филиала "Восток", — уточнили в пресс-службе. — В период с 5 по 15 ноября находился в ежегодном отпуске. Его семья на данный момент находится в больнице. Причины скоропостижной смерти устанавливают следственные органы".
16 ноября в экстренные службы поступила информация, что в частном доме в в деревне Вахромеево, одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины, его супруга и двое детей были без сознания.
Жену и детей госпитализировали. Один из сыновей, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у него, а затем у всех Егоровых началась рвота. Причиной отравления и смерти занимаются следователи и криминалисты, планируется назначение ряда экспертиз.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 12:30Туризм
Следователи проверяют данные о смерти мужчины после поездки в Египет
 
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