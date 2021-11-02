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Глава Ростуризма попросила власти Египта проверить курортные отели

Глава Ростуризма попросила власти Египта проверить курортные отели - РИА Новости, 02.11.2021

Глава Ростуризма попросила власти Египта проверить курортные отели

Глава Ростуризма Зарина Догузова провела с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани телефонный разговор по вопросам обеспечения безопасности... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:10

2021-11-02T08:10

2021-11-02T08:10

туризм

египет

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

зарина догузова

россия

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани телефонный разговор по вопросам обеспечения безопасности российских туристов во время отдыха на египетских курортах, после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде, сообщили в пресс-службе ведомства."В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении пресс-службы."Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов", - продолжила она.Глава ведомства отметила, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и Ростуризм прогнозирует, что зимой египетские курорты будут одним из самых востребованных теплых направлений отдыха среди российских туристов. "Безопасность туристов – наш абсолютный приоритет, и мы исходим из того, что все вопросы, связанные с безопасностью, должны находиться на особом контроле", - указала Догузова.Как отметили в Ростуризме, разговор состоялся по инициативе российской стороны после инцидента в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где на прошлой неделе более 40 российских туристов обратились за медицинской помощью с признаками отравления, и некоторым из них понадобилась госпитализация."Ростуризм следит за ситуацией. Все обратившиеся за медпомощью российские туристы застрахованы, им было проведено необходимое лечение. Сейчас все российские туристы выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве.В сообщении также отметили, что отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых туристов. Ведется расследование причин произошедшего. По информации туроператоров, почти всех российских туристов переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался менять отель, поскольку в ближайшее время уже возвращается домой. Российские туроператоры приостановили продажу туров в AMC Royal Hotel. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах.

https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html

https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757236666.html

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html

египет

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египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде