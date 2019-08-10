Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство Египта планирует превратить Шарм-эш-Шейх в экологически чистый город, Правительство Египта планирует превратить Шарм-эш-Шейх в экологически чистый город, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.

На эти цели ООН предоставила Египту грант в размере пяти миллионов долларов. В городе должны появиться производства по переработке отходов и мусора, технологии по повторному использованию воды и больше возобновляемых источников энергии. В том числе подобные "зеленые" решения будут внедряться в крупных отельных комплексах, где проживают иностранцы.

Ограничения на применение пластика будут расширяться. Первыми использование пластиковых пакетов в провинции Южный Синай запретили власти курорта Дахаб, до конца года к нему присоединится и Шарм-эш-Шейх.

На втором этапе, который начнется осенью, под запрет попадет посуда из пластмассы. Такая "тара", включая одноразовые стаканчики и соломинки, должна быть изъята из оборота отелей.

Кроме того, под особый контроль власти возьмут природные заказники. В частности, национальный заповедник Рас-Абу-Галум рядом с городом Дахаб, знаменитый редкими растениями и животными, например красной лисицей и нубийским горным козлом. Там находится Голубая Дыра (подводная вертикальная пещера, расположенная недалеко от Дахаба) — один из самых опасных и красивых рифов Красного моря.