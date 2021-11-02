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Туризм
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Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых
Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых - РИА Новости, 02.11.2021
Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых
Отель, где отравились более 40 туристов, в том числе 29 наших соотечественников, стремительно пустеет. Новых гостей не заселяют, компании предлагают клиентам... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:00
2021-11-02T08:07
туризм
туризм
египет
хургада
отравления
отели
проблемы - туризм
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Отель, где отравились более 40 туристов, в том числе 29 наших соотечественников, стремительно пустеет. Новых гостей не заселяют, компании предлагают клиентам альтернативы. О том, что именно произошло, почему при недомогании необходимо сразу обращаться к медикам и могут ли россияне претендовать на компенсацию за испорченный отдых, — в материале РИА Новости."Жуть, многих госпитализировали""Грязь кругом, все старое, море никакое, напитки — жуть, еда — вообще финиш", — такой отзыв об отеле AMC Royal оставила в Сети 25 октября туристка Любовь Соколова (Сафронова). Через неделю стало еще хуже: "Многих госпитализировали. Мою семью тоже задело. У девочки ужасный понос, рвота. На ресепшен бесполезно обращаться, они ни на что не реагируют. Попросили у представителя "Библио-Глобуса", чтобы решил вопрос, и дали дополнительно всего одну бутылку воды", — жаловалась она. Сотрудники, по ее словам, пообещали решить вопрос, но так и не помогли. "Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказывала РИА Новости россиянка Елена Сабирова.По официальным данным, 47 туристов госпитализированы, среди них 29 россиян, 14 гостей из Эстонии, четверо из Чехии. Как выяснилось позже, попали в палату и два ребенка из Белоруссии. К врачам обращались граждане других стран. Россиян и белорусов уже выписали из больницы.По неофициальным данным, некоторые предпочли сидеть в номере и лечиться самостоятельно."Туристы по линии нашей компании действительно разместились в этом отеле, но в больницы не попали. Некоторые узнали о массовом отравлении вообще от нашего гида, — пояснили в пресс-службе компании "Интурист". — Вчера наш представитель работал в гостинице и предлагал отдыхающим переехать. Часть клиентов этим воспользовались, другие остались — их путешествие подходит к концу".Новых гостей отель не принимает. По информации местного офиса компании, ждут устранения всех замечаний проверяющей комиссии."Всех, кто уже там, переселят. Для новых бронирований отель откроют только после разрешения египетских властей", — сказал директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.В "Библио-Глобусе", чьи туристы очень хотели переехать из гостиницы, на момент написания материала на запрос РИА Новости не ответили.Директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова сообщила, что в компании планируют убрать из предложений отель, где отравились россияне.В системе Booking.com его сейчас нет. По крайней мере уже в 17:00 понедельника найти его там было невозможно.Вода или рыбаОфициальная причина отравления пока не известна. Версий несколько. Одна туристка предположила, что виной всему — некачественная вода из-под крана. По ее словам, незадолго до появления первых симптомов она умывалась и полоскала рот.В Роспотребнадзоре со ссылкой на директора больницы, которая принимала пострадавших, сообщили: возможно, дело в плохо промытых овощах или рыбе.Сотрудники Генпрокуратуры Египта уже допросили шеф-повара и помощника директора отеля по еде и напиткам. Они сейчас задержаны, но вину отрицают. Управляющего гостиницы отстранили от работы на три месяца и запретили на этот срок занимать административные должности.Хороший плохой отель"Скоро мы поймем, что случилось, отель вроде был нормальным, — прокомментировал Саид, гид в Египте. — Сейчас ситуацию изложили генеральному прокурору, он сам выясняет, кто виноват. А мы идем дальше на работу и обслуживаем наших русских гостей".Мнения туристов о гостинице разнятся кардинально. Например, одна путешественница, которая отдыхала в AMC Royal неделю назад, писала в соцсети, что питание там "нормальное, но специфическое". Много местных блюд, курицы, рыбы, говядины, зелени и свежих овощей, а вот каши нет, да и суп один и тот же."Чистота, порядок, отзывчивый персонал, уборка номеров и смена полотенец ежедневно, бар в номере и вода каждый день свежая, ресторан отличный, предусмотрен как для взрослых, так и для детей, питание разнообразное, гиды и анимация на пять с плюсом, чистка бассейна ежедневно", — так рассказала о гостинице в своем инстаграме туристка Елена Наконечная.Рейтинг отеля на Booking — 7,3, в "Яндексе" — 4,2, на Tripadvisor — 4,5, а оценок "отлично" в 11 раз больше, чем "ужасно" (989 против 88).Жалуются гости на однообразную еду, персонал, территорию. Хвалят, как это ни удивительно, тоже питание, анимацию и территорию. Складывается впечатление, что это стандартная для Египта бюджетная "пятерка" с уклоном в "четверку" (некоторые туристы ставят "две-три звезды")."За время отсутствия массового турпотока из России уровень сервиса в Египте по очевидным причинам снизился. Однако возросли и требования россиян, которые хотят видеть высокие стандарты, заданные турецкими отельерами, но при минимально низкой стоимости", — объяснили в "Интуристе".Что делать туристамВ любом случае очевидно, что в ближайшее время в эту гостиницу не попасть. "Брони есть, клиентам предлагают альтернативное расселение, зачастую гораздо дороже выбранного варианта за счет гарантий туроператора", — рассказали в "Интуристе".Там же посоветовали, как выбирать отель в Египте — и не с помощью запутывающих противоречивых отзывов. "Консультируйтесь с опытными агентами, которые сейчас поехали на инспекции и могут адекватно оценить качество еды и сервиса".Россияне, чей отдых испортило отравление, могут рассчитывать на компенсации. И здесь пакетные путешественники в лучшем положении, чем те, кто не поехал с турфирмой.Она добавила, что в этой африканской стране есть аналог нашего Роспотребнадзора, который следит за качеством услуг и соблюдением санитарных норм. Если докажут вину гостиницы, пострадавшие вправе требовать компенсации, претендовать на возврат части или полной стоимости тура."Согласно закону, туристский продукт должен быть безопасным. Массовое отравление, очевидно, связано с нарушением требований со стороны египетского отеля, — говорит Олеся Аблёгзова, кандидат юридических наук, специалист по правам туристов, учредитель ООО "Правовое агентство "Раекция". — Однако туристы заключали договор с российским оператором. Следовательно, он и несет ответственность".Главное — если гость отравился в гостинице, он имеет право на возмещение убытков, а также на компенсацию морального вреда. Но нужно обратиться в суд по месту жительства.Правда, по словам Маргариты Еремеевой, велика вероятность, что до исков дело не дойдет, а гостиница в случае своей вины сама предложит компенсацию.Как обезопасить себяУже через два месяца Новый год и, соответственно, высокий сезон для Египта, которому зимой нет альтернатив на туристическом рынке России. Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы имени В. В. Виноградова Ольга Аришева дала совет, как обезопаситься на отдыхе от таких неприятностей. По ее словам, в жаркой стране действительно высока вероятность получить отравление. "Накладываются факторы погоды и несоблюдение санитарных правил, — объясняет эксперт. — Например, овощи и фрукты плохо вымыты, мясо перележало, а алкоголь — низкого качества". Лучше использовать только бутилированную воду — даже когда вы чистите зубы или моете овощи и фрукты. Не стоит покупать еду на улице, особенно с мясом. Кроме того, в отелях часто можно встретить украшения блюд из фруктов и овощей. Их не надо есть: возможно, они несвежие. "Голодать и придерживаться строгой диеты нет необходимости, но нельзя пренебрегать правилами гигиены", — подчеркнула Аришева.Разумно отказаться от напитков со льдом — для его производства могли взять некачественную воду.И главный совет. Если появились признаки отравления — тут же вызывайте врача и не занимайтесь самолечением. Это не только защитит от серьезных последствий для здоровья, но и даст право претендовать на компенсацию.
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туризм, египет, хургада, отравления, отели, проблемы - туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
08:00 02.11.2021 (обновлено: 08:07 02.11.2021)
 

Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых

© Фото : AMC Royal Hotel / tophotelsAMC Royal Hotel
AMC Royal Hotel - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : AMC Royal Hotel / tophotels
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Отель, где отравились более 40 туристов, в том числе 29 наших соотечественников, стремительно пустеет. Новых гостей не заселяют, компании предлагают клиентам альтернативы. О том, что именно произошло, почему при недомогании необходимо сразу обращаться к медикам и могут ли россияне претендовать на компенсацию за испорченный отдых, — в материале РИА Новости.

"Жуть, многих госпитализировали"

"Грязь кругом, все старое, море никакое, напитки — жуть, еда — вообще финиш", — такой отзыв об отеле AMC Royal оставила в Сети 25 октября туристка Любовь Соколова (Сафронова). Через неделю стало еще хуже: "Многих госпитализировали. Мою семью тоже задело. У девочки ужасный понос, рвота. На ресепшен бесполезно обращаться, они ни на что не реагируют. Попросили у представителя "Библио-Глобуса", чтобы решил вопрос, и дали дополнительно всего одну бутылку воды", — жаловалась она. Сотрудники, по ее словам, пообещали решить вопрос, но так и не помогли.
"Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказывала РИА Новости россиянка Елена Сабирова.
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По официальным данным, 47 туристов госпитализированы, среди них 29 россиян, 14 гостей из Эстонии, четверо из Чехии. Как выяснилось позже, попали в палату и два ребенка из Белоруссии. К врачам обращались граждане других стран. Россиян и белорусов уже выписали из больницы.
По неофициальным данным, некоторые предпочли сидеть в номере и лечиться самостоятельно.
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В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле
"Туристы по линии нашей компании действительно разместились в этом отеле, но в больницы не попали. Некоторые узнали о массовом отравлении вообще от нашего гида, — пояснили в пресс-службе компании "Интурист". — Вчера наш представитель работал в гостинице и предлагал отдыхающим переехать. Часть клиентов этим воспользовались, другие остались — их путешествие подходит к концу".
Новых гостей отель не принимает. По информации местного офиса компании, ждут устранения всех замечаний проверяющей комиссии.
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В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
"Всех, кто уже там, переселят. Для новых бронирований отель откроют только после разрешения египетских властей", — сказал директор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.
В "Библио-Глобусе", чьи туристы очень хотели переехать из гостиницы, на момент написания материала на запрос РИА Новости не ответили.
Директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова сообщила, что в компании планируют убрать из предложений отель, где отравились россияне.
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В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады
В системе Booking.com его сейчас нет. По крайней мере уже в 17:00 понедельника найти его там было невозможно.

Вода или рыба

Официальная причина отравления пока не известна. Версий несколько. Одна туристка предположила, что виной всему — некачественная вода из-под крана. По ее словам, незадолго до появления первых симптомов она умывалась и полоскала рот.
В Роспотребнадзоре со ссылкой на директора больницы, которая принимала пострадавших, сообщили: возможно, дело в плохо промытых овощах или рыбе.
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Вчера, 16:25Туризм
В Роспотребнадзоре рассказали, почему туристы могли отравиться в Хургаде
Сотрудники Генпрокуратуры Египта уже допросили шеф-повара и помощника директора отеля по еде и напиткам. Они сейчас задержаны, но вину отрицают. Управляющего гостиницы отстранили от работы на три месяца и запретили на этот срок занимать административные должности.

Хороший плохой отель

"Скоро мы поймем, что случилось, отель вроде был нормальным, — прокомментировал Саид, гид в Египте. — Сейчас ситуацию изложили генеральному прокурору, он сам выясняет, кто виноват. А мы идем дальше на работу и обслуживаем наших русских гостей".
Мнения туристов о гостинице разнятся кардинально. Например, одна путешественница, которая отдыхала в AMC Royal неделю назад, писала в соцсети, что питание там "нормальное, но специфическое". Много местных блюд, курицы, рыбы, говядины, зелени и свежих овощей, а вот каши нет, да и суп один и тот же.
"Чистота, порядок, отзывчивый персонал, уборка номеров и смена полотенец ежедневно, бар в номере и вода каждый день свежая, ресторан отличный, предусмотрен как для взрослых, так и для детей, питание разнообразное, гиды и анимация на пять с плюсом, чистка бассейна ежедневно", — так рассказала о гостинице в своем инстаграме туристка Елена Наконечная.
Рейтинг отеля на Booking — 7,3, в "Яндексе" — 4,2, на Tripadvisor — 4,5, а оценок "отлично" в 11 раз больше, чем "ужасно" (989 против 88).
Жалуются гости на однообразную еду, персонал, территорию. Хвалят, как это ни удивительно, тоже питание, анимацию и территорию. Складывается впечатление, что это стандартная для Египта бюджетная "пятерка" с уклоном в "четверку" (некоторые туристы ставят "две-три звезды").
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В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
"За время отсутствия массового турпотока из России уровень сервиса в Египте по очевидным причинам снизился. Однако возросли и требования россиян, которые хотят видеть высокие стандарты, заданные турецкими отельерами, но при минимально низкой стоимости", — объяснили в "Интуристе".

Что делать туристам

В любом случае очевидно, что в ближайшее время в эту гостиницу не попасть. "Брони есть, клиентам предлагают альтернативное расселение, зачастую гораздо дороже выбранного варианта за счет гарантий туроператора", — рассказали в "Интуристе".
Там же посоветовали, как выбирать отель в Египте — и не с помощью запутывающих противоречивых отзывов. "Консультируйтесь с опытными агентами, которые сейчас поехали на инспекции и могут адекватно оценить качество еды и сервиса".
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Россияне, чей отдых испортило отравление, могут рассчитывать на компенсации. И здесь пакетные путешественники в лучшем положении, чем те, кто не поехал с турфирмой.

"Главный вопрос: почему сложилась такая ситуация и как она связана с качеством услуг. При организованном туризме клиент может обратиться за компенсацией к компании, а если будет суд, он пройдет на территории России, — объясняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. — А вот самостоятельным путешественникам придется подавать претензию и иск к отелю, рассматривать их будут в Египте по нормам местного законодательства".

Она добавила, что в этой африканской стране есть аналог нашего Роспотребнадзора, который следит за качеством услуг и соблюдением санитарных норм. Если докажут вину гостиницы, пострадавшие вправе требовать компенсации, претендовать на возврат части или полной стоимости тура.
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"Согласно закону, туристский продукт должен быть безопасным. Массовое отравление, очевидно, связано с нарушением требований со стороны египетского отеля, — говорит Олеся Аблёгзова, кандидат юридических наук, специалист по правам туристов, учредитель ООО "Правовое агентство "Раекция". — Однако туристы заключали договор с российским оператором. Следовательно, он и несет ответственность".
Главное — если гость отравился в гостинице, он имеет право на возмещение убытков, а также на компенсацию морального вреда. Но нужно обратиться в суд по месту жительства.
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Правда, по словам Маргариты Еремеевой, велика вероятность, что до исков дело не дойдет, а гостиница в случае своей вины сама предложит компенсацию.

Как обезопасить себя

Уже через два месяца Новый год и, соответственно, высокий сезон для Египта, которому зимой нет альтернатив на туристическом рынке России. Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы имени В. В. Виноградова Ольга Аришева дала совет, как обезопаситься на отдыхе от таких неприятностей.
CC0 / PublicDomainPictures / Ужин по системе "шведский стол"
Ужин по системе шведский стол - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC0 / PublicDomainPictures /
Ужин по системе "шведский стол"
По ее словам, в жаркой стране действительно высока вероятность получить отравление. "Накладываются факторы погоды и несоблюдение санитарных правил, — объясняет эксперт. — Например, овощи и фрукты плохо вымыты, мясо перележало, а алкоголь — низкого качества".
Лучше использовать только бутилированную воду — даже когда вы чистите зубы или моете овощи и фрукты. Не стоит покупать еду на улице, особенно с мясом. Кроме того, в отелях часто можно встретить украшения блюд из фруктов и овощей. Их не надо есть: возможно, они несвежие.
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"Голодать и придерживаться строгой диеты нет необходимости, но нельзя пренебрегать правилами гигиены", — подчеркнула Аришева.
Разумно отказаться от напитков со льдом — для его производства могли взять некачественную воду.
И главный совет. Если появились признаки отравления — тут же вызывайте врача и не занимайтесь самолечением. Это не только защитит от серьезных последствий для здоровья, но и даст право претендовать на компенсацию.
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Не ложитесь на полку, не трогайте иллюминатор: опасности в путешествиях
 
ТуризмТуризмЕгипетХургадаотравленияОтелиПроблемы - ТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьМассовое отравление россиян в отеле в Хургаде
 
 
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11:48Видео Путина в рамках саммита в Глазго покажут на сессии о землепользовании
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