https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757231217.html
Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии
Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2021
Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии
Двоих несовершеннолетних белорусов, которые отравились в отеле в Хургаде, выпишут из больницы, рассказал первый секретарь посольства Белоруссии в Египте Игорь... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:01
2021-11-01T17:01
2021-11-01T18:05
туризм
египет
хургада
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отдых на море
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Двоих несовершеннолетних белорусов, которые отравились в отеле в Хургаде, выпишут из больницы, рассказал первый секретарь посольства Белоруссии в Египте Игорь Вериго."По информации врачей, их состояние стабильно. Намечена выписка из госпиталя после обеда. Мы отслеживаем ситуацию", – сообщил по телефону в эфире телеканала ОНТ Вериго.Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыт на неопределенный срок.
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757079504.html
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египет, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
17:01 01.11.2021 (обновлено: 18:05 01.11.2021)
Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии
Посольство: пострадавших в отеле Хургады несовершеннолетних выпишут из больницы