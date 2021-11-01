https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757231217.html

Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии

Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии - РИА Новости, 01.11.2021

Среди отравившихся в отеле в Хургаде были двое детей из Белоруссии

Двоих несовершеннолетних белорусов, которые отравились в отеле в Хургаде, выпишут из больницы, рассказал первый секретарь посольства Белоруссии в Египте Игорь... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:01

2021-11-01T17:01

2021-11-01T18:05

туризм

египет

хургада

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массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Двоих несовершеннолетних белорусов, которые отравились в отеле в Хургаде, выпишут из больницы, рассказал первый секретарь посольства Белоруссии в Египте Игорь Вериго."По информации врачей, их состояние стабильно. Намечена выписка из госпиталя после обеда. Мы отслеживаем ситуацию", – сообщил по телефону в эфире телеканала ОНТ Вериго.Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыт на неопределенный срок.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757079504.html

египет

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египет, хургада, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море, массовое отравление россиян в отеле в хургаде