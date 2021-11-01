https://ria.ru/20211101/khurgada-1757232789.html

В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле

В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле - РИА Новости, 01.11.2021

В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле

Все туристы из России, госпитализированные в египетской Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:50

2021-11-01T15:50

2021-11-01T15:55

посольство рф в египте

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

новости - туризм

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КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все туристы из России, госпитализированные в египетской Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны, сообщили журналистам в посольстве РФ в Каире.Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей курортной Хургады. По данным надзорного ведомства, в общей сложности госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.Согласно информации российских дипломатов, "после того как срок уже проданных путёвок завершится, гостиница будет закрыта решением Минтуризма Египта". Бронирование отеля уже приостановлено, отметили они."Некоторые наши туристы приняли решение остаться в отеле. Желающих его покинуть - перевезли. Всего в гостинице было около 350 россиян", - сказали в дипмиссии.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal все, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован - в основном, дети от двух лет. Им стало плохо в ночь с пятницы на субботу, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать. По словам Сабирова, всего в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757198798.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

посольство рф в египте, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм