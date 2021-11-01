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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211101/khurgada-1757232789.html
В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле
В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле - РИА Новости, 01.11.2021
В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле
Все туристы из России, госпитализированные в египетской Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:50
2021-11-01T15:55
посольство рф в египте
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
туризм
новости - туризм
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КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все туристы из России, госпитализированные в египетской Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны, сообщили журналистам в посольстве РФ в Каире.Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей курортной Хургады. По данным надзорного ведомства, в общей сложности госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.Согласно информации российских дипломатов, "после того как срок уже проданных путёвок завершится, гостиница будет закрыта решением Минтуризма Египта". Бронирование отеля уже приостановлено, отметили они."Некоторые наши туристы приняли решение остаться в отеле. Желающих его покинуть - перевезли. Всего в гостинице было около 350 россиян", - сказали в дипмиссии.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal все, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован - в основном, дети от двух лет. Им стало плохо в ночь с пятницы на субботу, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать. По словам Сабирова, всего в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.
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посольство рф в египте, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм
15:50 01.11.2021 (обновлено: 15:55 01.11.2021)
 
В Хургаде выписали всех россиян, отравившихся в отеле

Посольство: всех туристов из России, отравившихся в отеле в Хургаде, выписали из клиники

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Muhamed Sabry
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КАИР, 1 ноя – РИА Новости. Все туристы из России, госпитализированные в египетской Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны, сообщили журналистам в посольстве РФ в Каире.
Генеральная прокуратура Египта заявила в воскресенье, что ведет расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из РФ, в одном из отелей курортной Хургады. По данным надзорного ведомства, в общей сложности госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.
"Все российские туристы, госпитализированные в египетском курортном городе Хургада с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны. Россиян, пожелавших покинуть отель "AMC Resort", туристические операторы разместили в других гостиницах", - сообщило посольство.
Согласно информации российских дипломатов, "после того как срок уже проданных путёвок завершится, гостиница будет закрыта решением Минтуризма Египта". Бронирование отеля уже приостановлено, отметили они.
"Некоторые наши туристы приняли решение остаться в отеле. Желающих его покинуть - перевезли. Всего в гостинице было около 350 россиян", - сказали в дипмиссии.
В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal все, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован - в основном, дети от двух лет. Им стало плохо в ночь с пятницы на субботу, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать. По словам Сабирова, всего в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.
Обстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 14:10Туризм
В Хургаде сообщили, что происходит с гостями отеля, где отравились россияне
 
ТуризмПосольство РФ в ЕгиптеМассовое отравление россиян в отеле в ХургадеНовости - Туризм
 
 
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