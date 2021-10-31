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Названа причина массового отравления россиян в Хургаде

Пострадавшая назвала возможную причину отравления россиян в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021

Названа причина массового отравления россиян в Хургаде

Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T09:16

2021-10-31T09:16

2021-10-31T11:18

происшествия

египет

хургада

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших.По словам женщины, местная больница переполнена постояльцами гостиницы, в которой произошло ЧП. Большинство их них дети.Собеседница издания добавила, что незадолго до появления первых симптомов отравления умывалась и полоскала рот водопроводной водой.О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. В больницу попали около 30 человек — постояльцы отеля AMC Royal. Египетские власти закрыли гостиницу на двое суток, туристов расселяют по другим отелям. Российское генконсульство выясняет подробности инцидента.

https://ria.ru/20211026/albaniya-1756298480.html

египет

хургада

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происшествия, египет, хургада, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм