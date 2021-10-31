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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757065627.html
Названа причина массового отравления россиян в Хургаде
Пострадавшая назвала возможную причину отравления россиян в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021
Названа причина массового отравления россиян в Хургаде
Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:16
2021-10-31T11:18
происшествия
египет
хургада
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших.По словам женщины, местная больница переполнена постояльцами гостиницы, в которой произошло ЧП. Большинство их них дети.Собеседница издания добавила, что незадолго до появления первых симптомов отравления умывалась и полоскала рот водопроводной водой.О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. В больницу попали около 30 человек — постояльцы отеля AMC Royal. Египетские власти закрыли гостиницу на двое суток, туристов расселяют по другим отелям. Российское генконсульство выясняет подробности инцидента.
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происшествия, египет, хургада, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм
09:16 31.10.2021 (обновлено: 11:18 31.10.2021)
 
Пострадавшая назвала возможную причину отравления россиян в Хургаде

"Бизнес Online" : причиной отравления россиян в Хургаде могла стать водопроводная вода

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Muhamed Sabry
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших.
По словам женщины, местная больница переполнена постояльцами гостиницы, в которой произошло ЧП. Большинство их них дети.
"У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело против отеля из-за антисанитарных условий", — пояснила она.
Собеседница издания добавила, что незадолго до появления первых симптомов отравления умывалась и полоскала рот водопроводной водой.
О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. В больницу попали около 30 человек — постояльцы отеля AMC Royal. Египетские власти закрыли гостиницу на двое суток, туристов расселяют по другим отелям. Российское генконсульство выясняет подробности инцидента.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 13:46Распространение коронавируса
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек
 
ТуризмПроисшествияЕгипетХургадаМассовое отравление россиян в отеле в ХургадеНовости - Туризм
 
 
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