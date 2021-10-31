https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757065627.html
Названа причина массового отравления россиян в Хургаде
Пострадавшая назвала возможную причину отравления россиян в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021
Названа причина массового отравления россиян в Хургаде
Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:16
2021-10-31T09:16
2021-10-31T11:18
происшествия
египет
хургада
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdda0c8fa499fc553c32d9b81bd5824.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Причиной массового отравления российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода, рассказала изданию "Бизнес Online" одна из пострадавших.По словам женщины, местная больница переполнена постояльцами гостиницы, в которой произошло ЧП. Большинство их них дети.Собеседница издания добавила, что незадолго до появления первых симптомов отравления умывалась и полоскала рот водопроводной водой.О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно накануне вечером. В больницу попали около 30 человек — постояльцы отеля AMC Royal. Египетские власти закрыли гостиницу на двое суток, туристов расселяют по другим отелям. Российское генконсульство выясняет подробности инцидента.
https://ria.ru/20211026/albaniya-1756298480.html
египет
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_143:250:2541:2048_1920x0_80_0_0_84d9fca463e17050cedd13586b5df802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, египет, хургада, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм
09:16 31.10.2021 (обновлено: 11:18 31.10.2021)
Пострадавшая назвала возможную причину отравления россиян в Хургаде
"Бизнес Online" : причиной отравления россиян в Хургаде могла стать водопроводная вода