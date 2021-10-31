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Туризм
https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы - РИА Новости, 31.10.2021
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы
Отравление 47 туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали, сообщило... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T21:56
2021-10-31T22:40
египет
туризм
хургада
новости - туризм
россия
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Отравление 47 туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали, сообщило ведомство в пресс-релизе, который получило РИА Новости.Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили врачей, отравившихся туристов, а также других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя ели тот же ужин.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы.Директора отеля отстранили от работы на три месяца.
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египет, хургада, новости - туризм, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
21:56 31.10.2021 (обновлено: 22:40 31.10.2021)
 
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы

В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились 47 туристов

© РИА НовостиОбстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов
Обстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Отравление 47 туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали, сообщило ведомство в пресс-релизе, который получило РИА Новости.
Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.
Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.
Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили врачей, отравившихся туристов, а также других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя ели тот же ужин.
"Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку", — говорится в релизе.
Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы.
Директора отеля отстранили от работы на три месяца.
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ТуризмЕгипетХургадаНовости - ТуризмРоссияМассовое отравление россиян в отеле в Хургаде
 
 
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