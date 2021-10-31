https://ria.ru/20211031/khurgada-1757126335.html

В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы

В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы - РИА Новости, 31.10.2021

В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились российские туристы

Отравление 47 туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали, сообщило... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T21:56

2021-10-31T21:56

2021-10-31T22:40

египет

туризм

хургада

новости - туризм

россия

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Отравление 47 туристов, в том числе из России, в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали, сообщило ведомство в пресс-релизе, который получило РИА Новости.Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили врачей, отравившихся туристов, а также других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя ели тот же ужин.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы.Директора отеля отстранили от работы на три месяца.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757085816.html

египет

хургада

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египет, хургада, новости - туризм, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде