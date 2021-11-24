https://ria.ru/20211124/drozdenko-1760418834.html

Александр Дрозденко: надо точечно признать иностранные QR-коды туристов

Александр Дрозденко: надо точечно признать иностранные QR-коды туристов - РИА Новости, 24.11.2021

Александр Дрозденко: надо точечно признать иностранные QR-коды туристов

В Ленинградской области и во время пандемии сохраняется туристический поток из других стран, поэтому стоит рассмотреть возможность точечного признания QR-кодов... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:00

2021-11-24T11:00

2021-11-24T11:00

ленинградская область

интервью

тосненский район

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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В Ленинградской области и во время пандемии сохраняется туристический поток из других стран, поэтому стоит рассмотреть возможность точечного признания QR-кодов иностранных прививок от коронавируса, чтобы туристы могли ходить в музеи и рестораны, считает губернатор Александр Дрозденко. В интервью РИА Новости он объяснил, почему предложение разрешить иностранные QR-коды не было согласовано Роспотребнадзором, рассказал о подготовке к проведению гонок "Формулы-1" в 2023 году и посоветовал, где встретить Новый год на Финском заливе. Беседовала Светлана Задера.– Александр Юрьевич, вы только что вошли в состав президиума Госсовета, поздравляем вас с назначением. Есть ли у вас уже планы работы по этому направлению? Поставили ли вам уже какие-то задачи? Какой тематикой займетесь?– Вижу свои функции сегодня в том, чтобы активно делиться опытом участия нашего региона в тех программах, где Ленинградская область является одним из лидеров в масштабах всей России. Мы как лидеры "набили шишек" и понимаем суть многих проблем.Первый пример ― строительство. Ленинградская область сегодня ― это одна сплошная стройка. С одной стороны, мы ― "номер один" в России по строительству жилья в квадратных метрах на одного жителя, с другой, мы ― один из крупнейших субъектов по промышленному и гражданскому строительству. Соответственно, мы видим сложные вопросы: отставание в создании социальной сферы от введенных квадратных метров, проблемы, связанные с инженерной инфраструктурой, дорогами, развязками, и так далее.Второй пример ― это развитие межрегиональных агломерационных связей. У нас в России как минимум 20 агломераций, которые имеют очень хорошие шансы на развитие. Мы в Ленинградской области и Петербурге уже имеем опыт выстраивания такой работы.Также считаю, что неплохо могу поработать в президиуме Госсовета по направлению "социальная политика". Сегодня Ленинградская область ― один из лидеров в социальной политике. Мы первыми в России приняли социальный кодекс, закрепили для жителей минимальный уровень обеспеченности по различным направлениям социальной поддержки ниже которого мы, как государство, как область, не должны опускаться. Мы также серьезно занимаемся социальной реабилитацией людей с инвалидностью. Сейчас приступили к разработке социального паспорта жителя Ленинградской области и многое, многое другое.В теме образования Ленинградская область тоже среди лидеров, мы входим в пятерку по качеству образования в РФ. И, конечно, мы сегодня один из локомотивов экономики России. Вот направления, где, я думаю, именно с практической точки зрения применим наш опыт, и где важно учесть те ошибки, над которыми мы уже поработали в Ленинградской области. Они могли бы быть полезны в рамках президиума Госсовета и коллегам, и администрации президента, и правительству.– Какие новые идеи вы планируете представить на президиуме Госсовета?– Одна из идей, о которой мы очень много говорим, ― это выстраивание понятных и прозрачных отношений в межбюджетной сфере. Мы должны сделать так, чтобы бедные регионы стремились стать более обеспеченными при поддержке федерального бюджета, а богатые регионы не боялись "раскулачивания". У нас сейчас такая тенденция, что регионы, которые имеют рост доходов, от этого плачут, потому что рост доходов не им дает возможности получать субсидии, да еще и часть доходов тем или иным способом изымается. Поэтому хотелось бы прозрачности в межбюджетных отношениях, и, конечно, нам нужно очень серьезно подумать над унификацией основных программ, которые регионы реализуют в продолжение национальных проектов.– Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в регионе?– Она у нас непростая, но мы не находимся в числе регионов с очень сложной ситуацией. Есть люди, которые готовы заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих и вакцинироваться. Но есть и те, кто не готов это делать. Я всегда говорю, мы должны определить, что для нас приоритет. Когда мы говорим: "мое тело ― мое дело", мы должны понимать, что "мое тело ― мое дело", когда я нахожусь в изолированном пространстве. Как только я вышел и столкнулся с другим телом, то мое тело уже не мое дело, а, как минимум, мое тело это и дело того человека, который со мной столкнулся. Поэтому, конечно, сейчас очень важно выработать общие правила, которые бы действовали для всех ― и вакцинированных, и невакцинированных.В результате того, что треть всей системы здравоохранения работает только на одно заболевание, мы увидели не только в Ленинградской области, но и по всей стране рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от легочных заболеваний, из-за травм, несовместимых с жизнью, когда нужно было быстро оказать помощь. У нас госпитализация на пике доходила до 300 человек в день, 300 машин скорой помощи должны были забрать ковидных больных из дома и отвезти в больницы. Значит, эти 300 скорых не доехали до других больных, которые тоже находились в критической ситуации. Кто-то скажет: "Докупите скорые". Мы докупили больше 120 автомобилей. И столкнулись с другой проблемой ― у нас не хватает водителей и не хватает врачей. Это же не просто такси, где посадил водителя с правами определенной категории, и он поехал. Это же целая система.Поэтому нужен коллективный иммунитет. Все общественные места Ленинградской области будут работать в системе ковидных ограничений, но подходим мы к этим ограничениям гибко. Например, общепит. У нас было два варианта: либо мы закрываем общепит, либо пускаем в общепит людей с кодами. Но мы пошли по другому варианту ― предложили бизнесу оформить ковидные паспорта. Мы говорим ресторану, или кафе, или салону, или СПА-центру или фитнес-центру: если вы хотите, чтобы люди к вам приходили без QR-кодов, обеспечьте собственную безопасность. То есть все работники заведения должны быть безопасны для клиентов: они либо переболели, либо вакцинированы. Тогда можно обслуживать клиентов, не требуя с них QR-кодов.– Как бизнес воспринял идею о введении ковидного паспорта?– Это было непопулярное у бизнеса решение, но оно вызвало менее негативную реакцию, чем могло вызвать просто закрытие или требование со всех клиентов QR-кодов.Вспомните, в ноябре закрылся общепит в Петербурге, и все поехали в Ленинградскую область. Мы это назвали коротким гастрономическим туризмом, связанным с ноябрьскими праздниками. Мы тогда приняли решение о заселении в гостиницы, пансионаты, дома отдыха только с QR-кодом или ПЦР. Почему? Мы входим в пятерку самых туристически привлекательных регионов страны. Как ни странно, за время ковида у нас только вырос туризм, а не сократился. Сегодня вся Россия хочет посмотреть на Выборг, Гатчину, у нас прекрасные курорты и летние, и зимние. У нас даже есть линейка неплохих горнолыжных курортов. Конечно, это не Сочи, не Кавказ, но, тем не менее, неплохие.– Рост турпотока отразился на ситуации с коронавирусом?– Нет, потому что мы старались соблюдать меры. Мы не получили вспышку заболевания. Мы переживали очень сильно, у чиновников не было выходных. Они ездили по всей Ленинградской области и контролировали соблюдение масочного режима и требований безопасности.– Отразились ли вообще нерабочие дни на ситуации с коронавирусом?– Приостановился рост. Если у нас госпитализация была до каникул по 200 человек, то сейчас это 100-150 человек. И более того, на 30 октября мы перевалили планку в две тысячи занятых коек, а сегодня у нас занято 1815 коек. То есть их количество сократилось.– Чем закончилась история с возможным доступом в музеи и театры региона с QR-кодами иностранных прививок? Роспотребнадзор заявил, что не согласовывал такую возможность. Вы сейчас ведете переговоры с ведомством? Будете настаивать на разрешении доступа с иностранными прививками? В Ленобласти действительно много желающих посещать музеи с иностранными прививками? О каком количестве потенциальных посетителей может идти речь?– Я считаю, что кому-то нужно сделать шаг навстречу друг другу. Может, это сделать в каком-то отдельном туристически привлекательном регионе. Надо первыми признать иностранные вакцины и QR-коды туристов для посещения музеев и проживания. Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали ― пока не на общегосударственном уровне, а хотя бы в музей сходить, театр, ресторан. Я считаю, что такой шаг надо делать. Но я, как государев человек, обязан придерживаться норм и правил Роспотребнадзора. На мое предложение отреагировали в Роспотребнадзоре, сказали, что они это не согласовывают, поэтому я это свое решение отозвал. По-другому я поступить не мог.– В Ленинградской области есть иностранные туристы с сертификатами о прививках, которые готовы ходить в музеи?– У нас, как ни странно, есть иностранные туристы. Я не готов сказать, как они попадают к нам. Конечно, законно попадают, но я на границе не стою. Мы видим даже автомобили с финскими номерами у нас в Ленинградской области, в Выборге. Поток туристов есть, но это, конечно, не тот поток, который был.– В октябре руководитель управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк отмечала низкие темпы вакцинации в области, что, по ее словам, и стало причиной введения ограничений. С тех пор показатели вакцинации не сильно выросли, что вы планируете делать?– Ограничения в какой-то степени влияют на темпы вакцинации. Если у нас в начале октября было 38,4% населения привито первым компонентом, то сегодня уже больше 50%. Представляете такой скачок? У нас в отдельные дни до 15 тысяч прививаются.Мы сейчас видим, что пошли прививаться люди, которые понимают, что если они хотят работать, они должны быть вакцинированы. Хуже всего пока прививается молодежь и люди близкого к молодежи возраста.Кстати, у нас пожилые активно прививаются ― уже свыше 60%. К концу года для нас было бы идеально, чтобы 60% населения привились хотя бы первым компонентом. С учетом переболевших, мы бы уже приблизились к цифре почти 70%. И это было бы уже неплохо.– Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны "Усть-Луга", это было сделано по заявке региона. Когда можно ожидать подписания документа? Что это даст региону в плане создания новых рабочих мест и притока инвестиций? Известны ли уже потенциальные резиденты новой ОЭЗ?– Проект постановления согласован Ленинградской областью и сейчас проходит общественные обсуждения. Далее ― стандартная процедура согласования и подписания в правительстве РФ. Ожидаем подписания к концу 2021 года.Сегодня Усть-Луга, наверное, одна из самых активных территорий по инвестициям не только в Российской Федерации, но и в Европе. Я уже говорил о том, что "РусХимАльянс" и "Балтийский химический комплекс" привлекают туда 2,3 триллиона инвестиций. Только на период стройки будет трудоустроено 70 тысяч человек. Во всем Кингисеппском районе проживают 80 тысяч. На стройки будет привлечено почти столько же, сколько сегодня живет в районе.Будет создано порядка пяти тысяч рабочих мест. И есть идея в целом создать вокруг портовой зоны "Усть-Луга" особую экономическую зону для развития переработки. Это даст возможность инвесторам после реализации вложений иметь преференции, чтобы оставшийся доход реинвестировать в производство.– Может ли внимание на федеральном уровне к Северному морскому пути простимулировать развитие порта в Приморске?– У Приморского порта была идея построить финишный хаб в Приморске и финишный хаб на Камчатке. Уже сегодня до Приморска природные глубины позволяют пройти судну вплоть до 300-тысячника и более. Грузы надо где-то формировать, зачем эту работу кому-то отдавать? Китайцы, например, рвутся в соинвесторы Приморского порта именно с этой целью.– "Газпром" рассматривает строительство третьей технологической линии завода СПГ в Усть-Луге. Когда могут быть реализованы эти намерения?– Не знаю. Правда. Переговоров не вели.– Российские регионы сейчас активно занимаются разработкой программ по снижению углеродного следа. Что в этом направлении делает Ленобласть?– Мы тоже у себя создаем свободную от карбонового следа зону. Это даже не наша прихоть: к нам обратились ряд крупных европейских компаний, которые работают в Ленинградской области: Nokian Tyres, Rockwool и даже Philip Morris. Они хотят здесь создать зону, потому что у них очень много продукции на экспорт, а в Ленинградской области много электроэнергии вырабатывается за счет гидроэлектростанций.– Где может находиться свободная углеродная зона?– Мы смотрим сейчас территорию: это может быть каскад ГРЭС по Вуоксе, Волховская гидроэлектростанция, Ленинградская АЭС в Сосновом бору. Мы до конца года для себя определим, какая территория будет первой. Один из первых претендентов ― это Rockwool. Создание зоны начнется в следующем году.– Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 30 ноября представить предложения по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга в 2022-2026 годах, а также строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области. Как продвигается эта работа, каковы предварительные параметры проекта?– Мы со своей стороны предложения дали. Они у нас короткие, потому что нас в большей степени интересует метро "Кудрово" и строительство электродепо "Правобережное". Мы зарезервировали земельный участок наверху под станцию "Кудрово". И зарезервировали земельный участок под депо "Правобережное".Я всегда говорю, что, если мы хотим говорить о развитии метрополитена в Санкт-Петербурге, то должны понимать, что без нового депо проект, заявленный нашими коллегами из Петербурга, сложно реализовать. Поезда где-то сортируются, стоят, ремонтируются, проходят санитарную очистку. Для этого нужно депо. Сегодняшних объемов депо не хватает. Поэтому, конечно, мы пошли навстречу коллегам из Петербурга и заранее зарезервировали земельный участок в 120 гектаров для развития депо. Рассчитываем, что коллеги из Санкт-Петербурга поставят станцию "Кудрово" в первую очередь, потому что там несколько очередей.Под эту станцию мы взяли на себя обязательства и получили подтверждение от Минстроя и Минфина на инфраструктурные кредиты. Всего мы взяли 8,7 миллиарда. Почти шесть миллиардов рублей ― это инфраструктурные кредиты по развитию транспортно-перегрузочного узла "Кудрово". Там будут и новый виадук, и новые развязки, расширение улицы "Центральная", а значит, безопасные выходы на дорогу, которая идет вдоль Мурманского шоссе. Мы уже берем на себя приличные обязательства.– Когда в Кудрово появится социальная инфраструктура, новые выезды и зеленые зоны?– Все земельные участки, необходимые под инфраструктурные проекты, по крайней мере, улично-дорожной сети и депо "Кудрово", уже зарезервировали, у нас готовы и прошли экспертизу проекты, кроме самой станции метрополитена. Это не наш проект, не мы собственники станции.Все остальное вокруг у нас уже не просто запроектировано, уже прошло госэкспертизу. Мы идем с опережением темпов и тратим свои деньги.– Определен ли маршрут КАД-2 вокруг Петербурга по территории Ленинградской области? Какие варианты рассматриваются?– Выбраны три основных варианта прохождения КАД-2. Мы точно понимаем, что часть КАД-2 пойдет по так называемой бетонке А-180. Наверное, по Ломоносовскому району по А-180 она пойдет. Дальше будет отклонение от бетонки, но все зависит от того, какие задачи будут ставиться перед КАД-2. Их может быть три. Первая ― разгрузить существующие транспортные магистрали. Вторая ― разгрузить существующие транспортные магистрали и сделать задел под развитие территории. А третья ― сделать КАД-2 чуть дальше, чтобы обеспечить резерв развития территории. Я думаю, что будет выбран компромиссный вариант, чтобы разгрузить сегодняшние транспортные потоки и учесть резервы под развитие территории.– Каков прогноз перевалки нефтепродуктов из Белоруссии через порты Ленобласти на 2021 год, а также на долгосрочную перспективу? Может ли быть расширена номенклатура грузов?– Я думаю, что это все-таки не мой вопрос, это вопрос белорусской стороны и российской стороны на уровне правительств и на уровне бизнеса, который этим занимается. Я не являюсь посредником в этих вопросах.Я знаю, что сегодня идут активные переговоры с возможностью размещения собственного терминала Белоруссии в районе Приморска в рамках того проекта, который у нас уже есть. Мы заняли сейчас жесткую позицию: новую границу порта создавать не хотим. Побережье не построишь. Поэтому мы должны очень бережно относиться к вовлечению нашего побережья в экономический оборот. И желательно его сохранить.– Ленинградская область в 2023 году должна принять гонки "Формулы-1". Вы довольны этим результатом? И чего вам это стоило?– Первичным было то, что на территории Ленинградской области появился современный комплекс для автомотоспорта "Игора драйв". Пока этот комплекс не появился, ни у меня, ни у коллег, ни у наших сторонников не было идеи привлечь "Формулу-1" в Ленинградскую область. Под воздух ничего не привлекается. Но появился комплекс "Игора драйв", и гости, которые были туда приглашены, в том числе звезды автомотоспорта, функционеры мирового автомотоспорта, в хорошем смысле были поражены качеством, комфортностью и уровнем. Там действительно можно проводить любого уровня соревнования.При реализации проекта подготовки территории "Формулы-1" будут решаться вопросы развязок, железнодорожного, автомобильного сообщения и дополнительной шумозащиты, чтобы было меньше недовольства у дачников.У этой территории будет хорошее развитие как у зоны автомотоспорта. Конечно, "Формула-1" не решит глобальных вопросов привлечения туристов, но когда эта территория будет известна как место, где проходит "Формула-1" и другие авто– и мотосоревнования, тогда она станет специализированной в плане привлечения определенной ниши туристов. Это люди, которые любят автомотоспорт. Многие из них, кстати, за "Формулой-1" и за GT путешествуют по всему миру. Мы взяли на себя обязательства, готовимся. Сроки небольшие – в 2023 году мы должны принять "Формулу-1", и сделаем все возможное, чтобы гарантированно и качественно ее провести.– Что сейчас делается в рамках подготовки?– Сейчас идет реконструкция части подъездных дорог, подписано соглашение, что РЖД будет строить новый автовокзал, будут запущены скоростные поезда из Петербурга до Сосново, чтобы у людей была возможность ехать не только по автомобильной дороге, но и железнодорожным транспортом. Ведь на "Формулу-1" приезжают не только на соревнования, а еще и на тренировочные заезды, показательные выступления.Мы сегодня решаем вопрос с расширением количества зрительских мест, потому что, когда "Игора" строилась, рассчитывали на одно количество посадочных и стоячих мест для зрителей. По требованию "Формулы-1" их должно быть больше, по-моему, не менее 65 или 70 тысяч. Места не обязательно должны быть с трибунами. Допускаются так называемые "грунтовые места", когда люди на холмах сидят. Там сейчас вся эта работа активно ведется.К моменту, когда к нам придет "Формула-1", наша территория будет самой качественной. Конечно, когда где-то в другой стране или в другой точке мира будет открыт очередной автодром, наверное, он будет лучше нашего. Но на тот момент, когда "Формула-1" придет к нам, мы будем лучшими.– Как вы думаете, хватит ли отелей для любителей "Формулы-1"?– Сегодня достаточно большое количество отелей открылось в Петербурге, в том числе часть отелей строилась под чемпионат мира по футболу. Этот потенциал надо использовать. Очень много строится сегодня отелей, баз отдыха, пансионатов. Они загружены и без "Формулы-1". Никто не будет строить целый отель ради того, чтобы 10 дней в году он был заполнен. Кстати, уверен, что из 30 тысяч живущих рядом дачников кто-то начнет сдавать комнаты.– Почему область внедряет карту "Тройка", а не "Подорожник"?– Мы очень хотим внедрить "Тройку". У нас здесь, кстати, пока нет общего подхода с Петербургом. Мы считаем, что государству не надо влезать в транспортные перевозки, в перевозки пассажиров. Петербург как хочет перейти? Чтобы они нанимали водителя и автобус в аренду, и он бы перевозил пассажиров. Все, что платят пассажиры, шло в доход государственного учреждения, которое это контролирует. Я всегда сомневаюсь, что кондуктор частного предприятия будет очень строго соблюдать, чтобы платили пассажиры в адрес бюджета. Это так называемый брутто-контракт.В Ленинградской области все по-другому. У нас частные компании перевозят пассажиров, собирают с них деньги, а льготники отмечают свою льготу через валидатор. Через систему валидаторов мы за льготников оплачиваем разницу в стоимости билетов. Вот такая система, мы ее хотим сохранить. И из-за этого у нас с Петербургом есть противоречия. С другой стороны, Петербург свою карту "Подорожник" не отменяет. Мы частично пользуемся "Подорожником", но карта "Тройка" более продвинутая, чем "Подорожник". И учитывая, что в карту "Тройка" уже вошли не только Москва, Московская область, но и Тверская, Калужская области, мы решили, что мы все-таки пойдем на более современную систему учета.– Когда уже можно будет ездить по Ленобласти по карте "Тройка"?– В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно.– Россия с 12 декабря восстанавливает железнодорожное сообщение с Финляндией, поезд "Аллегро" вновь начнет ходить между Петербургом и Хельсинки. Как вы думаете, может ли в ближайшее время восстановиться туристическая активность? И готов ли регион к возвращению иностранных гостей? Соскучилась ли Ленобласть по финнам?– К возвращению иностранных туристов мы готовы, надеемся, что постепенно активность будет расти. Совместно с финскими партнерами реализуется проект "Туристический коридор", направленный на продвижение туристического потенциала Ленинградской области и юго-восточной Финляндии, на привлечение туристов из Европы и Азии.– Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко недавно заявил, что в 2024 году можно будет доехать из Петербурга до Севастополя, не останавливаясь ни на одном светофоре. Какой эффект сейчас платная дорога дает региону? И видите ли вы потенциал для роста интереса у жителей южных регионов к отдыху на Финском заливе?– Говоря об М-11 надо сказать, что новая магистраль серьезно разгрузила федеральную трассу М-10 и снизила трафик на ряде региональных трасс, по которым в последние годы шел активный транзит грузовых автомобилей. Плюс Тосненский район серьезно усилил экономический потенциал за счет возможного размещения вдоль трассы производственных площадок и логистических комплексов. Это новые рабочие места и налоги для территории, не говоря уже о сокращении расходов на транспортировку грузов.Что касается отдыха в Ленинградской области, то мы всех ждем, и нам есть, что показать. Если мы говорим именно о Финском заливе, то в этом году регион сделал путь туда еще комфортнее, отремонтировав Приморское шоссе и дорогу от КАДа до Большой Ижоры.– Не раз обсуждалась идея строительства платной скоростной трассы от Петербурга до Хельсинки, вы лично за эту идею?– Чем больше новых, современных и безопасных дорог, тем лучше. С Финляндией нас связывает давнее партнерство, поэтому да, мы за такую идею. Надо понимать, что новые магистрали – это своего рода драйвер развития экономики.Недавно, например, открыли новый участок федеральной трассы "Скандинавия", которая идет как раз к границе с Финляндией. Теперь шесть полос на дороге вместо двух. Понятно, что поток транзита в ту сторону будет только расти.– Посоветуйте туристам место, где в Ленобласти встретить Новый год?– Наверное, правильно сказать, что уже поздно. Потому что все занято. Но в Ленинградской области есть несколько вариантов встретить Новый год. Вот если люди хотят встретить Новый год в историческом месте, я бы посоветовал встретить его в Выборге, где можно погулять по улицам старого города, посмотреть аутентичность. Либо, например, Гатчина.В то же время я считаю, что в Ленинградской области много курортов, где можно совместить праздник с хорошими спа-процедурами или покататься на лыжах.У нас, кстати, очень хорошие путеводители нашего Агентства по развитию туризма Ленинградской области. Я как-то к ним заглянул, набрал большую кипу разных реклам, потом своим знакомым раздавал. У нас есть все что хочешь, только приезжайте.

https://ria.ru/20211116/gossovet-1759220845.html

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https://ria.ru/20211123/most-1760292046.html

https://ria.ru/20211117/razvitie-1759463821.html

https://rsport.ria.ru/20210726/f1-1742922781.html

https://rsport.ria.ru/20210706/trassa-1740100811.html

https://ria.ru/20210604/bilet-1735618615.html

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тосненский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, тосненский район, ленинградская область, александр дрозденко, россия